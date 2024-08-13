Что нового в iOS 18.1 Beta 2 и iOS 18 Beta 6? Apple на низком старте

Фархад
AI

Тестирование новых операционных систем Apple iOS 18 и ‌iOS 18.1 подходит к концу, но это не помешало компании внести ряд существенных изменений в предпоследние бета-сборки. Собрали все нововведения в этой статье.

Редизайн Фото в iOS 18.1

Первоначальный редизайн приложения Фото в iOS 18 не прижился и был разгромлен пользователями, поэтому Apple оптимизировала его перед запуском. Дизайн «всё в одном» сохранился, но компания избавилась от карусели, чтобы сделать приложение менее запутанным.

В предыдущих версиях iOS 18 можно было провести пальцем слева направо, чтобы перейти к коллекциям, но теперь они доступны только при прокрутке вниз. Сама библиотека теперь отображает больше изображений в сетке одновременно.

Контроль внимания в Safari для iOS 18.1

Новая опция позволяет скрывать отвлекающие элементы и рекламу с веб-страниц и статей. Отключить лишние элементы можно из меню контекстного меню Safari, выбрав настройки страницы и нажав «Скрыть отвлекающие элементы».

Также теперь у каждого альбома есть отдельная карточка с главной миниатюрой слева. В предыдущих версиях слева было название альбома и набор небольших миниатюр.

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Центр управления

В Центре управления появился новый переключатель для включения и выключения Bluetooth. Он отделён от общих элементов управления связью, которые объединены вместе. Его можно добавить на любую страницу Центра управления.

Вы также можете добавить переключатель Bluetooth на экран блокировки вместо камеры или фонарика или назначить его на кнопку «Действия» в iPhone 15 Pro и Pro Max.

Значки уведомлений в тёмном режиме

Если у вас включены тёмные значки, при получении они теперь отображаются правильно, а не со значком светлого режима.

Новые приветственные окна

Поскольку Apple готовится к релизу ‌iOS 18‌, в приложениях «‌Фото»‌, «Переводчик», «Подкасты», Apple TV, «Калькулятор» и «Заметки» появились новые приветственные окна с описанием ключевых нововведений.

Локализация Apple Intelligence в iOS 18.1

ИИ Apple теперь доступен в версиях английского языка для Канады, Ирландии, Новой Зеландии, Южной Африки, Индии и Сингапура. В прошлой сборке нейросетевые фичи работали только с английским языком для США, Великобритании и Австралии. А вот поддержку других языков не стоит ждать до 2025 года.

Apple Music

Вкладка «Обзор» в Apple Music теперь называется «Новое». Однако в России этот раздел пропал с концами.
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Комментарии

tellurian
+1653
tellurian
18.1 вряд ли подходит к концу. Её вроде только в октябре выпустят в релиз.
Хотя могли и поменять дату — к релизу новых айфонов в сентябре.
час назад в 10:23
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