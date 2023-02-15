Что делать, если изображение с Mac или MacBook не помещается на телевизоре или внешнем мониторе

Пожалуй, большинство пользователей компьютеров Mac и MacBook хоть раз подключали их к телевизору или внешнему монитору. Поводов может быть много: от более удобной работы до просмотра контента на большом экране.
Однако на некоторые мониторы Mac реагирует не лучшим образом. Например, подключив «яблочный» компьютер к своему домашнему телевизору в режиме дублирования вы можете обнаружить, что часть изображения не помещается на экране и выходит за его пределы. К счастью, в macOS предусмотрен инструмент для исправления ситуации.
Чтобы выровнять изображение на телевизоре или мониторе:
- Подключите ваш Mac к внешнему экрану
- Откройте «Настройки» → «Мониторы»
- Для macOS Ventura: Щелкните на подключенный монитор
- Найдите строку «Масштабирование»
- Передвигайте ползунок, пока изображение не станет корректным.
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