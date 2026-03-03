Что лучше — MacBook Air M5 или MacBook Air M4? Вот полный список различий







Apple только что выпустила новый MacBook Air на базе чипа M5, но насколько он отличается от прошлогодней модели, и стоит ли рассматривать новинку или лучше присмотреться к MacBook Air M4? Изучили все изменения в этом материале. Apple только что выпустила новый MacBook Air на базе чипа M5, но насколько он отличается от прошлогодней модели, и стоит ли рассматривать новинку или лучше присмотреться к MacBook Air M4? Изучили все изменения в этом материале. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Начнём с того, что не изменилось: дизайн, размеры, расцветки, экран, порты, мощность зарядки, ёмкость батареи и даже обои остались прежними. Зато в плане начинки есть существенные улучшения, которые позволят прожить новому MacBook Air на пару лет дольше.Главная особенность MacBook Air 2026 года — чип M5. Apple заявляет, что чип M5 обеспечивает невероятную производительность в любых задачах. Причём в ИИ-задачах M5 обеспечивает до 4 раз более высокую производительность, чем M4. А в сравнении с M1 он быстрее до 9,5 раз. Видимо, тут идёт невероятный запас мощности для использования Apple Intelligence в приложениях и системных процессах или запуска LLM на устройстве в корпоративной среде.Пользователям MacBook Air на M4 обновляться на M5 точно не стоит — траты себя не оправдают. А владельцам старых MacBook Air на M1 можно задуматься о переходе на новую модель, поскольку редизайна и OLED-дисплея в ближайшие пару лет в «Эйрах» не будет.Как вы заметили, стартовая цена на MacBook Air M5 выросла на $100, но зато теперь вы получаете вдвое больший объём памяти. В стандартной конфигурации идёт сразу 512 ГБ, а при желании можно докинуть на версию с 4 ТБ, что также вдвое больше, чем предыдущий максимум.Кроме того, вся эта дополнительная память работает быстрее, чем раньше. Apple заявляет, что новый SSD «обеспечивает в 2 раза более высокую скорость чтения/записи по сравнению с предыдущим поколением». Но это предстоит подтвердить тестами.Новый беспроводной чип Apple N1, впервые представленный в линейке iPhone 17, продолжает распространяться на всё большее количество устройств. В MacBook Air M5 чип N1 заменил сторонние решения от Broadcom. Два главных преимущества этого перехода — поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. А это влияет на надёжность кроссплатформенных функций, таких как AirDrop и персональная точка доступа.Небольшое, но очень приятное и полезное изменение, которое также компенсирует подорожание. Если в прошлогодней модели MacBook Air M4 шёл адаптер питания на 30 Вт, то новая версия MacBook Air M5 поставляется с динамическим адаптером питания мощностью 40 Вт, который в пике выдаёт до 60 Вт. Раньше его приходилось докупать отдельно.Пока эти изменения выглядят довольно скудными для перехода с моделей M2-M4. Обновляться стоит только в том случае, если у вас уже просела ёмкостью аккумулятора, например. Возможно, Apple спрятала козыри, о которых мы узнаем, когда девайсы поступят в продажу или чуть позже на WWDC 2026.Ну, а если вы собираетесь покупать MacBook Air с нуля, то однозначно стоит дождаться начала продаж свежей модели на M5. За небольшую переплату относительно M4 вы получите чуть более мощный чип, вдвое больше памяти, быстрее Wi-Fi и Bluetooth, а также новый адаптер питания.