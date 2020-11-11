Apple представила обновленную линейку компьютеров Mac на собственном процессоре M1, в которую вошли: MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. Самое интересное, что в ходе презентации компания ловко обошла несколько важных моментов и мы собрали их в этой заметке.
Какова тактовая частота процессора M1 в новых устройствах?
Вы тоже обратили внимание, что Apple не озвучила тактовую частоту процессора в новых MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini? Получается, что между ними нет разницы, не считая одного заблокированного ядра GPU в MacBook Air. Судя по всему, ситуация становится похожей на iPhone и iPad, в отношении этих устройств производитель также умалчивает показатель тактовой частоты процессоров.
К слову, информация об этом отсутствует в разделе «Спецификации» официального сайта Apple. Возникает ощущение, что нам пытаются продать кота в мешке, отводя взгляд от довольно важной характеристики в сторону количества ядер и всего остального.
Двойной Escape в MacBook Pro — куда смотрят дизайнеры?
Если подробнее рассмотреть изображение клавиатуры нового MacBook Pro, то можно обнаружить расположенные рядом две клавиши Escape. Одна физическая и еще одна на сенсорной панели. Из таких мелочей в целом складывается халтурное отношение «и так сойдет»!
Всё еще 720p в 2020 году
На этот момент я сразу обратил внимание после анонса и подробно рассказал в отдельной заметке. Apple пытается показать инновации в сфере разработки собственного процессора, но в то же время продолжает нас «кормить» устаревшими технологиями.
Несмотря на различные программные улучшения, которые работают на базе машинного обучения, это всё еще старая-добрая FaceTime камера с разрешением 720p. Apple, фронталки подобного формата тяжело встретить даже в Android-смартфонах среднего ценового диапазона. В ноутбуке, ценник которого начинается с 999 долларов, хотелось бы получить более качественную вебку.
Новые старые порты
Линейка компьютеров Mac на базе процессора M1 оснащаются портами USB-C, которые обратно совместимы с Thunderbolt. Оказалось, что Apple продолжила использовать поддержку стандарта Thunderbolt 3 вместо четвертой версии.
Четвертая версия порта была представлена в июле этого года. Она работает на той же скорости до 40 Гбит/с, но получила несколько заметных функциональных изменений. Например, появилась поддержка двух 4K дисплеев или одного 8K, работа с док-станциями с четырьмя портами Thunderbolt 4 и прочее.
Отсутствие поддержки eGPU
Вероятно, новая линейка компьютеров Mac в первую очередь ориентирована на рядового потребителя, которому нужна «машинка» для просмотра интернета, запуска офисных приложений и нересурсоемких игр, но тогда непонятно, почему нам показывали всех этих разработчиков, которые нахваливали новый процессор M1. В профессиональном плане новые маки получили еще одно важное ограничение в виде отсутствия поддержки внешних видеокарт (eGPU). Apple это уже подтвердила.
Нас держат за дураков?
Если перейти на страничку Mac mini, то можно проследить, что на всех изображениях базовый компьютер Apple изображается с самым дорогим мониторов компании — Pro Display XDR. Компьютер за 74 990 рублей рядом с дисплеем за 379 990 рублей, серьезно? Так компания представляет себе сценарий использования нового «миника»?
Мне искренне интересно, сколько пользователей Mac mini на процессоре M1 будет использовать его вместе с этим дорогущим монитором.
Переосмыслив все тезисы, презентация Apple кажется сумбурной и поспешной. Такое ощущение, что компания хотела максимально уложится в обещанные ранее сроки. Напомню, выход новых Mac с чипом собственной разработки анонсировали на WWDC 2020. На словах производительность M1 звучит очень заманчиво, но во всём остальном не покидает мысль, что это сделано в концепции «и так сойдёт, эти всё равно купят». Ко всему выше перечисленному можно добавить еще и жирные рамки вокруг экрана, которые устарели еще в 2018 году.
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Вообще многие детали вызывают вопросы. Начиная с отсутствия даже опционального 10-гигабитного Ethernet у мини и заканчивая довольно странными заявлениями касательно времени работы новых ноутов.
Все эти 17-20 часов новых макбуков против 10 у предшественников впечатляют и действительно хороши, но если почитать сноски на условия тестирований, всё становится не так радужно. Новые ноутбуки тестировались с 50% яркостью дисплея, при этом время работы в тестах Интелов замерялось при 75%.
Мне так кажется
Они просто рекламируют свой, зачем им показывать какой-то другой?
Это ещё указывает на то, что миник держит 6К разрешение. Вот и всё.
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