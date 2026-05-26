Что делать, если забыл облачный пароль Telegram. Все способы попасть в свой аккаунт

В 2026 году минимум два фактора авторизации в любом аккаунте — это необходимость, а не излишество. Мошенники и хакеры регулярно изобретают новые способы угона учетных записей, так что облачный пароль для Telegram нужен каждому, чтобы чувствовать себя спокойно.
Разумеется, сообщать его кому-то, вводить его на «левых» сайтах или хранить на бумажке в чехле смартфона — плохая идея. Самый лучший вариант — запомнить или записать в хранилище паролей. А что делать, если облачный пароль забыли? Такое случается, ведь в реальной жизни его приходится вводить крайне редко. Есть три алгоритма решения проблемы в зависимости от исходных данных.
Содержание:
- 1. Аккаунт введен на одном или нескольких устройствах
- 2. Нет устройства с введенным аккаунтом
- 3. Нет устройства с введенным аккаунтом и не привязан email
- Как отменить сброс аккаунта
- Что еще нужно знать
1. Аккаунт введен на одном или нескольких устройствах
Например, у вас есть смартфон с установленным Telegram и облачным паролем, а теперь вы купили новый или дополнительный смартфон или планшет и хотите войти на них в свой аккаунт. Если пароль забыт, то:
- возьмите ваше основное устройство, на котором Telegram использовался более суток
- откройте настройки мессенджера
- пройдите в «Конфиденциальность» → «Облачный пароль»
- нажмите «Забыли пароль?».
Далее возможны два варианта развития событий:
- Если к аккаунту Telegram привязан актуальный email (а это обязательно нужно сделать), мессенджер отправит на него код для сброса старого облачного пароля и создания нового.
- Если к Telegram привязан старый нерабочий email, то вам нужно нажать «Нет доступа к электронной почте» и подтвердить сброс облачного пароля. Задать новый пароль и войти в аккаунт с новых устройств вы сможете спустя 7 суток.
Обратите внимание: сброс пароля через веб-приложения невозможен.
2. Нет устройства с введенным аккаунтом
В этом случае процесс сложнее. Для начала постарайтесь вспомнить — может быть, заветная учетка всё же залогинена на планшете или компьютере. Если нет, то нужно запросить сброс пароля, как указано выше, а далее один из двух вариантов:
- Если к аккаунту Telegram привязан актуальный email (а это обязательно нужно сделать), мессенджер отправит на него код для сброса старого облачного пароля и создания нового.
- Если к Telegram привязан старый нерабочий email, то вам нужно нажать «Нет доступа к электронной почте» — запустится обратный таймер сброса аккаунта. Спустя 7 суток нужно зайти и снова нажать «Забыл пароль» — после этого вы войдете в учетную запись, но все ее данные (чаты, контакты, медиа) будут стерты, а ваши каналы и группы останутся без владельца.
3. Нет устройства с введенным аккаунтом и не привязан emailВ этом случае у вас будет лишь два варианта:
- Вспомнить пароль
- Сбросить аккаунт.
Сброс делается аналогично описанным выше алгоритмам. В результате вы получите чистый аккаунт без чатов, контактов, истории «Избранного», своих каналов и групповых чатов.
Как отменить сброс аккаунтаЕсли вы вспомнили облачный пароль, то есть два способа отменить уже начатый сброс:
- С помощью ссылки. Обычно она присылается в письме, оповещающем о начале процедуры сброса пароля / аккаунта. Перейдите по этой ссылке, запросите одноразовый код и введите его. Сброс аккаунта будет отменен. Сделать это может только человек, у которого есть доступ одновременно и к SIM-карте, и к почте.
- С помощью смены номера. Если сменить привязанный к аккаунту номер телефона на другой, это автоматически отменяет запущенную процедуру сброса. Впоследствии можно будет вернуть прежний номер, если вам это необходимо.
Что еще нужно знать
- Проверяйте отправителя каждого письма от Telegram — злоумышленники могут сымитировать сообщения от мессенджера, чтобы подсунуть вам фишинговую ссылку.
- Указать почту в критический момент нельзя — это нужно сделать, пока есть доступ к учетке.
- Cброс пароля через веб-приложения невозможен.
- Доступ к SIM-карте, привязанной к аккаунту, не поможет сбросить облачный пароль — это два разных фактора входа.
- Наличие или отсутствие подписки Telegram Premium никак не влияет на вход в аккаунт, не добавляет и не отнимает дополнительных способов входа или сброса.
- Писать в поддержку Telegram с просьбой пустить вас в аккаунт и клятвенными заверениями, что он ваш — бесполезно. По правилам мессенджера, включение облачного пароля без привязки email приравнивается к следующей команде в адрес Telegram: «Если кто-то будет утверждать, что он владеет аккаунтом, но при этом не сможет правильно ввести облачный пароль, не верьте ему: он — злоумышленник, который пытается меня взломать. Я никогда не забуду свой пароль, мне даже не нужна почта для его сброса».