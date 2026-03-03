Top.Mail.Ru

Что лучше — iPhone 17e или iPhone 16? Вот полный список различий

Олег

Фото: Apple

Совсем недавно Apple выпустила новый бюджетник — iPhone 17e, который пришел на смену iPhone 16e. Вместе с этим компания продолжает официально продавать iPhone 16 на $100 дороже. Если вы планировали покупать айфон прямо сейчас, то может возникнуть дилемма: что выбрать — полуторалетнюю «базу» или свежую бюджетку? Давайте разбираться. 

Вот табличка со всеми спецификациями обеих моделей. Параметры, которые отличаются, выделены жирным шрифтом. 



Как видно, различий немало, однако в большинстве случаев одни нивелируются другими. В конечном счете всё определяется вашими личными предпочтениями, приоритетами и вкусом. 
Комментарии

+13
Slepoy2.0
Как много стало пусто и статей. Хотя бы авторская позиция создателя статьи может быть? Примерная… Хотя бы такая У вас же Были статьи с конкретной именно авторской позиции. Почему эту методику перестали реализовывать? Было приятно читать, знаю что у автора статьи есть чёткое свое мнение. А эти вопросы про То, что лучше – но решение конечно принимать вам… Это очень странно. По идее, эксперт должен выражать хотя бы свою какую-то позицию.
час назад в 12:21
#