Что нового у «Яндекс Алисы» в мае

Олег

Фото: Яндекс


Компания «Яндекс» не прекращает работу над своим голосовым ассистентом и рассказала, какие нововведения пришли в систему за прошедший месяц.

Прежде всего, Алиса научилась управлять «Яндекс Календарем». Пользователь получил возможность надиктовать событие голосом и попросить голосового помощника внести его в календарь — это можео сделать в мобильном приложении, либо с помощью умной колонки «Яндекса». Чтобы вспомнить о своих планах, достаточно произнести что-то вроде «Алиса, какие у меня встречи на неделе» или «Алиса, какая у меня следующая встреча».

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Кроме того, Алиса теперь умеет связывать пользователя со службой поддержки «Яндекса». Больше не придется искать форму обратной связи на сайта, просто скажите «Алиса, свяжись с поддержкой». Когда оператор подключится к чату, на смартфон придет пуш. А еще улучшился кроссфейд — плавный переход между треками при их прослушивании.

Фото: Яндекс
Фото: Яндекс

Помимо самой Алисы, обновились телевизоры, Модули и YaOS. На главной странице смарт-ТВ теперь отображаются недосмотренные фильмы и сериалы, а также недавно открытые приложения. Для прослушивания музыки появился новый удобный плеер, а на «ТВ Станциях» появилась возможность смотреть заставки сериалов и аниме.

Напомним, что ранее мы подробно рассказали о новой платной Алисе Про в разных сценариях и сделали вывод, стоит или не стоит. 

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Источник:
Яндекс
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