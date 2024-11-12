Что нового в iOS 18.2 beta 3

Олег


Фото: MacRumors 


Компания Apple выпустила очередные бета-версии своих ОС, и внесла в них несколько заметных изменений и нововведений. Информацию собрали в MacRumors. Вот полный список:

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  • Фото. В приложении улучшили видеоплеер; если сказать точнее, то его вернули к прежнему виду — теперь ролик занимает весь экран по ширине, в отличие от релизной iOS 18.

  • TV. В этой утилите теперь можно настроить панель навигации в верхней части дисплея по своему вкусу и удобству.

Фото: 9to5Mac 
  • Управление камерой. Эта настройка для линейки iPhone 16 позволяет запретить активацию камеры с помощью новой кнопки на корпусе, если экран смартфона не активирован. Тумблер призван отсеять случайные нажатия.
  • Иконки. В CarPlay теперь новые значки приложений «Климат» и «Медиа». Это очередные детали из CarPlay нового поколения, которое Apple пообещала, но пока не запустила. На текущий момент нет ни одного авто, поддерживающего эту систему.


Это всё, что найдено в третьей бета-версии iOS 18.2 для разработчиков на данный момент. Публичная сборка для всех желающих должна выйти до конца текущей недели. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+5318
Mers
Это был полный бред, когда видео или фото нужно полностью открывать двойным нажатием.
Сегодня в 16:43
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