Что нового в iOS 17.7.1 и кто может на неё обновиться. Спойлер: это важно







Вчера вечером Apple выпустила серию больших обновлений своих ОС — iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS 15.1 и так далее. Всё внимание было приковано к этим апдейтам, при этом позже компания выкатила небольшие патчи, которые мало кто заметил.



Речь идет об iOS 17.7.1, iPadOS 17.7.1 и macOS 14.7.1. Эти обновления не принесли никаких новых функций, однако закрыли ряд серьезных уязвимостей и, скорее всего, станут последними апдейтами для iOS 17, iPadOS 18 и macOS Sonoma.







Согласно официальному сайту Apple, в iOS / iPadOS 17.7.1 было исправлено в общей сложности 17 уязвимостей, связанных с работой универсального доступа, обработки изображений, Safari, Siri, «Команд» и так далее. Что касается macOS 14.7.1, то в ней насчитывается 47 важных исправлений в самых разных элементах системы.



Становится понятно, что лучше не затягивать с установкой этих обновлений. Они доступны всем, кто еще не установил iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia на совместимые с ними девайсы. Исключение — Macbook Air 2018 и 2019, которые совместимы с macOS 14, но не получили macOS 15.