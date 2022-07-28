iOS 16 Обновления

Что нового в iOS 16 Beta 4? Нашли 5 достойных обновлений

Олег

iOS 16

Вчера вечером всем зарегистрированным разработчикам (и тем, кто использует соответствующий профиль загрузки) стала доступна четвертая бета-версия iOS 16. Эта сборка принесла несколько дополнений и исправлений на совместимые устройства.

Мы собрали в один текст все нововведения новой бета-версии. Если вы ее установили, то можете попробовать всё это на своем девайсе.

1. iMessage
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Нативный мессенджер от Apple получил небольшие доработки функции редактирования и отмены отправки. Например, теперь по нажатию на отметку «Отредактировано» вы можете просмотреть историю изменений. Одно сообщение можно изменить не более пяти раз и не позже 15-ти минут с момента отправки.

Кроме того, появился таймер для отмены отправки — удалить свое сообщение для всех можно лишь в течение двух минут.

2. Почта
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Теперь вы можете заранее выбрать, в течение какого времени будет доступна отмена отправки электронного письма. До сих пор в iOS 16 этот таймер по умолчанию был выставлен на 10 секунд, но теперь Apple позволила выбирать время из трех вариантов: 10, 20 или 30 секунд.

3. Уведомления на экране блокировки
3

В четвертой бета-версии появились два варианта внешнего вида уведомлений экрана блокировки на выбор. Теперь можно выбрать, отображать ли их «по-старому» списком, или группировать внизу по определенным параметрам.

4. Редизайн визуала

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Apple добавила новые параметры для настройки дизайна экрана: там появились выбор цветов, градиент, вставка фото, а также регулируемое размытие.

5. Виджет плеера
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Здесь коротко: шрифты в виджете плеера на экране блокировки стали жирнее: теперь их проще разглядеть.

А вы установили iOS 16 beta 4? Как она работает на вашем устройстве? Поделитесь в комментариях. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Сергей Перегудов
–2
Сергей Перегудов
Не знаю стоит ставить или нет.. Кто накатил напишите? Как по нагреву и батарее дела обстоят. У меня стоит 15.5 !!! iPhone 13 pro max !!!
28 июля 2022 в 10:25
#
–21
AID_001851.1afabbce3f914f1f995b75462df0f3dd.1929
Шрифты убогие, лучшие остаются в ios 15.
На ios 16 положения вылетают (некотоая часть)
28 июля 2022 в 10:26
#
игорь
+116
игорь
Что там с распознаванием русского рукописного ввода? Работает?
28 июля 2022 в 13:16
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