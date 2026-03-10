Что нового в iOS 26.4 beta 4

Компания Apple продолжает оттачивать свою iOS 26, и это, пожалуй, первая сборка с момента релиза, в которой найдено всего два нововведения. Вот они:

Новые эмодзи. О них уже сообщалось несколько недель назад, но появились значки лишь сейчас. Их семь — труба, сундук, оползень, значок борьбы, удивленное лицо, волосатое существо и касатка.

Уменьшение яркости. Это часть специальных возможностей, которая позволяет снизить световые эффекты в разных частях системы для чувствительных пользователей.

Отметим, что это первая бета-сборка, которая совместима с iPhone 17e и iPad Air M4. Если появится что-то еще, мы об этом расскажем.