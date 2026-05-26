Что делать, если забыл облачный пароль Telegram. Все способы попасть в свой аккаунт

Олег


В 2026 году минимум два фактора авторизации в любом аккаунте — это необходимость, а не излишество. Мошенники и хакеры регулярно изобретают новые способы угона учетных записей, так что облачный пароль для Telegram нужен каждому, чтобы чувствовать себя спокойно. 

Разумеется, сообщать его кому-то, вводить его на «левых» сайтах или хранить на бумажке в чехле смартфона — плохая идея. Самый лучший вариант — запомнить или записать в хранилище паролей. А что делать, если облачный пароль забыли? Такое случается, ведь в реальной жизни его приходится вводить крайне редко. Есть три алгоритма решения проблемы в зависимости от исходных данных. 


1. Аккаунт введен на одном или нескольких устройствах



Например, у вас есть смартфон с установленным Telegram и облачным паролем, а теперь вы купили новый или дополнительный смартфон или планшет и хотите войти на них в свой аккаунт. Если пароль забыт, то: 
  • возьмите ваше основное устройство, на котором Telegram использовался более суток
  • откройте настройки мессенджера
  • пройдите в «Конфиденциальность» → «Облачный пароль»
  • нажмите «Забыли пароль?». 


Далее возможны два варианта развития событий: 
  1. Если к аккаунту Telegram привязан актуальный email (а это обязательно нужно сделать), мессенджер отправит на него код для сброса старого облачного пароля и создания нового. 
  2. Если к Telegram привязан старый нерабочий email, то вам нужно нажать «Нет доступа к электронной почте» и подтвердить сброс облачного пароля. Задать новый пароль и войти в аккаунт с новых устройств вы сможете спустя 7 суток. 

Обратите внимание: сброс пароля через веб-приложения невозможен. 

2. Нет устройства с введенным аккаунтом



В этом случае процесс сложнее. Для начала постарайтесь вспомнить — может быть, заветная учетка всё же залогинена на планшете или компьютере. Если нет, то нужно запросить сброс пароля, как указано выше, а далее один из двух вариантов: 

  1. Если к аккаунту Telegram привязан актуальный email (а это обязательно нужно сделать), мессенджер отправит на него код для сброса старого облачного пароля и создания нового. 
  2. Если к Telegram привязан старый нерабочий email, то вам нужно нажать «Нет доступа к электронной почте» — запустится обратный таймер сброса аккаунта. Спустя 7 суток нужно зайти и снова нажать «Забыл пароль» — после этого вы войдете в учетную запись, но все ее данные (чаты, контакты, медиа) будут стерты, а ваши каналы и группы останутся без владельца. 


3. Нет устройства с введенным аккаунтом и не привязан email

В этом случае у вас будет лишь два варианта: 
  1. Вспомнить пароль
  2. Сбросить аккаунт. 


Сброс делается аналогично описанным выше алгоритмам. В результате вы получите чистый аккаунт без чатов, контактов, истории «Избранного», своих каналов и групповых чатов. 

Как отменить сброс аккаунта

Если вы вспомнили облачный пароль, то есть два способа отменить уже начатый сброс: 

  1. С помощью ссылки. Обычно она присылается в письме, оповещающем о начале процедуры сброса пароля / аккаунта. Перейдите по этой ссылке, запросите одноразовый код и введите его. Сброс аккаунта будет отменен. Сделать это может только человек, у которого есть доступ одновременно и к SIM-карте, и к почте. 
  2. С помощью смены номера. Если сменить привязанный к аккаунту номер телефона на другой, это автоматически отменяет запущенную процедуру сброса. Впоследствии можно будет вернуть прежний номер, если вам это необходимо. 


Что еще нужно знать 


  • Проверяйте отправителя каждого письма от Telegram — злоумышленники могут сымитировать сообщения от мессенджера, чтобы подсунуть вам фишинговую ссылку. 
  • Указать почту в критический момент нельзя — это нужно сделать, пока есть доступ к учетке. 
  • Cброс пароля через веб-приложения невозможен. 
  • Доступ к SIM-карте, привязанной к аккаунту, не поможет сбросить облачный пароль — это два разных фактора входа. 
  • Наличие или отсутствие подписки Telegram Premium никак не влияет на вход в аккаунт, не добавляет и не отнимает дополнительных способов входа или сброса. 
  • Писать в поддержку Telegram с просьбой пустить вас в аккаунт и клятвенными заверениями, что он ваш — бесполезно. По правилам мессенджера, включение облачного пароля без привязки email приравнивается к следующей команде в адрес Telegram: «Если кто-то будет утверждать, что он владеет аккаунтом, но при этом не сможет правильно ввести облачный пароль, не верьте ему: он — злоумышленник, который пытается меня взломать. Я никогда не забуду свой пароль, мне даже не нужна почта для его сброса»
Комментарии (2)

Mr.Igor
+129
Зачем эта информация о ненужном мессенджере ?
2 часа назад в 13:34
Yuri Konst
+13
В него без танцев с бубном не войти! Пишите тогда про варианты обхода!
2 часа назад в 13:45
