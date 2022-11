Что нам известно об iPhone 15

Еще не прошло даже пары месяцев с момента релиза новеньких iPhone 14, а интернет уже вовсю обсуждает новинки следующего года — смартфоны линейки iPhone 15. Оказалось, что мы знаем уже достаточно много об этих девайсах. Собрать все подробности помог 9toMac.





iPhone 15 и iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

В 2022 году Apple заменила модель iPhone mini на формат Plus. Судя по текущим данным статистики, новый iPhone 14 Plus продается не очень хорошо, однако инсайдеры говорят, что в 2023 году всё равно выйдет iPhone 15 Plus с диагональю 6,7 дюйма. Ну и базовый iPhone 15 с дисплеем 6,1 дюйма, разумеется.Согласно источнику, в 2023 году все iPhone получат Dynamic Island, при этом у них не будет LTPO-дисплея с регулируемой частотой обновления изображения от 1 до 120 Гц, а также Always-on Display. Новые правила ЕС подразумевают , что iPhone 15 и 15 Plus получат новый порт USB-С. Однако есть вероятность, что Apple захочет схитрить и подзаработать и не поставит новый порт в эти модели, протянув время до следующего поколения.По мнению инсайдеров, iPhone 15 и 15 Plus получат SoC Apple A16, который в этом году получили модели 14 Pro и 14 Pro Max. Похоже, устанавливать прошлогодний чип в свежую модель станет мейнстримом Apple.Что касается Pro-моделей, то на данный момент нет инсайдов относительно изменений в их дисплее. В целом всё может остаться по-старому: диагональ 6,1 и 6,7 дюйма, LTPO OLED, Pro Motion, Dynamic Island, Always-on Display.При этом замена Lightning на USB-С произойдет с огромной вероятностью — так считают аналитики. Apple вполне может сначала перевести на новый порт Pro-модели, чтобы увеличить их продажи, а в 2024 году сделать то же самое с более дешевыми версиями. Отмечается, что вместе с USB-С на iPhone 15 Pro придет стандарт Thunderbolt.Согласно источнику, iPhone 15 Pro может впервые в истории получить новый объектив — перископ. Он будет основан на призме, которая отражает свет на несколько внутренних линз под углом 90 градусов к сенсору камеры. Это обеспечит гораздо больший оптический зум.В iPhone 15 Pro и 15 Pro Mac могут быть установлены новые чипы Apple A17 , выполненные по 3-нм техпроцессу. Обычно более тонкий техпроцесс способствует лучшей автономности смартфона.Среди небольших апдейтов — возможная замена физических кнопок на торцах Pro-смартфонов на сенсорные площадки с тактильной отдачей.И, наконец, Apple может переименовать iPhone 15 Pro Max в iPhone 15 Ultra. Это вполне будет соответствовать текущей тенденции, согласно которой среди девайсов компании уже есть SoC Silicon M1 Ultra и Apple Watch Ultra.Всё это лишь ранние инсайды и предположения — именно так к ним и следует относиться.А если вам нужно найти б/у iPhone в пределах 15-30 тысяч рублей — добро пожаловать в подробный разбор моделей , которые стоит и не стоит покупать.