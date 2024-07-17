Что нужно знать о приложении «Пароли» на iOS 18

Олег

Фото: MacRumors


На WWDC 2024 компания Apple представила совершенно новое приложение «Пароли». Оно должно стать заменой интегрированной в систему «Связки ключей» и сделать управление аккаунтами более удобным.

В этой заметке собрано всё, что предложит утилита «Пароли» в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 Sequoia.

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  • Главная страница. Теперь вам не придется постоянно погружаться в недра «Настроек» iOS, а потом долго искать нужный аккаунт. На главной странице «Паролей» все учетные записи рассортированы по шести категориям: «Все», Passkey, 2FA-коды, пароли Wi-Fi, предупреждения безопасности и «Удаленные».
Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 
  • Добавление или изменение пароля. Для добавления нужно нажать «+» в нижнем углу экрана. Если вписать адрес сайта и логин, то утилита сама сгенерирует и вставит безопасный пароль, который затем можно скопировать для использования в соответствующем сервисе. При этом все пароли из Safari, которые вы будете там вводить, тоже сохранятся сюда.
  • Удаление паролей. Оно происходит, как и раньше, по свайпу влево на строчке с аккаунтом. Чтобы выбрать для удаления сразу несколько строк, проведите по ним двумя пальцами вертикально. После удаления аккаунты попадают в папку «Удаленные» и хранятся там 30 дней до полного уничтожения.
  • Пароли Wi-Fi. Впервые в iOS можно увидеть список всех сохраненных сетей и даже поделиться ими. На странице конкретной сети можно отобразить QR-код для подключения, или же просто увидеть и скопировать пароль для последующей отправки.
Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 
  • Коды. Теперь можно быстро перейти в раздел с теми аккаунтами, для которых вы настроили генератор 2FA-кодов — ранее приходилось искать их через поисковую строку.
  • Сортировка. Теперь в хранилище паролей появились фильтры, которые помогут быстро найти конкретный аккаунт или несколько аккаунтов. Их можно отсортировать по имени, веб-сайту, дате создания или изменения, а также расположить по возрастанию или убыванию порядка.

В будущем Apple собирается добавить возможность импортировать пароли из сторонних сервисов, вроде 1Password или LastPass. 

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Источник:
MacRumors
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