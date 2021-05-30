

Популярный веб-браузер Google Chrome обновился до версии 91. Обновление получилось довольно значительным — о самом полезном мы расскажем здесь.



1 — Обновление в дизайне

Google сообщает, что HTML-формы на сайтах теперь получат новый внешний вид. Было переработано отображение флажков, кнопок, переключателей и прочих элементов веб-страниц. Кроме того, оттенки серого цвета были заменены на сочетание синего и белого. Конечно, всё это можно будет увидеть только на тех сайтах, которые не имеют собственного CSS-стиля.



2 — Экономия аккумулятора

Google сообщила о том, что для веб-разработчиков теперь доступны новые инструменты. С их помощью в сайт можно будет встроить умный режим экономии заряда — веб-страница сможет сообщать браузеру, сколько мощности процессора следует задействовать для её работы. Благодаря такой гибкости устройство будет потреблять меньше энергии при серфинге в сети. Такая возможность появится, как только (и если) разработчики встроят её в свои веб-сайты.



3 — Создание скриншотов

В версии Chrome для Android кнопка для создания скриншотов теперь доступна прямо из верхней панели браузера. Ранее её приходилось искать в контекстном меню. Кроме того, пользователь может воспользоваться возможностью обрезки, рисования или внесения текста на скриншот сразу после его создания. Google отмечает, что вынесла эту возможность поближе к пользователю, потому что скриншоты как способ сохранения информации из сети в наше время набирают всё большую популярность. Отметим, что сейчас кнопка может быть доступна не всем пользователям, так как развертывание происходит постепенно.



4 — Прочие мелкие функции

Сhrome теперь лучше осуществляет поиск по странице — например, он видит и анализирует скрытый текст;

Браузер сможет лучше подставлять одноразовые пароли из СМС благодаря использованию iframe — эту функцию разработчикам сайтов потребуется внедрить самостоятельно;

API датчика гравитации теперь по умолчанию доступно для сайтов, которым это необходимо;

Настольная версия Chrome еще лучше работает с буфером обмена — например, теперь можно скопировать файл из «Проводника» сочетанием ctrl+C и вставить его при помощи ctrl+V прямо на поддерживаемый веб-сайт.

Есть и другие небольшие изменения:





