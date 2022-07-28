Что нового в iOS 16 Beta 4? Нашли 5 достойных обновлений

Вчера вечером всем зарегистрированным разработчикам (и тем, кто использует соответствующий профиль загрузки) стала доступна четвертая бета-версия iOS 16. Эта сборка принесла несколько дополнений и исправлений на совместимые устройства.
Мы собрали в один текст все нововведения новой бета-версии. Если вы ее установили, то можете попробовать всё это на своем девайсе.
1. iMessage
Нативный мессенджер от Apple получил небольшие доработки функции редактирования и отмены отправки. Например, теперь по нажатию на отметку «Отредактировано» вы можете просмотреть историю изменений. Одно сообщение можно изменить не более пяти раз и не позже 15-ти минут с момента отправки.
Кроме того, появился таймер для отмены отправки — удалить свое сообщение для всех можно лишь в течение двух минут.
2. Почта
Теперь вы можете заранее выбрать, в течение какого времени будет доступна отмена отправки электронного письма. До сих пор в iOS 16 этот таймер по умолчанию был выставлен на 10 секунд, но теперь Apple позволила выбирать время из трех вариантов: 10, 20 или 30 секунд.
3. Уведомления на экране блокировки
В четвертой бета-версии появились два варианта внешнего вида уведомлений экрана блокировки на выбор. Теперь можно выбрать, отображать ли их «по-старому» списком, или группировать внизу по определенным параметрам.
4. Редизайн визуала
Apple добавила новые параметры для настройки дизайна экрана: там появились выбор цветов, градиент, вставка фото, а также регулируемое размытие.
5. Виджет плеера
Здесь коротко: шрифты в виджете плеера на экране блокировки стали жирнее: теперь их проще разглядеть.
А вы установили iOS 16 beta 4? Как она работает на вашем устройстве? Поделитесь в комментариях.
Мы собрали в один текст все нововведения новой бета-версии. Если вы ее установили, то можете попробовать всё это на своем девайсе.
1. iMessage
Нативный мессенджер от Apple получил небольшие доработки функции редактирования и отмены отправки. Например, теперь по нажатию на отметку «Отредактировано» вы можете просмотреть историю изменений. Одно сообщение можно изменить не более пяти раз и не позже 15-ти минут с момента отправки.
Кроме того, появился таймер для отмены отправки — удалить свое сообщение для всех можно лишь в течение двух минут.
2. Почта
Теперь вы можете заранее выбрать, в течение какого времени будет доступна отмена отправки электронного письма. До сих пор в iOS 16 этот таймер по умолчанию был выставлен на 10 секунд, но теперь Apple позволила выбирать время из трех вариантов: 10, 20 или 30 секунд.
3. Уведомления на экране блокировки
В четвертой бета-версии появились два варианта внешнего вида уведомлений экрана блокировки на выбор. Теперь можно выбрать, отображать ли их «по-старому» списком, или группировать внизу по определенным параметрам.
4. Редизайн визуала
Apple добавила новые параметры для настройки дизайна экрана: там появились выбор цветов, градиент, вставка фото, а также регулируемое размытие.
5. Виджет плеера
Здесь коротко: шрифты в виджете плеера на экране блокировки стали жирнее: теперь их проще разглядеть.
А вы установили iOS 16 beta 4? Как она работает на вашем устройстве? Поделитесь в комментариях.