



Apple только что выпустила обновление iOS 14.5, которое с февраля проходило тестирование силами инженеров компании, независимых разработчиков и обычных пользователей, вступивших в программу бета-теста. Это довольно крупное обновление, поэтому оно содержит много нового.





Разблокировка iPhone X и более поздних моделей с помощью Apple Watch Series 3 и более поздних моделей в тех случаях, когда распознавание лица через Face ID не срабатывает из-за защитной маски.

Обновлённое приложение «Локатор» с поддержкой геомаячка AirTag и аналогичных гаджетов от сторонних производителей.

Новые эмодзи, в том числе женщина с бородой и различные вариации целующихся людей.

Siri может озвучивать имя звонящего, когда на пользователе надеты наушники AirPods или Beats, а отвечать на звонок можно голосовой командой. У Siri появились новые голоса. Siri поддерживает запуск групповой видеосвязи с несколькими людьми из списка контактов.

Функция App Tracking Transparency запрещает приложениям отслеживать действия пользователя на сторонних ресурсах без выдачи разрешения.

Приложение Apple Music позволяет делиться текстами песен с музыкальными нарезками через «Сообщения», Facebook и истории Instagram.

Новое приложение «Подкасты» с отдельными страницами для каждого подкаста и выпуска, подписками, чартами, рекомендациями и возможностью оформить подписку для доступа к эксклюзивному и раннему контенту.

Линейка iPhone 12 получила поддержку 5G в режиме использования двух SIM-карт одновременно. Улучшения в режиме Smart Data Mode оптимизируют энергопотребление при подключении к сети 5G.

Обновлённый дизайн сервиса News+ с более быстрым и удобным доступом к контенту.

Улучшенный навигатор в картах — с озвучкой обстановки на дороге, местах аварий, местах установки камер и показом приблизительного времени, оставшегося до прибытия к месту назначения, в том числе при движении пешком или на велосипеде.

Сортировка напоминаний по названию, приоритету, дате завершения или дате создания.

Настройка скорости озвучивания перевода в переводчике.

Поддержка подключения беспроводных геймпадов Xbox Series X и Series S Wireless Controller и Sony PS5 DualSense Wireless Controller.

Стриминг контента из сервиса Apple Fitness+ на телевизор или смарт-колонку через AirPlay‌ 2.

Устранены баги и проблемы в работе «Сообщений», «Напоминаний», «Почты» iCloud и других приложений.

Обновление весит 1,19 гигабайта, скачивается по Wi-Fi и устанавливается с сохранением всех приложений и пользовательских данных. Загрузить его можно через системные настройки.





