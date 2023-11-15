Что нового в iOS 17.2 Beta 3. Пять новых полезных настроек



Компания Apple выпустила свежую бета-версию iOS 17.2, и в ней уже найдено несколько нововведений. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, на текущий момент внимательные тестировщики обнаружили пять новых параметров в настройках:





Избранные песни в Apple Music. Новый тумблер разрешает автоматическое добавление трека в вашу библиотеку, если вы добавили его в избранное.

Новый тумблер разрешает автоматическое добавление трека в вашу библиотеку, если вы добавили его в избранное. Клавиатура. Теперь можно отключить встроенные подсказки при наборе текста, при этом предиктивный ввод остается включенным.

Теперь можно отключить встроенные подсказки при наборе текста, при этом предиктивный ввод остается включенным. FaceTime. Появилась настройка, позволяющая поделиться вашим именем и постером контакта. Ранее такой параметр был только в iMessage.

Появилась настройка, позволяющая поделиться вашим именем и постером контакта. Ранее такой параметр был только в iMessage. Оповещение о блокировке. Если вы присоединяетесь к чужому вызову FaceTime, в котором уже участвует заблокированный ранее пользователь, iOS отобразит предупреждение об этом.

Если вы присоединяетесь к чужому вызову FaceTime, в котором уже участвует заблокированный ранее пользователь, iOS отобразит предупреждение об этом. Фото. Приложение запрашивает у пользователя доступ к библиотеке Apple Music, после чего получает возможность использовать вашу библиотеку для составления «Воспоминаний». Если в прошивке найдутся другие нововведения, мы обязательно о них расскажем. Если в прошивке найдутся другие нововведения, мы обязательно о них расскажем.