Что делать, если не работают карты без интернета? Настраиваем 2ГИС и Яндекс для навигации офлайн

Олег

Карты

В разных регионах России наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Власти официально подтверждают, что они связаны с подготовкой к празднованию 9 мая. Однако жизнь не останавливается, и нам по-прежнему необходимо пользоваться онлайн-сервисами. К счастью, некоторые из них могут обходиться без мобильного интернета — например, навигационные.

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Разработчики большинства картографических приложений предусматривают вероятность отсутствия интернета там, где пользователю может понадобиться сориентироваться на местности. «Яндекс Карты», 2ГИС и прочие позволяют заранее скачать карту местности и пользоваться ею за пределами активного соединения с сетью.

Содержание:


Как скачать карту и не зависеть от интернета

Поскольку сбои и ограничения не затронули провайдеров домашнего интернета, можно подготовиться — находясь у себя дома в зоне приема Wi-Fi, заранее загрузить карты и при выходе на улицу не переживать о навигации. Тем более, что трафик в домашней сети всегда безлимитный.

Скачиваем в «Яндекс Картах»

Загрузка офлайн-карт работает одинаково на iOS и Android. Вот что нужно сделать:

  • Откройте приложение и нажмите на свою аватарку сверху
  • В верхнем ряду кнопок найдите «Офлайн-карты» и выберите ее.
2ГИС

Яндекс Карты

Приложение сразу предложит вам один или несколько вариантов для загрузки в соответствии с текущей геопозицией. Если они вам подходят — жмите загрузить и не закрывайте приложение, пока скачивание не завершится. Если нужны другие карты, воспользуйтесь строкой поиска. Скачать можно как отдельный город, так и целый регион, но вес пакета соответствующе изменится, это нужно учитывать.

Сравнили 2ГИС и Яндекс Карты: что лучше, удобнее, подробнее и полезнее?

Скачиваем в 2ГИС

Здесь интерфейс тоже единый независимо от вашей ОС. Алгоритм загрузки:

  • Откройте приложение и нажмите на «три полоски» сбоку экрана
  • Выберите пункт «Загрузка городов».
2ГИС

2ГИС

В блоке «Ближайшие территории» будет отображаться предложение скачать карту города, в котором вы находитесь. Если этот вариант не годится, введите в поисковую строку нужную вам локацию. Здесь также доступны отдельно города и регионы с соразмерным весом пакета. Скачать можно как российские, так и зарубежные территории, если вдруг вы собрались в отпуск и хотите сэкономить на интернете в роуминге.

Скачиваем в MAPS.ME

Приложение знают не все, но оно тоже очень неплохо позволяет ориентироваться в российских городах. В отличие от двух предыдущих, этот сервис изначально делает упор не на онлайн, а на офлайн-навигации. При первом запуске приложение сразу предложит вам скачать регион, в котором вы находитесь. Можно сделать это и вручную:

  • Откройте приложение
  • Нажмите «Еще» внизу экрана
  • Выберите «Загрузка карт»
  • Введите в поисковую строку нужный вам город или регион.
maps.me

maps.me

MAPS.ME не позволяет загрузить один отдельный город (если это не Москва), но это не проблема — вес пакетов здесь настолько мал, что можно безболезненно хранить в устройстве их целиком. Экономия места накопителя здесь достигается тем, что карты содержат преимущественно топографию и не концентрируются на отдельных организациях и их рейтингах.

maps.me

В момент выбора карты вы увидите список городов, которые в ней содержатся. На общей карте мира синим цветом отмечаются регионы, которые вы уже скачали.

Какие недостатки у карт без интернета

К сожалению, предоставить полноценную информацию в офлайн-режиме приложения физически неспособны. Очевидно, что данных о пробках и опаздывающем общественном транспорте вы не получите, так как они обновляются в реальном времени. То же касается ДТП, ремонтных работ, перекрытий или разблокировки улиц (если это происходит после скачивания ваших карт).

Также без интернета вы не увидите подробных отзывов к заведениям, не сможете просмотреть панораму улиц, чаты между пользователями навигации тоже будут недоступны. Построение маршрутов будет работать, но зачастую лишь автомобильных; информация об общественном транспорте и такси не подгружается в офлайн, пешеходные маршруты в «Яндексе» тоже почему-то недоступны. Еще маршрут не построится, если хотя бы одна его точка расположена за пределами скачанной зоны. 

Яндекс Карты

Проще говоря, офлайн-карты помогут вам не потеряться в экстренной ситуации, но пользоваться «умным городом», как вы привыкли, в основном не позволят. При этом некоторые данные об объектах все же подгружаются в офлайн — в деталях это зависит от конкретного приложения и его приоритетов.

Еще один важный нюанс — определение геопозиции. В последние несколько лет смартфоны отдают приоритет не GPS, а сотовым вышкам, так как обычно это быстрее. Если мобильная связь будет нестабильной, то и определение вашего местоположения тоже может работать со сбоями, стоит это учитывать. 

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Комментарии

tellurian
+2349
tellurian
Проблема нет только в отсутствии интернета. Ещё проблема точного позиционирования. Когда показывает тебя в километрах от места нахождения.
Сегодня в 13:37
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+665
law
2гис раньше без инткрнета работал отлично, но щас это не так идеально… полного офлайна сложно юзать
35 минут назад
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