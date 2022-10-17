iPhone

Что делать, если потерял iPhone или его украли? Вот четыре шага

Олег

iPhone

В 2022 году вряд ли кто-то поспорит, что смартфон — это почти вся наша жизнь. В нем связь с родными и друзьями, переписки и звонки по работе (а может и сама работа), личные фотографии и жизненный распорядок, банковские приложения… Утратить всё это будет если не смертельно, то крайне неприятно и нежелательно.

Но такое всё же может случиться. Предположим, у вас украли iPhone. Или же вы сами по неосторожности где-то его оставили. Что теперь делать? Есть четыре действия, которые нужно совершить как можно скорее.

1. Отследить iPhone

Локатор

Apple предусмотрела в своих устройствах специальную функцию — режим пропажи. Он призван достичь сразу трех целей:
  1. позволить вам увидеть точное местоположение своего устройства,
  2. помочь другому человеку связаться с владельцем гаджета, 
  3. усложнить незнакомцу использование устройства в своих интересах.
При помощи сервиса «Локатор» можно попробовать определить местоположение вашего украденного или утерянного iPhone и «выследить» его. Если устройство просто потерялось — скажем, вы забыли его в кафе или гостинице — при помощи отслеживания вы с большой долей вероятности найдете его и сможете быстро вернуть.

Чтобы отследить геолокацию вашего iPhone:
  • Войдите в свой Apple ID на сайте icloud.com
  • Выберите вкладку «Найти iPhone»
  • Дождитесь, пока система обнаружит ваш iPhone и обозначит его на карте.
Готово! Теперь просто двигайтесь к точке на карте и может быть всё обойдется.

2. Включить «Режим пропажи»

Как мы писали выше, владелец iPhone может перевести утерянный смартфон в режим пропажи. Это обязательно стоит сделать, ведь вы доподлинно не знаете, что сейчас происходит с вашим гаджетом.

Когда iPhone переходит в режим пропажи, он получает особый статус на серверах Apple. В таком состоянии его невозможно очистить, перепрошить или настроить с нуля. Использовать устройство «как есть» тоже не получится: на экране будет указано лишь оповещение о том, что этот смартфон утерян, а также данные для связи с его владельцем. Обойти или свернуть это окно нельзя.

Чтобы включить режим пропажи на своем iPhone:
  • Войдите в свой Apple ID на сайте icloud.com
  • Выберите вкладку «Найти iPhone» 
iCloud
  • Дождитесь, пока система обнаружит ваш iPhone и кликните на него
  • Во всплывающем окне выберите «Режим пропажи»
  • Введите ваш контактный номер телефона, который отобразится на дисплее iPhone. 
iCloud
iCloud

Готово! Теперь посторонний человек не сможет воспользоваться вашим устройством, при этом у него есть возможность с вами связаться.

3. Защитить SIM-карту 

SiM

Очень важно защитить ваши аккаунты банковские приложения от постороннего доступа. Как известно, доступ к онлайн-банкингу и аккаунтам соцсетей обычно привязан к номеру телефона, и злоумышленник может воспользоваться SIM-картой в вашем смартфоне, чтобы попытаться авторизоваться в ваших учетных записях.

Чтобы защитить свою «симку» от подобных действий, как можно быстрее позвоните на горячую линию оператора и заблокируйте её. Это можно сделать, попросив телефон у прохожего или полицейского. Вот короткие номера службы поддержки операторов:
  • МТС — 0890 или 8-800-250-0890)
  • Мегафон — 0500 или 8-800-550-05-00)
  • билайн — 0611 или +7-495-797-27-27)
  • Tele2 — 611 или 8-800-555-06-11)
  • Тинькофф Мобайл — 995 или 8-800-555-49-29).
После этого пройдите в ближайший салон сотовой связи и попросите перевыпустить SIM-карту. Вы получите на руки новый «пластик» (или eSIM) и сможете пользоваться номером как обычно, а ваша старая «симка» в пропавшем iPhone сразу перестанет работать. 

На будущее: установите PIN-код на «симку», чтобы не беспокоиться за её безопасность.

4. Сменить пароли

Независимо от того, насколько надежно был запаролен ваш девайс, вам лучше как можно скорее сменить пароли от всех самых важных аккаунтов. В первую очередь стоит обезопасить свой аккаунт Apple ID, поскольку в нем хранятся ваши личные фотографии и «Связка ключей» с паролями от всех сервисов:
  • Откройте сайт apple.com
  • Прокрутите страницу вниз и найдите пункт «Управление вашим Apple ID»
  • Авторизуйтесь и тапните «Сменить пароль».
Далее можно пройтись по другим сервисам: «Госуслуги», банковские сервисы, «ВКонтакте» и прочие соцсети. Не будет лишним войти в свои аккаунты Telegram и других мессенджеров, чтобы убедиться, что злоумышленник не успел сделать рассылок от вашего имени.

Можно сказать, что вы предприняли все экстренные меры, которые в ваших силах. К сожалению, если iPhone так и не найдется, то придется купить новый и восстановить на него свои данные, к которым вы сможете получить доступ. 

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Комментарии

+3972
Gabriel
Я вам и без всяких «Найти Айфон» могу сказать где он находится. Мест не так много:
1. Горбушка.
2. Митинский радиорынок.
Вещь это для перепродажи, перепрошивки и про чих пере абсолютно бесполезная, поэтому его скорее всего пустят на запчасти, которых будет не много(ну тех которые можно снять и поставить ещё на какой-то айфон)
Как сказал один мастер: «у найденого айфона самое ценное это чехол и то если оригинал и вмхорошем состоянии.»
Так что не теряйте, а если найдёте , то не возвращайте лично.)
Это так, добрый совет.
Вчера в 22:59
#
+44
ProLogic6 Gabriel
В россии есть и другие населенные пункты кроме москвы прикинь да
Вчера в 23:13
#
+357
NikTo ProLogic6
Замкадье — это миф! 😆😄 🤦‍♂️
Вчера в 23:28
#
+357
NikTo NikTo
(Пишет мифическая личность из мифического Питера)... 😏
Вчера в 23:29
#
+326
Geek
Что делать , что делать. Воробью х*й приделать! 🤣
2 часа назад в 23:43
#
+457
law
Судя по статье чтоб найти утеряный тел нужно еще в другом кармане айфон иметь чтоб с него искать первый🤪ну или попробовать домой добраться, а если потеряли в др городе еще и не так просто сим восстановить)
2 часа назад в 23:44
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