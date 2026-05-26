Что делать, если забыл облачный пароль Telegram. Все способы попасть в свой аккаунт

1. Аккаунт введен на одном или нескольких устройствах

возьмите ваше основное устройство, на котором Telegram использовался более суток

откройте настройки мессенджера

пройдите в «Конфиденциальность» → «Облачный пароль»

нажмите «Забыли пароль?».

Если к аккаунту Telegram привязан актуальный email (а это обязательно нужно сделать), мессенджер отправит на него код для сброса старого облачного пароля и создания нового. Если к Telegram привязан старый нерабочий email, то вам нужно нажать «Нет доступа к электронной почте» и подтвердить сброс облачного пароля. Задать новый пароль и войти в аккаунт с новых устройств вы сможете спустя 7 суток.

Обратите внимание: сброс пароля через веб-приложения невозможен.

2. Нет устройства с введенным аккаунтом

Если к аккаунту Telegram привязан актуальный email (а это обязательно нужно сделать), мессенджер отправит на него код для сброса старого облачного пароля и создания нового. Если к Telegram привязан старый нерабочий email, то вам нужно нажать «Нет доступа к электронной почте» — запустится обратный таймер сброса аккаунта. Спустя 7 суток нужно зайти и снова нажать «Забыл пароль» — после этого вы войдете в учетную запись, но все ее данные (чаты, контакты, медиа) будут стерты, а ваши каналы и группы останутся без владельца.

3. Нет устройства с введенным аккаунтом и не привязан email

Вспомнить пароль Сбросить аккаунт.

Как отменить сброс аккаунта

С помощью ссылки. Обычно она присылается в письме, оповещающем о начале процедуры сброса пароля / аккаунта. Перейдите по этой ссылке, запросите одноразовый код и введите его. Сброс аккаунта будет отменен. Сделать это может только человек, у которого есть доступ одновременно и к SIM-карте, и к почте. С помощью смены номера. Если сменить привязанный к аккаунту номер телефона на другой, это автоматически отменяет запущенную процедуру сброса. Впоследствии можно будет вернуть прежний номер, если вам это необходимо.

Что еще нужно знать

Проверяйте отправителя каждого письма от Telegram — злоумышленники могут сымитировать сообщения от мессенджера, чтобы подсунуть вам фишинговую ссылку.

Указать почту в критический момент нельзя — это нужно сделать, пока есть доступ к учетке.

Доступ к SIM-карте, привязанной к аккаунту, не поможет сбросить облачный пароль — это два разных фактора входа.

Наличие или отсутствие подписки Telegram Premium никак не влияет на вход в аккаунт, не добавляет и не отнимает дополнительных способов входа или сброса.

Писать в поддержку Telegram с просьбой пустить вас в аккаунт и клятвенными заверениями, что он ваш — бесполезно. По правилам мессенджера, включение облачного пароля без привязки email приравнивается к следующей команде в адрес Telegram: «Если кто-то будет утверждать, что он владеет аккаунтом, но при этом не сможет правильно ввести облачный пароль, не верьте ему: он — злоумышленник, который пытается меня взломать. Я никогда не забуду свой пароль, мне даже не нужна почта для его сброса».

