Что делать, если новенький SSD в ПК тормозит и глючит



Современные твердотельные накопители — SSD — способны работать на очень больших скоростях. От скорости SSD зависит не только передача файлов, но и работа самой операционной системы. Однако иногда SSD может вести себя странно, из-за чего приложения и сама ОС начинает сильно тормозить и глючить. В чем дело?



Если вы приобрели SSD недавно и выбрали не самую дешевую модель, то, скорее всего, проблема заключается в перегреве. Некоторые современные SSD стандарта PCIe NVMe имеют такую неприятную особенность: из-за конструктивной особенности или же просто слишком высоких частот они могут перегреться, и скорость их работы падает буквально ниже, чем у HDD. Например, таким «страдают» накопители Crucial T700 Gen5 — при перегреве скорость урезается с 12 ГБ/с до 100 МБ/с.



Чтобы избежать перегрева, вам нужно обеспечить приток воздуха к накопителю. Если он установлен в ноутбуке, то постарайтесь не работать с ним на коленях или на мягких поверхностях, а при работе на столе ставьте девайс на подставку. В качестве крайнего варианта можно подыскать SSD с меньшим тепловыделением.



Если же накопитель перегревается внутри ПК, то решить проблему будет попроще: достаточно установить на SSD радиатор охлаждения. Его легко приобрести в специализированных магазинах и установить самостоятельно. Такое решение нередко предлагают даже сами производители SSD: например, тот же Crucial T700 Gen5 продается сразу в двух модификациях — с радиатором (чуть дороже) и без него (чуть дешевле).