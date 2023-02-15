Что делать, если изображение с Mac или MacBook не помещается на телевизоре или внешнем мониторе

Олег

Mac


Пожалуй, большинство пользователей компьютеров Mac и MacBook хоть раз подключали их к телевизору или внешнему монитору. Поводов может быть много: от более удобной работы до просмотра контента на большом экране.

Однако на некоторые мониторы Mac реагирует не лучшим образом. Например, подключив «яблочный» компьютер к своему домашнему телевизору в режиме дублирования вы можете обнаружить, что часть изображения не помещается на экране и выходит за его пределы. К счастью, в macOS предусмотрен инструмент для исправления ситуации.

Чтобы выровнять изображение на телевизоре или мониторе:
  • Подключите ваш Mac к внешнему экрану
  • Откройте «Настройки» → «Мониторы»
  • Для macOS Ventura: Щелкните на подключенный монитор
  • Найдите строку «Масштабирование»
  • Передвигайте ползунок, пока изображение не станет корректным.

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