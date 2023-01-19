Что нового в iOS 16.3 RC? Список очень внушительный

Вчера вечером Apple выпустила iOS 16.3 в статусе Release Candidate. Это означает, что данная сборка доступна только бета-тестерам, но при этом полностью совпадает с будущим релизом. Изменения в RC вносятся очень редко, а значит вчерашний апдейт можно считать почти финальным.
В iOS 16.3 RC появился целый ряд исправлений и нововведений. Вот список того, что на данный момент удалось в ней найти:
- Поддержка ключей безопасности Apple ID. Теперь вы можете защитить свой аккаунт не только 2FA-кодами, но и подключением внешнего ключа безопасности, сертифицированного FIDO.
- Защита данных iCloud. Функция, представленная в iOS 16.2 для США, теперь становится доступна во всем мире. Вот здесь все подробности.
- Поддержка HomePod 2. Выпущенная вчера обновленная «яблочная» колонка совместима с iOS 16.3, iPadOS 16.3 и macOS 13.2.
- Новые обои. Apple добавила тематические обои «Единство», которые созданы и выпущены в честь «Месяца черной истории» — события, посвященного истории и культуре народов чернокожих людей. Также доступен аналогичный циферблат для Apple Watch.
- Изменения в работе SOS. В iOS 16.3 изменился принцип работы вызова службы спасения. Теперь, если вы зажали кнопку Power и дождались завершения обратного отсчета, звонок не начнется, пока вы держите кнопку. Вот здесь все подробности. Также появилась возможность отключить звук обратного отсчета.
- Настройка шрифта в «Книгах». В приложении «Книги» теперь можно быстро вернуться к исходному шрифту без необходимости сбрасывать всю тему оформления В списке шрифтов появился пункт «Исходный».
- «Команды». Теперь при создании быстрой команды вы увидите новый тип списка «Переменные». Он разворачивается и дает возможность быстро выбрать нужный пункт.
А вот список исправлений ошибок и багов в iOS 16.3 RC:
- Устранена проблема во Freeform, когда некоторые штрихи и линии могли не отображаться на общей доске.
- Исправлена ошибка, при которой пользователь иногда видел черный фон вместо обоев на экране блокировки.
- Исправлен баг с мерцающими зелеными и желтыми полосами на iPhone 14 Pro.
- Виджет «Дом» на локскрине теперь отображает точные данные статуса приложения.
- Исправлена проблема, при которой Siri не понимала музыкальные запросы.
- Исправлена проблема, при которой Siri в CarPlay неправильно понимала голосовые команды.
Если вы хотите получить новые функции или исправления уже сейчас, то можете установить iOS 16.3 Release Candidate. Перед обновлением рекомендуется создать полную резервную копию данных на вашем устройстве.
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