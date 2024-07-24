Что нового в iOS 18 Beta 4



Компания Apple



Обои CarPlay. Теперь обои для автомобиля повторяют таковые в iPhone для светлого и темного режимов. Также появились 8 новых обоев для CarPlay: четыре темных и четыре светлых изображения.

Теперь обои для автомобиля повторяют таковые в iPhone для светлого и темного режимов. Также появились 8 новых обоев для CarPlay: четыре темных и четыре светлых изображения. iCloud. Теперь пункт доступа к настройкам iCloud появился в «Настройках» в блоке Apple-сервисов. Но получить к ним доступ можно и старым способом — нажав на свое имя сверху.

Теперь пункт доступа к настройкам iCloud появился в «Настройках» в блоке Apple-сервисов. Но получить к ним доступ можно и старым способом — нажав на свое имя сверху. Настройки камеры. Появился новый пункт «Меню элементов управления». Он сохраняет ранее использованный инструмент камеры при раскрытии меню элементов управления, а не отображает полный список параметров управления камерой при использовании приложения «Камера».

Появился новый пункт «Меню элементов управления». Он сохраняет ранее использованный инструмент камеры при раскрытии меню элементов управления, а не отображает полный список параметров управления камерой при использовании приложения «Камера». Скрытая папка стала менее заметной: вместо значка перечеркнутого глаза она просто обозначается серыми контурами иконок приложений.

стала менее заметной: вместо значка перечеркнутого глаза она просто обозначается серыми контурами иконок приложений. Значки цветового режима. Теперь они правильно синхронизированы с ночным и дневным режимами при использовании автоматической настройки цветовой схемы.

Теперь они правильно синхронизированы с ночным и дневным режимами при использовании автоматической настройки цветовой схемы. Зеркалирование на Mac. Появилась возможность изменить размер окна при зеркалировании на macOS Sequoia.

Появилась возможность изменить размер окна при зеркалировании на macOS Sequoia. Центр управления. Появился новый нерабочий тумблер Bluetooth, а также переключатель беззвучного режима и «Защита глаз» из универсального доступа.

Появился новый нерабочий тумблер Bluetooth, а также переключатель беззвучного режима и «Защита глаз» из универсального доступа. Assistive Touch. Здесь появились функции «Ввод текста для Siri» и «Зеркалирование Apple Watch». Компания Apple выпустила четвертую бета-версию своего большого обновления iOS 18, продолжая работать над мелкими деталями системы и устраняя ошибки. В ней появилось несколько новых элементов, и вот они все:



На текущий момент это все изменения, обнаруженные в iOS 18 Beta 4. Несомненно, много доработок прячется «под капотом». Если обнаружится что-то новое, то мы обязательно расскажем.