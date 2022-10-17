Что делать, если потерял iPhone или его украли? Вот четыре шага





В 2022 году вряд ли кто-то поспорит, что смартфон — это почти вся наша жизнь. В нем связь с родными и друзьями, переписки и звонки по работе (а может и сама работа), личные фотографии и жизненный распорядок, банковские приложения… Утратить всё это будет если не смертельно, то крайне неприятно и нежелательно.



Но такое всё же может случиться. Предположим, у вас украли iPhone. Или же вы сами по неосторожности где-то его оставили. Что теперь делать? Есть четыре действия, которые нужно совершить как можно скорее.





1. Отследить iPhone

позволить вам увидеть точное местоположение своего устройства, помочь другому человеку связаться с владельцем гаджета, усложнить незнакомцу использование устройства в своих интересах.

Войдите в свой Apple ID на сайте icloud.com

Выберите вкладку «Найти iPhone»

Дождитесь, пока система обнаружит ваш iPhone и обозначит его на карте.

2. Включить «Режим пропажи»

Войдите в свой Apple ID на сайте icloud.com

Выберите вкладку «Найти iPhone»

Дождитесь, пока система обнаружит ваш iPhone и кликните на него

Во всплывающем окне выберите «Режим пропажи»

Введите ваш контактный номер телефона, который отобразится на дисплее iPhone.

3. Защитить SIM-карту

МТС — 0890 или 8-800-250-0890)

Мегафон — 0500 или 8-800-550-05-00)

билайн — 0611 или +7-495-797-27-27)

Tele2 — 611 или 8-800-555-06-11)

Тинькофф Мобайл — 995 или 8-800-555-49-29).

4. Сменить пароли

Откройте сайт apple.com

Прокрутите страницу вниз и найдите пункт «Управление вашим Apple ID»

Авторизуйтесь и тапните «Сменить пароль».

Apple предусмотрела в своих устройствах специальную функцию — режим пропажи. Он призван достичь сразу трех целей:При помощи сервиса «Локатор» можно попробовать определить местоположение вашего украденного или утерянного iPhone и «выследить» его. Если устройство просто потерялось — скажем, вы забыли его в кафе или гостинице — при помощи отслеживания вы с большой долей вероятности найдете его и сможете быстро вернуть.Теперь просто двигайтесь к точке на карте и может быть всё обойдется.Как мы писали выше, владелец iPhone может перевести утерянный смартфон в режим пропажи. Это обязательно стоит сделать, ведь вы доподлинно не знаете, что сейчас происходит с вашим гаджетом.Когда iPhone переходит в режим пропажи, он получает особый статус на серверах Apple. В таком состоянии его невозможно очистить, перепрошить или настроить с нуля. Использовать устройство «как есть» тоже не получится: на экране будет указано лишь оповещение о том, что этот смартфон утерян, а также данные для связи с его владельцем. Обойти или свернуть это окно нельзя.Теперь посторонний человек не сможет воспользоваться вашим устройством, при этом у него есть возможность с вами связаться.Очень важно защитить ваши аккаунты банковские приложения от постороннего доступа. Как известно, доступ к онлайн-банкингу и аккаунтам соцсетей обычно привязан к номеру телефона, и злоумышленник может воспользоваться SIM-картой в вашем смартфоне, чтобы попытаться авторизоваться в ваших учетных записях.Чтобы защитить свою «симку» от подобных действий, как можно быстрее позвоните на горячую линию оператора и заблокируйте её. Это можно сделать, попросив телефон у прохожего или полицейского. Вот короткие номера службы поддержки операторов:После этого пройдите в ближайший салон сотовой связи и попросите перевыпустить SIM-карту. Вы получите на руки новый «пластик» (или eSIM) и сможете пользоваться номером как обычно, а ваша старая «симка» в пропавшем iPhone сразу перестанет работать.установите PIN-код на «симку», чтобы не беспокоиться за её безопасность.Независимо от того, насколько надежно был запаролен ваш девайс, вам лучше как можно скорее сменить пароли от всех самых важных аккаунтов. В первую очередь стоит обезопасить свой аккаунт Apple ID, поскольку в нем хранятся ваши личные фотографии и «Связка ключей» с паролями от всех сервисов:Далее можно пройтись по другим сервисам: «Госуслуги», банковские сервисы, «ВКонтакте» и прочие соцсети. Не будет лишним войти в свои аккаунты Telegram и других мессенджеров, чтобы убедиться, что злоумышленник не успел сделать рассылок от вашего имени.Можно сказать, что вы предприняли все экстренные меры, которые в ваших силах. К сожалению, если iPhone так и не найдется, то придется купить новый и восстановить на него свои данные, к которым вы сможете получить доступ.