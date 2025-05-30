Что, если Apple изменит названия всех iPhone вслед за iOS?

Фархад

iPhone

На этой неделе появился неожиданный инсайд, что Apple планирует провести ребрендинг всех своих программных платформ с присвоением названий на основе будущего календарного года. А следующим шагом может стать ренейминг iPhone, и это будет ужасно.

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По логике инсайдеров, этой осенью выйдет iOS 26, а не iOS 19. Вряд ли в этом году Apple рискнёт сразу же менять номера iPhone, но уже в следующем возможны изменения.

Напомним, что недавно аналитики Уэйна Ма и Мин-Чи Куо писали о масштабном просмотре дорожной карты Apple для будущих моделей iPhone. Начиная со следующего года, компания может прекратить выпуск базовой модели смартфонов осенью. Вместо этого, обычный iPhone будет выходить вместе с iPhone ХХe весной. А осенние модели будут следующими: iPhone Air, iPhone Pro, iPhone Pro Max и iPhone Fold.

Ну, а чтобы не запутать всех окончательно в нейминге, компания может пронумеровать их следующим образом: iPhone 27, iPhone 27e, iPhone Air 27, iPhone Pro 27, iPhone Fold 27 и так далее.

Конечно же, пока нет никаких гарантий, что Apple действительно проведёт ребрендинг iPhone или ПО. Однако и в текущем виде всё выглядит довольно запутанно, например, iPhone 16, вышедший в 2024 году на iOS 18.
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Источник:
9to5
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Комментарии

kardigan
+4002
kardigan
Хоть тему для разговоров нашли-apple циферки поменяла. Будет о чём дискутировать эти пол года!
52 минуты назад
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Yuri Konst
+76
Yuri Konst
Вы такими статьями уже сами себя запутали(
4 минуты назад
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