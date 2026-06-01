Что изменилось в жизни жителей РФ с 1 июня: 6 важных нововведений
С начала этого месяца в России вступили в силу несколько изменений, которые затронут авиапассажиров, владельцев электромобилей, обычных граждан, бизнес и туристическую отрасль. Ниже перечислены основные новшества.
Перелёты по биометрии
Пассажиры рейсов «Аэрофлота» на маршруте Москва (Шереметьево) — Санкт-Петербург смогут проходить предполетный контроль без предъявления паспорта. Вместо бумажного документа используются биометрические данные, заранее загруженные в Единую биометрическую систему. Пилотный проект распространяется только на внутренний рейс между двумя крупнейшими городами. О сроках расширения географии таких перелётов пока не сообщается.
Новые правила для парковок электрокаров
Владельцам электрических автомобилей запрещается оставлять свои машины на парковках, не оборудованных системами пожарной безопасности, даже если транспортное средство не подключено к зарядке. Электромобили должны размещаться группами не более десяти единиц, отделяться от машин с двигателями внутреннего сгорания огнестойкими перегородками, а парковка должна быть оснащена автоматическим пожаротушением. Новые требования касаются как подземных, так и надземных закрытых стоянок. Несоблюдение правил может повлечь административную ответственность для владельцев парковок или самих водителей.
Отказ от сбора биометрии
Россияне получили право официально отказаться от сбора, хранения и размещения своих биометрических данных в Единой биометрической системе. Для этого необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Отказ можно оформить даже в том случае, если согласие на обработку биометрии уже было дано ранее. При этом отзыв согласия не аннулирует ранее выданные документы и не требует удаления данных из архивов государственных органов, если они были получены на иных законных основаниях.
Новые правила ввоза товаров из стран ЕАЭС
Для автомобильных грузоперевозок из Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана меняется порядок уплаты налога на добавленную стоимость. Теперь НДС необходимо перечислить до пересечения границы Российской Федерации. Если перевозчик заранее не предоставит декларацию на товары и не внесёт платёж, груз не пропустят на таможне. Изменения связаны с запуском системы прослеживаемости грузов СПОТ, которая должна повысить собираемость налогов и сократить серый импорт.
Новые стандарты для гостиниц и отелей
С 1 июня вводятся в действие два национальных стандарта для гостиничной индустрии. Первый содержит рекомендации по оснащению номеров (мебель, сантехника, техника), присвоению категорий звёздности и организации работы персонала. Второй стандарт посвящён приёму иностранных гостей: отелям рекомендуют учитывать языковые и культурные особенности туристов, размещать информацию на нескольких языках, нанимать сотрудников, владеющих английским, а также адаптировать меню и дополнительные сервисы. Требования носят рекомендательный характер, но их соблюдение может учитываться при классификации гостиниц.
Судебные повестки и другие документы на «Госуслугах»
На портале «Госуслуги» заработал новый порядок уведомления граждан о судебных разбирательствах: теперь повестки в суд и другие документы будут приходить автоматически, без необходимости давать отдельное разрешение в личном кабинете. Ранее, с начала 2025 года, получать извещения через портал можно было только после оформления добровольного согласия. Нововведение позволит гражданам своевременно узнавать о процессах, в которых они участвуют, а сторонам — оперативно получать необходимые документы.
