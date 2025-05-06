Что делать, если не работают карты без интернета? Настраиваем 2ГИС и Яндекс для навигации офлайн

В разных регионах России наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Власти официально подтверждают, что они связаны с подготовкой к празднованию 9 мая. Однако жизнь не останавливается, и нам по-прежнему необходимо пользоваться онлайн-сервисами. К счастью, некоторые из них могут обходиться без мобильного интернета — например, навигационные.
Содержание:
- Как скачать карту и не зависеть от интернета
- Скачиваем в «Яндекс Картах»
- Скачиваем в 2ГИС
- Скачиваем в MAPS.ME
- Какие недостатки у карт без интернета
Как скачать карту и не зависеть от интернетаПоскольку сбои и ограничения не затронули провайдеров домашнего интернета, можно подготовиться — находясь у себя дома в зоне приема Wi-Fi, заранее загрузить карты и при выходе на улицу не переживать о навигации. Тем более, что трафик в домашней сети всегда безлимитный.
Скачиваем в «Яндекс Картах»Загрузка офлайн-карт работает одинаково на iOS и Android. Вот что нужно сделать:
- Откройте приложение и нажмите на свою аватарку сверху
- В верхнем ряду кнопок найдите «Офлайн-карты» и выберите ее.
Приложение сразу предложит вам один или несколько вариантов для загрузки в соответствии с текущей геопозицией. Если они вам подходят — жмите загрузить и не закрывайте приложение, пока скачивание не завершится. Если нужны другие карты, воспользуйтесь строкой поиска. Скачать можно как отдельный город, так и целый регион, но вес пакета соответствующе изменится, это нужно учитывать.
Сравнили 2ГИС и Яндекс Карты: что лучше, удобнее, подробнее и полезнее?
Скачиваем в 2ГИСЗдесь интерфейс тоже единый независимо от вашей ОС. Алгоритм загрузки:
- Откройте приложение и нажмите на «три полоски» сбоку экрана
- Выберите пункт «Загрузка городов».
В блоке «Ближайшие территории» будет отображаться предложение скачать карту города, в котором вы находитесь. Если этот вариант не годится, введите в поисковую строку нужную вам локацию. Здесь также доступны отдельно города и регионы с соразмерным весом пакета. Скачать можно как российские, так и зарубежные территории, если вдруг вы собрались в отпуск и хотите сэкономить на интернете в роуминге.
Скачиваем в MAPS.MEПриложение знают не все, но оно тоже очень неплохо позволяет ориентироваться в российских городах. В отличие от двух предыдущих, этот сервис изначально делает упор не на онлайн, а на офлайн-навигации. При первом запуске приложение сразу предложит вам скачать регион, в котором вы находитесь. Можно сделать это и вручную:
- Откройте приложение
- Нажмите «Еще» внизу экрана
- Выберите «Загрузка карт»
- Введите в поисковую строку нужный вам город или регион.
MAPS.ME не позволяет загрузить один отдельный город (если это не Москва), но это не проблема — вес пакетов здесь настолько мал, что можно безболезненно хранить в устройстве их целиком. Экономия места накопителя здесь достигается тем, что карты содержат преимущественно топографию и не концентрируются на отдельных организациях и их рейтингах.
В момент выбора карты вы увидите список городов, которые в ней содержатся. На общей карте мира синим цветом отмечаются регионы, которые вы уже скачали.
Какие недостатки у карт без интернетаК сожалению, предоставить полноценную информацию в офлайн-режиме приложения физически неспособны. Очевидно, что данных о пробках и опаздывающем общественном транспорте вы не получите, так как они обновляются в реальном времени. То же касается ДТП, ремонтных работ, перекрытий или разблокировки улиц (если это происходит после скачивания ваших карт).
Также без интернета вы не увидите подробных отзывов к заведениям, не сможете просмотреть панораму улиц, чаты между пользователями навигации тоже будут недоступны. Построение маршрутов будет работать, но зачастую лишь автомобильных; информация об общественном транспорте и такси не подгружается в офлайн, пешеходные маршруты в «Яндексе» тоже почему-то недоступны. Еще маршрут не построится, если хотя бы одна его точка расположена за пределами скачанной зоны.
Проще говоря, офлайн-карты помогут вам не потеряться в экстренной ситуации, но пользоваться «умным городом», как вы привыкли, в основном не позволят. При этом некоторые данные об объектах все же подгружаются в офлайн — в деталях это зависит от конкретного приложения и его приоритетов.
Еще один важный нюанс — определение геопозиции. В последние несколько лет смартфоны отдают приоритет не GPS, а сотовым вышкам, так как обычно это быстрее. Если мобильная связь будет нестабильной, то и определение вашего местоположения тоже может работать со сбоями, стоит это учитывать.