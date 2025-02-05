Что делать, если забыл пароль и iPhone или iPad заблокировался. Все варианты спасти девайс





Устройства Apple славятся своей безопасностью во всех проявлениях: их очень сложно заразить вирусом или трояном, а украденное устройство становится практически бесполезным. Всё это круто и впечатляюще, пока система безопасности гаджета не начнет работать против своего владельца. Как такое может быть? Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В чем проблема

Чего не нужно делать

Никогда не перебирайте пароли!

Как избежать превращения айфона или айпада в кирпич

Включите стирание. Во всех версиях iOS и iPadOS последних пяти лет и более есть настройка, которая защитит одновременно и ваши данные, и ваше устройство. Откройте «Настройки» → «Код-пароль» и включите тумблер «Стирание данных». Он активирует полный сброс на устройстве, если вы введете неверный пароль 10 раз подряд. Да, все ваши данные удалятся; зато вы сможете настроить iPhone / iPad с чистого листа и продолжить им пользоваться. Чтобы не утратить всё содержимое устройства, регулярно делайте резервные копии — в iCloud, либо на компьютер беспроводным способом.

Не давайте свой iPhone / iPad ребенку. А если даете, то перед этим вводите пароль сами, но это не гарантия. Ребенок может случайно нажать на кнопку Power, и пытаться ввести пароль, не спрашивая вас. Вообще цифровая гигиена состоит в том, что один смартфон должен быть в руках у одного пользователя.

А если даете, то перед этим вводите пароль сами, но это не гарантия. Ребенок может случайно нажать на кнопку Power, и пытаться ввести пароль, не спрашивая вас. Вообще цифровая гигиена состоит в том, что один смартфон должен быть в руках у одного пользователя. Не перебирайте пароли. Повторяем об этом снова. Пока вы не ввели неверный пароль 10 раз, устройство блокируется лишь временно и некоторые функции еще можно будет использовать. Например, вам доступны переключатели Центра управления, входящие уведомления, камера и так далее. Всё это может пригодиться для возвращения доступа к девайсу, если пароль вы так и не вспомните.

Как разблокировать, если айфон или айпад отключен

После полной блокировки (сообщения «айфон / айпад отключен, подключитесь к айтюнс») продолжить им пользоваться можно лишь при условии полного стирания данных.

Для iOS / iPadOS 17 и новее

Для iOS / iPadOS 15.2 или новее

Прошивка через ПК / Mac

Запустите iTunes на Windows или Finder на Mac

Подключите один конец кабеля к компьютеру

Полностью выключите iPhone / iPad — его нужно будет перевести в режим восстановления

Подключите кабель, удерживая кнопку Power и кнопку Home в течение 10 секунд, после чего отпустите Power

На iPhone / iPad с Face ID: подключите кабель, сразу зажав кнопку Power на девайсах с Face ID

Держите кнопку, пока ПК не отобразит уведомление о подключенном устройстве в режиме восстановления; экран iPhone / iPad при этом должен быть черным — если устройство перезагрузилось и показывает экран блокировки, то полностью выключите его и повторите процедуру

Нажмите на компьютере кнопку «Восстановить» и дождитесь, пока он скачает, распакует и установит прошивку.

Если не работают кнопки

Откройте в браузере любого устройства сайт icloud.com

Войдите в свой Apple ID, который привязан к заблокированному девайсу

Перейдите в приложение «Локатор»

Щелкните свой заблокированный iPhone или iPad

Нажмите строку «Стереть устройство» и подтвердите.

Не перепутайте с кнопкой «Удалить это устройство», которая просто удалит девайс из аккаунта и лишит вас возможности его запустить!





Если это домашнее устройство, подключенное к вашей домашней сети, то ничего делать не требуется — айфон или айпад получит сигнал с сервера в течение пары минут и автоматически запустит режим стирания.

Если девайс ранее не был подключен к вашей сети, то нужно переместить его в зону приема точки доступа Wi-Fi, которая ему известна.

Еще один способ — мобильный интернет. Если это iPhone или iPad с физическим SIM-слотом, то просто вставьте «симку» с подключенным на ней мобильным интернетом. Теперь дождитесь, пока девайс поймает сеть — и всё случится.

А можно без стирания?

Если вы недавно подключали iPhone / iPad именно к этому компьютеру Если вы вспомнили верный пароль Если вы помните Apple ID и пароль от него.

Итоги

При создании пароля используйте ассоциативный метод, который поможет вам его вспомнить впоследствии

Не записывайте пароль на самом устройстве или на бумажке рядом с ним

Чтобы перестраховаться, включите в настройках стирание данных после 10 попыток ввода пароля

Включите автоматические резервные копии

Если пароль забыт, не делайте более 3-5 попыток ввода

Вместо подбора пароля попробуйте оставить устройство и вернуться к нему позже — в конце дня или на другой день.

Обычно разблокировка возможна только с полным стиранием данных

Сбросить пароль можно на iOS 17 и новее, если вы сменили его 72 часа назад

Стереть данные можно на iOS 15.2 и новее прямо с устройства

Стереть данные можно с помощью кабеля и компьютера, если все кнопки и порт USB исправны

Стереть данные можно через iCloud, если кнопки и порт USB сломаны или работают плохо.

