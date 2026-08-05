Что нового в Windows 11 26H2: два изменения, о которых нужно знать

Microsoft готовит к выпуску функциональное обновление Windows 11 26H2, которое, по ожиданиям, выйдет в октябре 2026 года. В отличие от громких апдейтов прошлых лет, эта версия не принесёт кардинальных изменений интерфейса или новых возможностей. По сути, 26H2 — это обслуживающий релиз, цель которого — продлить период поддержки для пользователей текущих версий и обеспечить стабильность ещё на один год. Однако несколько изменений поведения системы всё же заслуживают внимания, и они будут включены по умолчанию для всех пользователей.Несмотря на скромный размер обновления (всего 174 КБ), в Windows 11 26H2 произойдут два заметных изменения в поведении системы.Во-первых, функция Windows Backup (резервное копирование) будет переименована в Windows settings backup and restore и включена по умолчанию для всех совместимых устройств. Это означает, что система начнёт автоматически синхронизировать с облаком настройки Windows, список приложений из Microsoft Store и некоторые личные файлы, чтобы упростить переход на новый ПК.Во-вторых, функция Point-in-time restore (восстановление до точки во времени), которая позволяет откатывать систему после сбоев, также будет активирована по умолчанию. Теперь она станет стандартным инструментом для всех пользователей, в том числе на корпоративных ПК.Автоматическое включение облачного бэкапа и восстановления системы упростит жизнь обычным пользователям, которые забывают создавать резервные копии вручную. При переходе на новый компьютер или после сбоя можно будет быстро восстановить настройки и файлы без лишних действий, однако стоит помнить, что такой бэкап будет использовать место в облачном хранилище, а восстановление системы может занять до 50 ГБ дискового пространства. Если вы не хотите пользоваться этими функциями, их можно отключить в настройках — Microsoft оставляет такую возможность.Обновление не меняет системных требований: если ваш ПК работает на Windows 11 24H2 или 25H2, он без проблем получит 26H2. Установка займёт не более пяти минут благодаря технологии enablement package. Все остальные улучшения и новые функции, которые Microsoft выпускает в течение года, будут доставляться через ежемесячные накопительные обновления независимо от версии системы. Поэтому даже если вы останетесь на 24H2 или 25H2, вы не пропустите важные изменения — они придут к вам через «Центр обновления Windows» в обычном режиме.