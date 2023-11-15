Что нового в iOS 17.2 Beta 3. Пять новых полезных настроек

Компания Apple выпустила свежую бета-версию iOS 17.2, и в ней уже найдено несколько нововведений. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, на текущий момент внимательные тестировщики обнаружили пять новых параметров в настройках:
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- Избранные песни в Apple Music. Новый тумблер разрешает автоматическое добавление трека в вашу библиотеку, если вы добавили его в избранное.
- Клавиатура. Теперь можно отключить встроенные подсказки при наборе текста, при этом предиктивный ввод остается включенным.
- FaceTime. Появилась настройка, позволяющая поделиться вашим именем и постером контакта. Ранее такой параметр был только в iMessage.
- Оповещение о блокировке. Если вы присоединяетесь к чужому вызову FaceTime, в котором уже участвует заблокированный ранее пользователь, iOS отобразит предупреждение об этом.
- Фото. Приложение запрашивает у пользователя доступ к библиотеке Apple Music, после чего получает возможность использовать вашу библиотеку для составления «Воспоминаний».
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