Что нового в iOS 17.3 Beta 1

Олег

iOS 17.3

Фото: MacRumors 

Совсем недавно Apple выпустила первую бета-версию iOS 17.3 — это случилось спустя всего пару дней после релиза iOS 17.2. В новой бета-версии очень мало изменений, но пара новых фишек всё же нашлась:

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  • Защита от краж. Новая функция предназначена для защиты ваших личных данных в тех случаях, когда вор не просто стащил айфон, но еще и каким-то образом узнал пароль разблокировки. Теперь проверка по Touch ID или Face ID требуется для ряда действий, например, отключение режима пропажи, полное стирание устройства, использования сохраненных банковских карт и так далее. Некоторые действия дополнительно получили задержку срабатывания в 1 час, например, изменение пароля Apple ID или его настроек, добавление/удаление лица или отпечатка пальца, отключение «Локатора».
  • Совместные плейлисты. «Многострадальная» опция была обещана Apple еще летом, потом появилась в бета-версии iOS 17.2, но была удалена из нее перед релизом. Теперь совместные плейлисты в Apple Music вернулись в iOS 17.3 Beta 1.

Если в сборке найдется еще что-то новое, мы обязательно об этом расскажем. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+12
regioner
Музло от эпла, так себе платформа!
час назад в 09:25
#
tellurian
+4719
tellurian
1. Опечатка
данных в тох случаях (с)
2. Для входа в меню пароли и так надо пройти биометрию отпечаток или фейсайди.
час назад в 09:38
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Hello!
+633
Hello!
Пароль на отключение телефона необходимо добавить.
6 минут назад
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