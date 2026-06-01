Что изменилось в жизни жителей РФ с 1 июня: 6 важных нововведений

С начала этого месяца в России вступили в силу несколько изменений, которые затронут авиапассажиров, владельцев электромобилей, обычных граждан, бизнес и туристическую отрасль. Ниже перечислены основные новшества.Пассажиры рейсов «Аэрофлота» на маршруте Москва (Шереметьево) — Санкт-Петербург смогут проходить предполетный контроль без предъявления паспорта. Вместо бумажного документа используются биометрические данные, заранее загруженные в Единую биометрическую систему. Пилотный проект распространяется только на внутренний рейс между двумя крупнейшими городами. О сроках расширения географии таких перелётов пока не сообщается.Владельцам электрических автомобилей запрещается оставлять свои машины на парковках, не оборудованных системами пожарной безопасности, даже если транспортное средство не подключено к зарядке. Электромобили должны размещаться группами не более десяти единиц, отделяться от машин с двигателями внутреннего сгорания огнестойкими перегородками, а парковка должна быть оснащена автоматическим пожаротушением. Новые требования касаются как подземных, так и надземных закрытых стоянок. Несоблюдение правил может повлечь административную ответственность для владельцев парковок или самих водителей.Россияне получили право официально отказаться от сбора, хранения и размещения своих биометрических данных в Единой биометрической системе. Для этого необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Отказ можно оформить даже в том случае, если согласие на обработку биометрии уже было дано ранее. При этом отзыв согласия не аннулирует ранее выданные документы и не требует удаления данных из архивов государственных органов, если они были получены на иных законных основаниях.Для автомобильных грузоперевозок из Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана меняется порядок уплаты налога на добавленную стоимость. Теперь НДС необходимо перечислить до пересечения границы Российской Федерации. Если перевозчик заранее не предоставит декларацию на товары и не внесёт платёж, груз не пропустят на таможне. Изменения связаны с запуском системы прослеживаемости грузов СПОТ, которая должна повысить собираемость налогов и сократить серый импорт.С 1 июня вводятся в действие два национальных стандарта для гостиничной индустрии. Первый содержит рекомендации по оснащению номеров (мебель, сантехника, техника), присвоению категорий звёздности и организации работы персонала. Второй стандарт посвящён приёму иностранных гостей: отелям рекомендуют учитывать языковые и культурные особенности туристов, размещать информацию на нескольких языках, нанимать сотрудников, владеющих английским, а также адаптировать меню и дополнительные сервисы. Требования носят рекомендательный характер, но их соблюдение может учитываться при классификации гостиниц.На портале «Госуслуги» заработал новый порядок уведомления граждан о судебных разбирательствах: теперь повестки в суд и другие документы будут приходить автоматически, без необходимости давать отдельное разрешение в личном кабинете. Ранее, с начала 2025 года, получать извещения через портал можно было только после оформления добровольного согласия. Нововведение позволит гражданам своевременно узнавать о процессах, в которых они участвуют, а сторонам — оперативно получать необходимые документы.