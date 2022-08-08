Что делать, если заглючил VPN на iPhone, iPad или Mac

По статистике, Россия выходит на первые места в мире по интересу к VPN. Эта технология становится всё более востребованной среди россиян, а скачивания VPN-приложений из нашей страны бьют все рекорды.
Однако у такой резкой и повальной популярности есть обратная сторона — далеко не все пользователи знают, как обращаться с VPN. В результате на смартфоне может вовсе пропасть интернет-соединение, и человек останется без связи.
Что делать, если VPN завис при подключении? Почему на айфоне пропал интернет? Сейчас расскажу.
Суть проблемы
Любому пользователю VPN нужно знать следующий нюанс: чтобы подключиться к серверу, нужно разорвать текущее соединение. А значит в процессе подключения к своим серверам VPN-сервис временно отключает передачу данных на устройстве. Иными словами, в период между нажатием на кнопку подключения VPN и моментом, когда подключение установлено, ваш iPhone, iPad или Mac отключаются от интернета.
Зачастую процесс подключения длится 1-2 секунды и отключения от сети остается незамеченным и безболезненным. Однако в случае с Россией сюда накладывается одна особенность — с каждым днем в нашей стране блокируют всё больше VPN-сервисов. Как результат, они не могут подключиться к своим серверам и иногда зависают на этом шаге.
Что делать
Итог получается неутешительный: если VPN-сервис заглючил из-за блокировок или собственного внутреннего сбоя, то попытки переподключения происходят бесконечно, а на самом устройстве всё это время просто нет интернета.
Первое, что нужно сделать — зайти в приложение VPN-сервиса и попробовать отключить соединение «большой кнопкой». Иногда это удается сделать, и интернет-соединение восстанавливается. Когда заглючивший процесс остановлен, вы можете вручную выбрать другую страну или сервер и попробовать подключиться снова. Возможно, сервис «заведется».
Но бывает, что этот метод не помогает — приложение бесконечно пытается подключить смартфон к VPN, а кнопка просто не реагирует на нажатия. Закрывать приложение, выбрасывать его из «оперативки» или перезагружать смартфон в таких случаях зачастую бессмысленно, так как подключение инициируется не в приложении, а в самой системе.
Есть один гарантированный способ избавиться от «заглючившего» коннекта — нужно удалить VPN-профиль. Для этого:
- Откройте «Настройки» → «Основные» → «VPN и управление устройством» → VPN
- Найдите строчку с названием заглючившего сервиса
- Нажмите синюю букву «i» рядом с ней и выберите «Удалить VPN».
Если проблема возникла на Mac или MacBook:
- Закройте заглючившее VPN-приложение при помощи комбинации cmd + Q
- Откройте «Системные настройки» → «Сеть»
- Найдите в списке слева проблемный VPN и выделите его кликом
- Нажмите «минус» в нижней части окна и подтвердите действие.
Готово. Теперь глюк должен пропасть, а интернет-соединение — восстановиться. Впоследствии вы можете вновь установить профиль этого VPN-сервиса — нужно лишь открыть его приложение и тапнуть по кнопке «Подключение». Система предложит переустановить профиль.
Примечание
Стоит отметить следующее: если VPN-сервис заблокирован в России, то скорее всего такие глюки с ним будут случаться довольно часто. Поэтому возможно есть смысл удалить его и поискать что-то другое.
Ранее мы рассказали, что VPN-сервисы в России предлагается помечать значком «18+», при этом ответственность за его использование для россиян всё так же не предусмотрена.