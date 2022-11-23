Что мы знаем о realityOS? Это будущая операционная система от Apple

В последнее время в интернете всё чаще появляются утечки и инсайды о realityOS — будущей операционной системе от Apple. С помощью MacRumors мы собрали все подробности об этой разработке, которые существуют на данный момент.
- Название. По словам нескольких инсайдеров, Apple работает над новой ОС с 2017 года. Анализ кода App Store и другого софта Apple показывает, что система получит название realityOS, realOS или rOS.
- Цель. Будущая realityOS ляжет в основу гарнитур и девайсов, связанных с дополненной реальностью, в частности гарнитуры AR/VR. Инсайдер Марк Гурман описывает это как «всеобъемлещую 3D-среду», предназначенную для игр, мультимедиа и общения.
- FaceTime и iMessage. Оба этих нативных приложения будут переработаны для использования в сфере VR. Пользователи смогут совместно смотреть контент, общаться текстом, голосом и видео, а также использовать виртуальные аватары в дополненной реальности.
- Навигация. Пока известно только, что приложение «Карты» будет присутствовать в realityOS. Никаких подробностей о его работе не сообщается.
- Игры. Это ключевая функция девайсов с поддержкой AR/VR и ожидается, что Apple покажет нам что-то кардинально новое в сфере игр с дополненной реальностью. Как минимум, сервис Arcade может получить вторую жизнь.
- App Store. Скорее всего, для устройств на realityOS будет создан собственный магазин приложений, подобно тому, как это сделали для Apple Watch.
- Apple TV+. Предположительно, в «яблочном» стриминге появится собственный 3D-контент для VR-устройств. Apple может снимать его сама, или же заключать контракты со сторонними студиями и разработчиками.
- Дата запуска. По самым свежим инсайдам, свою первую AR/VR-гарнитуру Apple может показать в течение 2023 года, возможно в первой половине. Вместе с этим устройством и дебютирует realityOS.
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