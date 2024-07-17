Что нужно знать о приложении «Пароли» на iOS 18



На WWDC 2024 компания Apple представила совершенно новое приложение «Пароли». Оно должно стать заменой интегрированной в систему «Связки ключей» и сделать управление аккаунтами более удобным.



В этой заметке собрано всё, что предложит утилита «Пароли» в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 Sequoia.





Главная страница. Теперь вам не придется постоянно погружаться в недра «Настроек» iOS, а потом долго искать нужный аккаунт. На главной странице «Паролей» все учетные записи рассортированы по шести категориям: «Все», Passkey, 2FA-коды, пароли Wi-Fi, предупреждения безопасности и «Удаленные».

Фото: MacRumors

Добавление или изменение пароля. Для добавления нужно нажать «+» в нижнем углу экрана. Если вписать адрес сайта и логин, то утилита сама сгенерирует и вставит безопасный пароль, который затем можно скопировать для использования в соответствующем сервисе. При этом все пароли из Safari, которые вы будете там вводить, тоже сохранятся сюда.

Для добавления нужно нажать «+» в нижнем углу экрана. Если вписать адрес сайта и логин, то утилита сама сгенерирует и вставит безопасный пароль, который затем можно скопировать для использования в соответствующем сервисе. При этом все пароли из Safari, которые вы будете там вводить, тоже сохранятся сюда. Удаление паролей. Оно происходит, как и раньше, по свайпу влево на строчке с аккаунтом. Чтобы выбрать для удаления сразу несколько строк, проведите по ним двумя пальцами вертикально. После удаления аккаунты попадают в папку «Удаленные» и хранятся там 30 дней до полного уничтожения.

Оно происходит, как и раньше, по свайпу влево на строчке с аккаунтом. Чтобы выбрать для удаления сразу несколько строк, проведите по ним двумя пальцами вертикально. После удаления аккаунты попадают в папку «Удаленные» и хранятся там 30 дней до полного уничтожения. Пароли Wi-Fi. Впервые в iOS можно увидеть список всех сохраненных сетей и даже поделиться ими. На странице конкретной сети можно отобразить QR-код для подключения, или же просто увидеть и скопировать пароль для последующей отправки.

Фото: MacRumors

Коды. Теперь можно быстро перейти в раздел с теми аккаунтами, для которых вы настроили генератор 2FA-кодов — ранее приходилось искать их через поисковую строку.

Теперь можно быстро перейти в раздел с теми аккаунтами, для которых вы настроили генератор 2FA-кодов — ранее приходилось искать их через поисковую строку. Сортировка. Теперь в хранилище паролей появились фильтры, которые помогут быстро найти конкретный аккаунт или несколько аккаунтов. Их можно отсортировать по имени, веб-сайту, дате создания или изменения, а также расположить по возрастанию или убыванию порядка.

В будущем Apple собирается добавить возможность импортировать пароли из сторонних сервисов, вроде 1Password или LastPass. В будущем Apple собирается добавить возможность импортировать пароли из сторонних сервисов, вроде 1Password или LastPass.