Допустим, вы купили iPad в качестве домашнего или кухонного устройства для просмотра кино, установили пароль блокировки экрана и подключили Touch ID либо Face ID. Однако спустя время устройство просит вас ввести пароль, а вы его начисто забыли! После нескольких попыток подобрать верную комбинацию планшет блокируется.Другая ситуация: ребенок взял ваш iPhone, пока вы не видите, и, не зная пароля, попытался его разблокировать. Он вводил разные варианты пароля, но войти так и не смог. Вместо этого устройство теперь вовсе не включается. Бывают и другие сценарии, но суть одна.Если ввести неверный пароль блокировки экрана 10 раз, любой iPhone или iPad переходит в режим защиты от кражи. На его экране появляется сообщение «iPhone отключен. Подключитесь к iTunes» или «iPad отключен. Подключитесь к iTunes». При этом пользоваться им невозможно — не работает ничего, кроме кнопки выключения. Что теперь делать с устройством?Первое, что стоит понимать: даже если вы вдруг после блокировки вспомнили (или нашли в блокноте) 100-процентно верный пароль, это вам не поможет. Ввести пароль не получится, поскольку девайс просто не даст более ни одной попытки. Самый лучший вариант — не доводить до полной блокировки.Нужно запомнить одну важную аксиому: никакие устройства не любят перебор паролей. Они воспринимают этот процесс как попытку взлома злоумышленниками. Если пароль вдруг не подошел, худшее что можно сделать — это продолжать попытки ввести то же самое с незначительными правками в надежде, что комбинация сработает.Ладно, несколько попыток всё же можно сделать, но не более трех. Как только устройство показало вам таймер до следующих попыток — перестаньте пробовать и займитесь чем-то другим. Вернувшись позже, вы можете внезапно вспомнить верный пароль с помощью мышечной или ассоциативной памяти.Несмотря на возможность забыть пароль, не стоит устанавливать слишком легкий пароль, записывать его на чехле от устройства или вкладывать в него бумажку с паролем. В таких случаях пароль полностью лишается смысла и легче будет не ставить его вовсе. Чего мы тоже не советуем.Сейчас мы рассмотрим несколько способов предотвратить полную блокировку устройства, а после этого — варианты его спасения, если блокировка уже случилась.Допустим, блокировка всё-таки произошла. Не торопитесь нести устройство в сервис! Есть способы вернуть его к жизни самостоятельно. Но есть один нюанс.Если ранее вы включали функцию «Стирание данных», то всё просто: исчерпайте попытки ввода пароля и iPhone / iPad сам перейдет к полному сбросу. После этого пройдите первичную настройку и восстановите данные из резервной копии, если она была создана ранее.Теперь рассмотрим другие варианты разблокировки.Пару лет назад Apple подумала о пользователях, которые сменили пароль и тут же его забыли, но при этом помнят старый. Для них в iOS появилась специальная кнопка «Забыли пароль».Если код-пароль был изменен вами менее, чем 72 часа назад, то смартфон или планшет предложит вам один раз ввести предыдущий. Правда, сразу после этого придется его сменить, но девайс и данные на нем будут спасены.Далее расскажем, что делать, если забытый пароль был установлен давно или на старом устройстве.На этих прошивках всё просто: если вы ввели неверный пароль несколько раз, то айфон или айпад сам предложит вам сбросить данные и настроить всё начисто. Скорее всего, для этого придется ввести пароль от вашего Apple ID (Аккаунта Apple).Этот способ подойдет, если у вас есть под рукой компьютер (даже чужой) и интернет с нормальной скоростью загрузки. Мобильный тоже подойдет, но учтите, что может понадобиться до 15 Гб трафика. Перед процедурой убедитесь, что помните свой пароль от Apple ID, привязанного к «пациенту».Когда установка завершится, отключите ваш девайс от компьютера и настройте его с нуля. При необходимости восстановите свою резервную копию.Бывает, что разблокировать требуется очень старый айфон или айпад, у которого не работает одна из кнопок — например, Home. Для такого случая можно использовать другой алгоритм.Готово. Сервер Apple направит на вашего «пациента» сигнал о полном стирании, и нужно, чтобы он его получил. Для этого требуется подключить его к интернету; но в заблокированном состоянии меню Wi-Fi недоступно. И здесь могут быть разные варианты.Увы, в основном нет. Система безопасности Apple выстроена таким образом, чтобы защитить личные данные владельца от взлома и брутфорса даже ценой самого устройства. То есть, iPhone или iPad «готов» навсегда превратиться в кирпич, но содержимое накопителя не отдаст. Поэтому в случае напрочь забытого пароля разблокировки единственный путь — это стирание и настройка начисто. Просто смиритесь с этой мыслью.В процессе разблокировки возможна лазейка, которая позволит сохранить данные. Но для неё много условий. Сохранить данные может получиться при помощи ПК или Mac:Совпадение всех этих условий крайне маловероятно, поскольку современные iPhone и iPad регулярно сбрасывают авторизацию ПК и Mac, к которым ранее подключались. Как следствие, при очередном подключении кабелем нужно будет подтвердить коннект, а сделать этого не получится, так как девайс заблокирован.Давайте сделаем краткие пошаговые выводы касательно защиты iPhone и iPad, а также их разблокировки:Пишите в комментариях, получилось ли у вас вернуть в строй свой iPhone или iPad после блокировки.