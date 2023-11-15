Что нового в iOS 17.2 Beta 3. Пять новых полезных настроек

Олег

Фото: MacRumors


Компания Apple выпустила свежую бета-версию iOS 17.2, и в ней уже найдено несколько нововведений. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, на текущий момент внимательные тестировщики обнаружили пять новых параметров в настройках:

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  • Избранные песни в Apple Music. Новый тумблер разрешает автоматическое добавление трека в вашу библиотеку, если вы добавили его в избранное.
  • Клавиатура. Теперь можно отключить встроенные подсказки при наборе текста, при этом предиктивный ввод остается включенным.
  • FaceTime. Появилась настройка, позволяющая поделиться вашим именем и постером контакта. Ранее такой параметр был только в iMessage.
  • Оповещение о блокировке. Если вы присоединяетесь к чужому вызову FaceTime, в котором уже участвует заблокированный ранее пользователь, iOS отобразит предупреждение об этом.
  • Фото. Приложение запрашивает у пользователя доступ к библиотеке Apple Music, после чего получает возможность использовать вашу библиотеку для составления «Воспоминаний».
Если в прошивке найдутся другие нововведения, мы обязательно о них расскажем. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Hello!
+639
Hello!
«Избранные песни в Apple Music. Новый тумблер разрешает автоматическое добавление трека в вашу библиотеку, если вы добавили его в избранное.»

Сейчас в настройках есть такой переключатель (скрин).

Объясните кто нибудь по русски, как это работают ?
2 часа назад в 09:55
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+122
migachevm Hello!
тумблер старый, вот зашазамил ты трек и он автоматом в твоей медиатеке уже, так как он в плейлист попал. а если тумблер не включен то добавлять в медиатеку ручками придется
51 минуту назад
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