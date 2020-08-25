Сегодня Google выпускает Chrome 85 на стабильный канал, а это означает, что в ближайшее время обновление будет доступно для всех пользователей. Новая версия браузера обещает снизить нагрузку на процессор, лучше работать с оперативной памятью на Android и запускать сайты для Internet Explorer без необходимости в установки дополнительных расширений.
Изменения работы вкладок в фоновом режиме
Много открытых вкладок в браузере влияет на производительность вашего устройства. Chrome 85 ограничивает вкладки, открываемые в фоновом режиме, поэтому они практически не потребляют ресурсы процессора.
Открытые в фоне вкладки ограничиваются максимум 1% процессорного времени после того, как они стали неактивны в течение пяти минут. Они могут «просыпаться» только раз в минуту.
Chrome для Android стал 64-разрядным
Chrome 85 для Android наконец-то переходит на 64-разрядную версию. Это изменение уже давно ожидалось, поскольку мобильная операционная система Google уже шесть лет поддерживает такие приложения.
Переход на 64-разрядную версию позволит Chrome лучше работать с оперативной памятью. Пока для этого перехода потребуется наличие Android 10.
Сокращение URL-адресов
Google давно работает над сокращением количества избыточной информации в адресной строке. Если вы сейчас читаете наш сайт в актуальной версии Chrome, то вы не видите «https: // www» перед «iguides.ru» до тех пор пока не нажмете по адресной строке. В Chrome 85 появилось несколько функциональных флагов для этих целей.
Оба флага скрывают полный путь URL-адреса. Таким образом вместо того, чтобы видеть адрес конкретной страницы целиком, теперь отображается адрес главной страницы сайта. Нечто подобное уже реализовано в браузере Safari. Первый флаг скрывает полный путь до тех пор, пока вы не наведете курс на адресную строку, а второй скрывает полный путь до момента, пока вы не начнете взаимодействовать со страницей.
Эти флаги активируются в меню экспериментальных функций. Просто введите или скопируйте в адресную строку один из следующих вариантов:
- chrome://flags/#omnibox-ui-reveal-steady-state-url-path-query-and-ref-on-hover
- chrome://flags/#omnibox-ui-hide-steady-url-path-query-and-ref-on-interaction
Встроенная поддержка устаревшего браузера
С 2013 года в магазине расширений Chrome присутствует надстройка Legacy Browser Support (LBS). В обновлении эта функция теперь встроена в браузер. LBS необходим для взаимодействия со специфическими сайтами и веб-приложениями, которые разрабатывались под Microsoft Internet Explorer.
Перетаскивание файла во вкладку больше не открывает его
Если вы когда-либо пытались перетащить файл в окно загрузки в Chrome, то вы знаете, что произойдет при промахе — файл будет открыт в текущей вкладке. В Chrome 85 исправлено это раздражающее поведение.
По умолчанию в обновленной версии браузера файлы будут открываться в новой вкладке вместо текущей. Это должно свести к минимуму случаи потери прогресса во время заполнения каких-либо форм или других процессов.
Помимо этого было добавлено множество улучшений для разработчиков, о которых можно прочитать в блогах Chromium. Google выкатывает обновления постепенно, поэтому если апдейт вам еще не прилетел, то дождитесь уведомления, либо проверьте его наличие позднее.
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Источник:
Сайт и сервисы казначейства плевать хотели на все эти службы взаимодействия.
Как работали 15 лет назад ТОЛЬКО в IE, так и продолжают сейчас работать ТОЛЬКО в IE.
Так его еще надо настроить очень специфичным способом (по факту превратить браузер в дуршлаг)