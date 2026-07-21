Что нового в iOS 27 beta 4. Дизайн снова поменяли!

Apple TV. Появилась кнопка автозагрузки следующих двух серий сериалов, которые вы смотрите. После просмотра они удаляются.

Появилась кнопка автозагрузки следующих двух серий сериалов, которые вы смотрите. После просмотра они удаляются. «Фото». Появился тумблер «Увеличить фотографии до полного заполнения». Он немного увеличивает фото почти до соотношения сторон экрана, и включен по умолчанию.

Появился тумблер «Увеличить фотографии до полного заполнения». Он немного увеличивает фото почти до соотношения сторон экрана, и включен по умолчанию. Обои. Та самая функция локскрина, которая впечатлила всех в соцсетях, была удалена — при свайпе на главном экране отображалось изображение объекта, который вы хотели использовать в качестве обоев.

Та самая функция локскрина, которая впечатлила всех в соцсетях, была удалена — при свайпе на главном экране отображалось изображение объекта, который вы хотели использовать в качестве обоев. Голоса Siri. Появилось больше вариантов на устройствах, поддерживающих настройку голоса.

Предпросмотр Siri. Новая опция для настройки длины предварительного просмотра в приложении Siri. Вы можете выбрать до пяти строк или ни одной.

Новая опция для настройки длины предварительного просмотра в приложении Siri. Вы можете выбрать до пяти строк или ни одной. «Камера». Завезли возможность выбрать формат ProRes Log, если включена функция Apple ProRes. Вы можете нажать на «Кодирование видео ProRes Log» и выбрать Log или Log 2.

AirPods. Видоизменились параметры в Центре управления, в том числе появилось больше опций для адаптивного режима.

Wi-Fi. Для каждой сети в отдельности можно включить либо отключить функцию Connectivity Assist, независимо от того, включен ли главный переключатель.

Для каждой сети в отдельности можно включить либо отключить функцию Connectivity Assist, независимо от того, включен ли главный переключатель. iPhone Fold. В коде четвертой бета-версии iOS 27 упоминается iPhone с двумя батареями , при этом используются строки типа «Батареи в этом iPhone работают должным образом».

Компания Apple продолжает экспериментировать с внешним видом системы в четвертой бета-версии iOS 27, а также внедряет другие мелкие правки. Вот всё что удалось найти на текущий момент:Log 2 — это новейший формат, который сохраняет больше информации в файле, обеспечивая дополнительную гибкость при редактировании цвета и внесении корректировок после записи видео.Публичная бета-версия с этими изменениями пока ожидается.