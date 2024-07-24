Что нового в iOS 18 Beta 4

Олег

iOS 18


Компания Apple выпустила четвертую бета-версию своего большого обновления iOS 18, продолжая работать над мелкими деталями системы и устраняя ошибки. В ней появилось несколько новых элементов, и вот они все:

  • Обои CarPlay. Теперь обои для автомобиля повторяют таковые в iPhone для светлого и темного режимов. Также появились 8 новых обоев для CarPlay: четыре темных и четыре светлых изображения.
  • iCloud. Теперь пункт доступа к настройкам iCloud появился в «Настройках» в блоке Apple-сервисов. Но получить к ним доступ можно и старым способом — нажав на свое имя сверху.
  • Настройки камеры. Появился новый пункт «Меню элементов управления». Он сохраняет ранее использованный инструмент камеры при раскрытии меню элементов управления, а не отображает полный список параметров управления камерой при использовании приложения «Камера».
  • Скрытая папка стала менее заметной: вместо значка перечеркнутого глаза она просто обозначается серыми контурами иконок приложений.
  • Значки цветового режима. Теперь они правильно синхронизированы с ночным и дневным режимами при использовании автоматической настройки цветовой схемы.
  • Зеркалирование на Mac. Появилась возможность изменить размер окна при зеркалировании на macOS Sequoia.
  • Центр управления. Появился новый нерабочий тумблер Bluetooth, а также переключатель беззвучного режима и «Защита глаз» из универсального доступа.
  • Assistive Touch. Здесь появились функции «Ввод текста для Siri» и «Зеркалирование Apple Watch».
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На текущий момент это все изменения, обнаруженные в iOS 18 Beta 4. Несомненно, много доработок прячется «под капотом». Если обнаружится что-то новое, то мы обязательно расскажем. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Pavel Nikiforov
+712
Pavel Nikiforov
Теперь обои для автомобиля повторяют таковые в iPhone для светлого и темного режимов. Также появились 8 новых обоев для CarPlay: четыре темных и четыре светлых изображения.
так обои давно уже переключаются между светлыми и темными автоматом, нужно было просто выключатель переключать соотв
бесит что нельзя свои обои поставить, а только тот шлак что в комплекте и от добавленных 8 теплее не стало XD
час назад в 08:37
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tellurian
+1585
tellurian
Я поставил 17.6 RC. Хорошие отзывы на 4пда. Пока наблюдаю.
час назад в 09:05
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