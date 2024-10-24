Что нового в iOS 18.2 beta 1. Есть кое-что для России

Олег

iOS 18.2


Компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 18.2, даже не успев выпустить iOS 18.1 в релиз — такое бывает нечасто. В новой прошивке обнаружено довольно много нововведений: часть из них получат только жители ЕС, но и всех остальных (в том числе россиян) тоже порадовали.

  • Apple Intelligence. Компания ко второму мажорному апдейту наконец запускает все опции, которые обещала на WWDC 2024. В их числе Image Playground (генератор картинок в переписке), Image Wand (генератор картинок к заметкам), Genmoji (генератор эмодзи), Siri ChatGPT, «Визуальный интеллект» (идентификация и пояснение окружающих предметов), инструменты для письма. К сожалению, русского языка всё так же нет; более того, даже на английском языке перечисленные опции не включатся, если у вас выбран регион из стран СНГ.
  • Apple Arcade. В магазине «яблочных» казуалок появилось удобное раскрывающееся меню фильтров и возможность отключить предпросмотр игр.
  • Почта. В нативном приложении для работы с email теперь есть новые категории для разделения писем на важные, предложения, рассылки, транзакции и так далее.
  • Голосовые заметки. Появилась возможность накладывать две звуковые дорожки друг на друга, разделять слои и редактировать миксы. В целом встроенный «Диктофон» превращается в небольшую звуковую студию «на коленке».
  • Удаление приложений. Пользователям из ЕС разрешили удалять с айфона встроенные приложения вроде App Store, Safari, «Фото», «Камера», «Сообщения».
Фото: MacRumors
  • Приложения по умолчанию. В настройках системы появился новый раздел, который собрал все параметры приложений по умолчанию. Его пункты будут отличаться в зависимости от региона пользователя и законодательства в его стране. Например, в США доступен выбор для почты, сообщений, звонков, фильтрации звонков, браузера, автозаполнения паролей, клавиатуры.
  • Громкость. Появилась новая настройка «Ограничение максимальной громкости», которая будет контролировать аудиодорожку треков, кино и любых медиафайлов со звуком при воспроизведении через динамик iPhone.
  • Центр Управления. Появилась новая кнопка — Type to Siri. Она позволяет быстро открыть клавиатуру, чтобы напечатать запрос для помощника.
  • Safari. Появились новые настройки для управления данными и историей веб-сайтов — импорта и экспорта, а также очистки.
  • Подкасты. Можно добавлять в избранное целые категории подкастов.
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На текущий момент это все нововведения, найденные в iOS 18.2. Не исключено, что в будущих бета-версиях появится что-то еще. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1967
tellurian
Чатгпт та ответ на русаком. На 4пда есть фото.
Еще вроде могут включить сторонний магазин. Опция есть, но пока не включается.
2 часа назад в 08:50
#
s_medik
+3477
s_medik
Кое что для России это что? В статье ни слова об этом😐
2 часа назад в 08:51
#
Олег Воронин
+2373
Олег Воронин s_medik
Внимательно:
«В новой прошивке обнаружено довольно много нововведений: часть из них получат только жители ЕС, но и всех остальных (в том числе россиян) тоже порадовали.»
2 часа назад в 09:33
#
+174
horizon s_medik
Я вот тоже в упор не увидел, 2 раза перечитал...🤣🤣🤣
16 минут назад
#

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