VPN Гайды Apple

Что делать, если заглючил VPN на iPhone, iPad или Mac

Олег

VPN


По статистике, Россия выходит на первые места в мире по интересу к VPN. Эта технология становится всё более востребованной среди россиян, а скачивания VPN-приложений из нашей страны бьют все рекорды.

Однако у такой резкой и повальной популярности есть обратная сторона — далеко не все пользователи знают, как обращаться с VPN. В результате на смартфоне может вовсе пропасть интернет-соединение, и человек останется без связи.

Что делать, если VPN завис при подключении? Почему на айфоне пропал интернет? Сейчас расскажу.

Суть проблемы

Любому пользователю VPN нужно знать следующий нюанс: чтобы подключиться к серверу, нужно разорвать текущее соединение. А значит в процессе подключения к своим серверам VPN-сервис временно отключает передачу данных на устройстве. Иными словами, в период между нажатием на кнопку подключения VPN и моментом, когда подключение установлено, ваш iPhone, iPad или Mac отключаются от интернета.

Зачастую процесс подключения длится 1-2 секунды и отключения от сети остается незамеченным и безболезненным. Однако в случае с Россией сюда накладывается одна особенность — с каждым днем в нашей стране блокируют всё больше VPN-сервисов. Как результат, они не могут подключиться к своим серверам и иногда зависают на этом шаге.

Что делать

Итог получается неутешительный: если VPN-сервис заглючил из-за блокировок или собственного внутреннего сбоя, то попытки переподключения происходят бесконечно, а на самом устройстве всё это время просто нет интернета.

Первое, что нужно сделать — зайти в приложение VPN-сервиса и попробовать отключить соединение «большой кнопкой». Иногда это удается сделать, и интернет-соединение восстанавливается. Когда заглючивший процесс остановлен, вы можете вручную выбрать другую страну или сервер и попробовать подключиться снова. Возможно, сервис «заведется». 

VPN

Но бывает, что этот метод не помогает — приложение бесконечно пытается подключить смартфон к VPN, а кнопка просто не реагирует на нажатия. Закрывать приложение, выбрасывать его из «оперативки» или перезагружать смартфон в таких случаях зачастую бессмысленно, так как подключение инициируется не в приложении, а в самой системе.

Есть один гарантированный способ избавиться от «заглючившего» коннекта — нужно удалить VPN-профиль. Для этого:
  • Откройте «Настройки» → «Основные» → «VPN и управление устройством» → VPN 
VPN
  • Найдите строчку с названием заглючившего сервиса 
  • Нажмите синюю букву «i» рядом с ней и выберите «Удалить VPN». 
VPN

Если проблема возникла на Mac или MacBook:
  • Закройте заглючившее VPN-приложение при помощи комбинации cmd + Q
  • Откройте «Системные настройки» → «Сеть» 
Mac
  • Найдите в списке слева проблемный VPN и выделите его кликом
  • Нажмите «минус» в нижней части окна и подтвердите действие. 
Mac

Готово. Теперь глюк должен пропасть, а интернет-соединение — восстановиться. Впоследствии вы можете вновь установить профиль этого VPN-сервиса — нужно лишь открыть его приложение и тапнуть по кнопке «Подключение». Система предложит переустановить профиль.

Примечание

Стоит отметить следующее: если VPN-сервис заблокирован в России, то скорее всего такие глюки с ним будут случаться довольно часто. Поэтому возможно есть смысл удалить его и поискать что-то другое.

Ранее мы рассказали, что VPN-сервисы в России предлагается помечать значком «18+», при этом ответственность за его использование для россиян всё так же не предусмотрена. 



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Комментарии

+240
mr.panda
Была такая темп с windscribe, пару часов мучатся пока в настройках соединение не удалил. Не помогала даже перезагрузка)
2 часа назад в 12:22
#
Lord
+483
Lord
По ту сторону ребята тоже свою работу делают и не плохо. И по этому, чем больше будет таких тем, по тому как пользоваться и настраивать, тем быстрее эти сервисы будут не доступны пользователям.
2 часа назад в 12:38
#
Олег Воронин
+2443
Олег Воронин Lord
Какая связь у блокировок сервисов с локальным удалением профиля для выхода из глюка приложения?
2 часа назад в 13:09
#
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