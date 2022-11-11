Что мы знаем об iPhone SE 4? Практически всё





В последнее время в сети обсуждают довольно много инсайдов об iPhone SE 4. В целом они дают довольно ясное представление о возможной будущей новинке. При помощи MacRumors мы собрали самые главные слухи в один материал.



Итак, чего ждать от будущей «бюджетки» Apple?





Дизайн

Дисплей

Биометрия

Процессор

Судя по утечкам, будущий iPhone SE лишится своей главной особенности — компактного корпуса. До сих пор эта модель выходила сначала в «кузове» iPhone 5S, а потом — iPhone 8. Теперь же смартфон существенно увеличится в размерах: в качестве основы для него Apple возьмет iPhone XR. Инсайдеры говорят, что iPhone SE 4 будет очень похож на iPhone XR, почти не отличаясь от него внешне.Ряд инсайдов говорят нам, что дисплей iPhone SE 4 будет аналогичен таковому в iPhone XR: диагональ 6,1 дюйма, технология IPS, частота обновления изображения 60 Гц, привычная «монобровь». При этом аналитик Росс Янг считает, что Apple рассматривает вариант установки SE 4 дисплеем диагональю 5,7 дюйма.Некоторые инсайдеры считают, что в iPhone SE 4 не будет Face ID. Apple может оснастить «бюджетку» сканером отпечатка пальца Touch ID, встроив его в кнопку «Power». Именно так компания поступила с iPad 10, mini 6 и iPad Air. С большой долей вероятности Face ID «не уложится» в стоимость новинки.Обычно Apple не жадничала в отношении своих SoC в моделях SE, устанавливая туда предтоповые чипы. С iPhone SE 4 эта тенденция предположительно сохранится: он получит чип A16, на котором работает iPhone 14 Pro. Напомним, что актуальная модель iPhone SE 3 имеет SoC Apple A15.А чего вы ждете от новинки? Поделитесь в комментариях.