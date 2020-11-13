Apple выпустила первые бета-версии iOS и iPadOS 14.3. Из-за проблем на серверах компании некоторые пользователи до сих пор испытывают трудности с загрузкой, а кто-то уже успел обновиться и рассказать о новых функциях.
Поддержка ProRAW
Появилась поддержка ProRAW для iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Этот формат был анонсирован на осенней презентации вместе с модельным рядом айфонов этого года, но Apple заявила, что он появится позже.
ProRAW разработан для тех, кто предпочитает снимать в формате RAW, но также хочет воспользоваться такими преимуществами как шумоподавление и регулировка многокадровой экспозиции. Поддержку нового формата можно включить в разделе системных настроек «Камера». После активации этой опции в правом верхнем углу приложения камеры появится переключатель RAW.
Сразу стоит отметить, что фотографии, сделанные в формате ProRAW весят приблизительно 25 МБ.
Предложения сторонних приложений
В обновлении добавлена система рекомендации сторонних приложений. Apple будет показывать их во время обновлений.
Сообщается, что эта функция будет работать в некоторых странах, где этого требует местное законодательство. Пока неясно, где конкретно она будет активирована.
Приложение для здоровья
В приложении «Здоровье» появился новый раздел беременности.
Поддержка контроллера
В iOS 14.3 добавлена поддержка нового беспроводного контроллера DualSense, который входит в комплект PlayStation 5, а также геймпада для потокового игрового сервиса Amazon Luna.
App Clips
Согласно примечаниям к выпуску, мини-приложения можно запускать путем сканирования кодов с помощью камеры или из пункта управления.
Поисковая система по умолчанию
В качестве поисковой системы по умолчанию теперь можно установить Ecosia. Этот поиск позволяет пользователям финансировать посадку деревьев, пока они осуществляют поисковые запросы.
«Дом»
В приложении «Дом» появляются новые уведомления, когда для аксессуаров доступны обновления, а это говорит о том, что некоторые гаджеты для системы умного дома HomeKit могут обновляться через приложение «Дом» в будущем.
Кардио
Код в iOS 14.3 подтвердил наличие новой функции для Apple Watch под названием Cardio Fitness. Её уровни будут доступны для пользователей в возрасте от 20 лет и оцениваются по возрасту. Apple будет отправлять уведомление о кардио-тренировках на iPhone с Apple Watch.
AirPods Studio
В iOS 14.3 появился значок, который может намекать на дизайн AirPods Studio.
Локатор
Код в iOS 14.3 предполагает, что Apple разрабатывает платформу для поддержки сторонних трекеров поиска предметов в приложении «Локатор».
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