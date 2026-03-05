Что лучше — Macbook Neo или Macbook Air M1/M2/M5? Собрали все различия в понятную таблицу





Новый бюджетный Macbook Neo получился довольно спорным, но при этом крайне доступным по цене (особенно спустя несколько недель, когда ажиотаж стихнет). Если вы присматриваете себе макбук, то наверняка задавались вопросом, что лучше взять — новенький Neo или какую-то из моделей Air прошлых лет (на вторичке или даже новую)?

Наша понятная и наглядная таблица поможет определиться с моделью.Как видно, Neo в чем-то лучше чем Air M1, но уступает моделям M2 и новее практически во всем. Также не стоит забывать, что производительность чипа A18 Pro с macOS на 13-дюймовом дисплее пока неизвестна. Так что ключевым фактором тут станет ценник: если вы найдете Macbook Air Silicon по той же цене, чуть дороже или даже дешевле, чем Neo, то лучше выбрать именно Air.