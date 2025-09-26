Что делать если в ленте новостей ВКонтакте появилась всякая дичь

Некоторые пользователи соцсети VK заметили, что в последнее время их новостная лента изменилась. Она стала состоять из постов от незнакомых аккаунтов, которыми они никогда не интересовались. Всё дело в нововведении ВК, которое можно отключить.
- Зайдите в «Настройки» → «Аккаунт»
- Выберите пункт «Посты в ленте»
- Укажите режим «По времени публикации».
Готово! Теперь вы вернулись на стандартную хронологическую ленту с новостями только от тех, на кого вы подписаны. Если захочется чего-то новенького, просто выберите «Сначала интересные».