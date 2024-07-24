Что нового в iOS 18 Beta 4

Компания Apple выпустила четвертую бета-версию своего большого обновления iOS 18, продолжая работать над мелкими деталями системы и устраняя ошибки. В ней появилось несколько новых элементов, и вот они все:
- Обои CarPlay. Теперь обои для автомобиля повторяют таковые в iPhone для светлого и темного режимов. Также появились 8 новых обоев для CarPlay: четыре темных и четыре светлых изображения.
- iCloud. Теперь пункт доступа к настройкам iCloud появился в «Настройках» в блоке Apple-сервисов. Но получить к ним доступ можно и старым способом — нажав на свое имя сверху.
- Настройки камеры. Появился новый пункт «Меню элементов управления». Он сохраняет ранее использованный инструмент камеры при раскрытии меню элементов управления, а не отображает полный список параметров управления камерой при использовании приложения «Камера».
- Скрытая папка стала менее заметной: вместо значка перечеркнутого глаза она просто обозначается серыми контурами иконок приложений.
- Значки цветового режима. Теперь они правильно синхронизированы с ночным и дневным режимами при использовании автоматической настройки цветовой схемы.
- Зеркалирование на Mac. Появилась возможность изменить размер окна при зеркалировании на macOS Sequoia.
- Центр управления. Появился новый нерабочий тумблер Bluetooth, а также переключатель беззвучного режима и «Защита глаз» из универсального доступа.
- Assistive Touch. Здесь появились функции «Ввод текста для Siri» и «Зеркалирование Apple Watch».
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На текущий момент это все изменения, обнаруженные в iOS 18 Beta 4. Несомненно, много доработок прячется «под капотом». Если обнаружится что-то новое, то мы обязательно расскажем.