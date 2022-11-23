realityOS Apple

Что мы знаем о realityOS? Это будущая операционная система от Apple

Олег

realityOS


В последнее время в интернете всё чаще появляются утечки и инсайды о realityOS — будущей операционной системе от Apple. С помощью MacRumors мы собрали все подробности об этой разработке, которые существуют на данный момент.
  • Название. По словам нескольких инсайдеров, Apple работает над новой ОС с 2017 года. Анализ кода App Store и другого софта Apple показывает, что система получит название realityOS, realOS или rOS.
  • Цель. Будущая realityOS ляжет в основу гарнитур и девайсов, связанных с дополненной реальностью, в частности гарнитуры AR/VR. Инсайдер Марк Гурман описывает это как «всеобъемлещую 3D-среду», предназначенную для игр, мультимедиа и общения.
  • FaceTime и iMessage. Оба этих нативных приложения будут переработаны для использования в сфере VR. Пользователи смогут совместно смотреть контент, общаться текстом, голосом и видео, а также использовать виртуальные аватары в дополненной реальности. 
Мемоджи
  • Навигация. Пока известно только, что приложение «Карты» будет присутствовать в realityOS. Никаких подробностей о его работе не сообщается.
  • Игры. Это ключевая функция девайсов с поддержкой AR/VR и ожидается, что Apple покажет нам что-то кардинально новое в сфере игр с дополненной реальностью. Как минимум, сервис Arcade может получить вторую жизнь. 
VR
  • App Store. Скорее всего, для устройств на realityOS будет создан собственный магазин приложений, подобно тому, как это сделали для Apple Watch.
  • Apple TV+. Предположительно, в «яблочном» стриминге появится собственный 3D-контент для VR-устройств. Apple может снимать его сама, или же заключать контракты со сторонними студиями и разработчиками.
  • Дата запуска. По самым свежим инсайдам, свою первую AR/VR-гарнитуру Apple может показать в течение 2023 года, возможно в первой половине. Вместе с этим устройством и дебютирует realityOS.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+2891
kardigan
Интересно, кто нибудь пользуется из присутствующих сервисом Arcade на данный момент?
По мне, так сейчас он никакой.
2 часа назад в 12:24
#
lonelysoul
+340
lonelysoul kardigan
Я недавно обнаружил, что там есть Kingdom Rush Vengeance, лучшая tower defense игра на iOS. Причем, с полным доступом ко всем кампаниям и героям, в отличие от платной версии. Приятный бонус.

А в целом, сколько раз ни пытался там что-то интересное найти, не получалось. Вроде бы и приятно, что с подпиской iCloud дают бесплатный доступ в Arcade, но толку от него очень мало в текущем виде.

час назад в 12:41
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