Что, если Apple изменит названия всех iPhone вслед за iOS?







На этой неделе появился неожиданный инсайд, что На этой неделе появился неожиданный инсайд, что Apple планирует провести ребрендинг всех своих программных платформ с присвоением названий на основе будущего календарного года. А следующим шагом может стать ренейминг iPhone , и это будет ужасно. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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По логике инсайдеров, этой осенью выйдет iOS 26, а не iOS 19. Вряд ли в этом году Apple рискнёт сразу же менять номера iPhone, но уже в следующем возможны изменения.Напомним, что недавно аналитики Уэйна Ма и Мин-Чи Куо писали о масштабном просмотре дорожной карты Apple для будущих моделей iPhone. Начиная со следующего года, компания может прекратить выпуск базовой модели смартфонов осенью. Вместо этого, обычный iPhone будет выходить вместе с iPhone ХХe весной. А осенние модели будут следующими: iPhone Air, iPhone Pro, iPhone Pro Max и iPhone Fold.Ну, а чтобы не запутать всех окончательно в нейминге, компания может пронумеровать их следующим образом: iPhone 27, iPhone 27e, iPhone Air 27, iPhone Pro 27, iPhone Fold 27 и так далее.Конечно же, пока нет никаких гарантий, что Apple действительно проведёт ребрендинг iPhone или ПО. Однако и в текущем виде всё выглядит довольно запутанно, например, iPhone 16, вышедший в 2024 году на iOS 18.