Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Что лучше — Macbook Neo или Macbook Air M1/M2/M5? Собрали все различия в понятную таблицу

Олег


Новый бюджетный Macbook Neo получился довольно спорным, но при этом крайне доступным по цене (особенно спустя несколько недель, когда ажиотаж стихнет). Если вы присматриваете себе макбук, то наверняка задавались вопросом, что лучше взять — новенький Neo или какую-то из моделей Air прошлых лет (на вторичке или даже новую)? 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Наша понятная и наглядная таблица поможет определиться с моделью. 



Как видно, Neo в чем-то лучше чем Air M1, но уступает моделям M2 и новее практически во всем. Также не стоит забывать, что производительность чипа A18 Pro с macOS на 13-дюймовом дисплее пока неизвестна. Так что ключевым фактором тут станет ценник: если вы найдете Macbook Air Silicon по той же цене, чуть дороже или даже дешевле, чем Neo, то лучше выбрать именно Air. 
0
Источник:
Apple
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Названа цена Macbook Neo в России
11 причин не покупать Macbook Neo, а выбрать хотя бы старый Macbook Air
Macbook Neo лишился комплектного зарядного устройства

Рекомендации

Рекомендации

Вышел Telegram 12.2.2 с двумя долгожданными функциями
Самый популярный техноблогер в мире выбрал лучшие смартфоны 2025 года
Apple внедрила в iOS гениальный обход любой блокировки общения в мессенджере
Стоит ли обновляться до iOS 26.2 в России? Что с банками, приложениями, автономностью

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии