Что делать если в ленте новостей ВКонтакте появилась всякая дичь

Некоторые пользователи соцсети VK заметили, что в последнее время их новостная лента изменилась. Она стала состоять из постов от незнакомых аккаунтов, которыми они никогда не интересовались. Всё дело в нововведении ВК, которое можно отключить.

  • Зайдите в «Настройки» → «Аккаунт»
  • Выберите пункт «Посты в ленте»
  • Укажите режим «По времени публикации».

Готово! Теперь вы вернулись на стандартную хронологическую ленту с новостями только от тех, на кого вы подписаны. Если захочется чего-то новенького, просто выберите «Сначала интересные». 

