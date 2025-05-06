Что делать, если не работают карты без интернета? Настраиваем 2ГИС и Яндекс для навигации офлайн





В разных регионах России наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Власти официально подтверждают, что они связаны с подготовкой к празднованию 9 мая. Однако жизнь не останавливается, и нам по-прежнему необходимо пользоваться онлайн-сервисами. К счастью, некоторые из них могут обходиться без мобильного интернета — например, навигационные.

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