Что почитать на iGuides за прошедшую неделю: самые интересные посты

Что почитать на iGuides за прошедшую неделю: самые интересные постыНастало воскресенье, и наверняка вы могли пропустить в нашей ленте что-то интересное и полезное. Вот какие публикации на нашем сайте набрали больше всего просмотров за последние 7 дней:Камера, за плечом героя — пожалуй, лучший способ прочувствовать масштаб приключения. Вы прекрасно видите и персонажа, и красоты локаций, и дуло шотгана у виска. Мы собрали 14 крутейших игр с видом от третьего лица среди которых как уже признанные хиты, так и нестареющая классика прошлых лет.В этой подборке вы найдёте: самый успешный хоррор года «Обсессия»; переосмысление баллады о Робине Гуде с Хью Джекманом; комедийный экшен с Расселом Кроу и Аароном Полом, и другие новинки, которые появились в сети.Устройства Apple обладают важной отличительной чертой: сегодня они максимально самодостаточны прямо «из коробки». Большинство необходимых пользователю приложений и сервисов установлены на них по умолчанию. К таким приложениям относится и iMessage.FaceTime-звонки в России долгое время были очень распространены. Их ценили за стабильность сигнала и отличное качество картинки в видеовызове, пока не пришла блокировка. И всё же пользователей у сервиса в нашей стране остается много.Пока весь мир по инерции грузит Google Chrome и Microsoft Edge, корейцы тихо, не отсвечивая, занимаются огранкой настоящих алмазов. Сейчас мы говорим о браузере Samsung Internet. Большинство пользователей воспринимают его как очередную «стоковую заглушку», которую хочется поскорее заменить, на что-то расхайпленное, знакомое, а зря. Артём Фунтиков рассказываете, почему эта софтина вызывает у него восторг.Любой Android-смартфон можно превратить в портативную игровую станцию, на которой доступны тысячи игр. Современные устройства обладают достаточной мощностью, чтобы эмулировать консоли вплоть до PlayStation 2, GameCube и даже частично PS3, а поддержка геймпадов делает процесс игры гораздо более комфортным. В этом материале — лучшие эмуляторы для всех значимых ретро-консолей, а также практические рекомендации по выбору, настройке и железу.Компания Apple выпустила ряд малозаметных апдейтов, в которых очень хорошо поработала над безопасностью своих ОС. Игнорировать обновления точно не стоит.С недавних пор российским сайтам и приложениям законодательно запрещено использовать иностранные сервисы (в том числе Google) для регистрации и входа пользователей. Проверить, на каких ресурсах вы залогинивались через кнопку «Войти через Google» можно в настройках аккаунта, и там же можно отозвать такой способ входа. Рассказываем, как это сделать.