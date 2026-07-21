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Что нового в iOS 27 beta 4. Дизайн снова поменяли!

Олег


Компания Apple продолжает экспериментировать с внешним видом системы в четвертой бета-версии iOS 27, а также внедряет другие мелкие правки. Вот всё что удалось найти на текущий момент: 

  • Apple TV. Появилась кнопка автозагрузки следующих двух серий сериалов, которые вы смотрите. После просмотра они удаляются. 
  • «Фото». Появился тумблер «Увеличить фотографии до полного заполнения». Он немного увеличивает фото почти до соотношения сторон экрана, и включен по умолчанию.
  • Обои. Та самая функция локскрина, которая впечатлила всех в соцсетях, была удалена — при свайпе на главном экране отображалось изображение объекта, который вы хотели использовать в качестве обоев. 
  • Голоса Siri. Появилось больше вариантов на устройствах, поддерживающих настройку голоса. 

  • Предпросмотр Siri. Новая опция для настройки длины предварительного просмотра в приложении Siri. Вы можете выбрать до пяти строк или ни одной.
  • «Камера». Завезли возможность выбрать формат ProRes Log, если включена функция Apple ProRes. Вы можете нажать на «Кодирование видео ProRes Log» и выбрать Log или Log 2. 


Log 2 — это новейший формат, который сохраняет больше информации в файле, обеспечивая дополнительную гибкость при редактировании цвета и внесении корректировок после записи видео.

  • AirPods. Видоизменились параметры в Центре управления, в том числе появилось больше опций для адаптивного режима. 

  • Wi-Fi. Для каждой сети в отдельности можно включить либо отключить функцию Connectivity Assist, независимо от того, включен ли главный переключатель. 
  • iPhone Fold. В коде четвертой бета-версии iOS 27 упоминается iPhone с двумя батареями , при этом используются строки типа «Батареи в этом iPhone работают должным образом».

Публичная бета-версия с этими изменениями пока ожидается. 
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Источник:
MacRumors
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