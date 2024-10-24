Что нового в iOS 18.2 beta 1. Есть кое-что для России

Apple Intelligence. Компания ко второму мажорному апдейту наконец запускает все опции, которые обещала на WWDC 2024. В их числе Image Playground (генератор картинок в переписке), Image Wand (генератор картинок к заметкам), Genmoji (генератор эмодзи), Siri ChatGPT, «Визуальный интеллект» (идентификация и пояснение окружающих предметов), инструменты для письма. К сожалению, русского языка всё так же нет; более того, даже на английском языке перечисленные опции не включатся, если у вас выбран регион из стран СНГ.

Компания ко второму мажорному апдейту наконец запускает все опции, которые обещала на WWDC 2024. В их числе Image Playground (генератор картинок в переписке), Image Wand (генератор картинок к заметкам), Genmoji (генератор эмодзи), Siri ChatGPT, «Визуальный интеллект» (идентификация и пояснение окружающих предметов), инструменты для письма. К сожалению, русского языка всё так же нет; более того, даже на английском языке перечисленные опции не включатся, если у вас выбран регион из стран СНГ. Apple Arcade. В магазине «яблочных» казуалок появилось удобное раскрывающееся меню фильтров и возможность отключить предпросмотр игр.

В магазине «яблочных» казуалок появилось удобное раскрывающееся меню фильтров и возможность отключить предпросмотр игр. Почта. В нативном приложении для работы с email теперь есть новые категории для разделения писем на важные, предложения, рассылки, транзакции и так далее.

В нативном приложении для работы с email теперь есть новые категории для разделения писем на важные, предложения, рассылки, транзакции и так далее. Голосовые заметки. Появилась возможность накладывать две звуковые дорожки друг на друга, разделять слои и редактировать миксы. В целом встроенный «Диктофон» превращается в небольшую звуковую студию «на коленке».

Появилась возможность накладывать две звуковые дорожки друг на друга, разделять слои и редактировать миксы. В целом встроенный «Диктофон» превращается в небольшую звуковую студию «на коленке». Удаление приложений. Пользователям из ЕС разрешили удалять с айфона встроенные приложения вроде App Store, Safari, «Фото», «Камера», «Сообщения».

Приложения по умолчанию. В настройках системы появился новый раздел, который собрал все параметры приложений по умолчанию. Его пункты будут отличаться в зависимости от региона пользователя и законодательства в его стране. Например, в США доступен выбор для почты, сообщений, звонков, фильтрации звонков, браузера, автозаполнения паролей, клавиатуры.

В настройках системы появился новый раздел, который собрал все параметры приложений по умолчанию. Его пункты будут отличаться в зависимости от региона пользователя и законодательства в его стране. Например, в США доступен выбор для почты, сообщений, звонков, фильтрации звонков, браузера, автозаполнения паролей, клавиатуры. Громкость. Появилась новая настройка «Ограничение максимальной громкости», которая будет контролировать аудиодорожку треков, кино и любых медиафайлов со звуком при воспроизведении через динамик iPhone.

Появилась новая настройка «Ограничение максимальной громкости», которая будет контролировать аудиодорожку треков, кино и любых медиафайлов со звуком при воспроизведении через динамик iPhone. Центр Управления. Появилась новая кнопка — Type to Siri. Она позволяет быстро открыть клавиатуру, чтобы напечатать запрос для помощника.

Появилась новая кнопка — Type to Siri. Она позволяет быстро открыть клавиатуру, чтобы напечатать запрос для помощника. Safari. Появились новые настройки для управления данными и историей веб-сайтов — импорта и экспорта, а также очистки.

Появились новые настройки для управления данными и историей веб-сайтов — импорта и экспорта, а также очистки. Подкасты. Можно добавлять в избранное целые категории подкастов.

Компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 18.2, даже не успев выпустить iOS 18.1 в релиз — такое бывает нечасто. В новой прошивке обнаружено довольно много нововведений: часть из них получат только жители ЕС, но и всех остальных (в том числе россиян) тоже порадовали.