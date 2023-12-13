Что нового в iOS 17.3 Beta 1

Защита от краж. Новая функция предназначена для защиты ваших личных данных в тех случаях, когда вор не просто стащил айфон, но еще и каким-то образом узнал пароль разблокировки. Теперь проверка по Touch ID или Face ID требуется для ряда действий, например, отключение режима пропажи, полное стирание устройства, использования сохраненных банковских карт и так далее. Некоторые действия дополнительно получили задержку срабатывания в 1 час, например, изменение пароля Apple ID или его настроек, добавление/удаление лица или отпечатка пальца, отключение «Локатора».

Новая функция предназначена для защиты ваших личных данных в тех случаях, когда вор не просто стащил айфон, но еще и каким-то образом узнал пароль разблокировки. Теперь проверка по Touch ID или Face ID требуется для ряда действий, например, отключение режима пропажи, полное стирание устройства, использования сохраненных банковских карт и так далее. Некоторые действия дополнительно получили задержку срабатывания в 1 час, например, изменение пароля Apple ID или его настроек, добавление/удаление лица или отпечатка пальца, отключение «Локатора». Совместные плейлисты. «Многострадальная» опция была обещана Apple еще летом, потом появилась в бета-версии iOS 17.2, но была удалена из нее перед релизом. Теперь совместные плейлисты в Apple Music вернулись в iOS 17.3 Beta 1.

Если в сборке найдется еще что-то новое, мы обязательно об этом расскажем.