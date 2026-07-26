Что почитать на iGuides за прошедшую неделю: самые интересные посты
Вот и настало воскресенье, и наверняка за прошедшие несколько дней вы могли пропустить в ленте что-то интересное. Поэтому мы собрали 7 главных событий минувших дней ниже:
• Наши и Чужие, Змей и крысы: во что поиграть в августе 2026
Август — месяц, когда игровое затишье перед осенней бурей начинает потихоньку спадать. По такому поводу, мы отобрали десять самых горячих тайтлов, ради которых пора расчищать место на своем SSD. Рассказываем, во что мы будем залипать ночами в последний месяц лета.
• Что мы знаем о складном iPhone: собрали всю информацию
До осенней презентации Apple остаётся около полутора месяцев, но мы уже знаем, что в этом году компания представит абсолютно новый для себя класс устройств — смартфон с гибким экраном. Слухи о таком девайсе ходят уже очень давно, и сейчас производитель iPhone находится в отстающей позиции. Но сможет ли он ворваться в гонку «фолдов» с двух ног или предложит очередной нишевый телефон по типу iPhone Air, станет известно только после начала продаж. А пока мы собрали для вас всё, что известно про первый iPhone Ultra.
• Обзор и личный опыт использования HUAWEI MatePad Pro Max
С каждым годом грань между современными планшетами и полноценными ноутбуками становится всё более условной. Разработчики HUAWEI MatePad Pro Max решили зайти с козырей: главным достоинством этого устройства стала не просто высокая производительность, а сверхтонкие габариты и большой дисплей. Такие особенности кардинально меняют привычный подход к работе и развлечениям, превращая устройство в полноценный цифровой холст и мобильный офис. Больше подробностей — в этом обзоре.
• Как вообще можно пользоваться приложением «Т-банка»? Это просто убийца нервов
«Т-банк» очень изменился в последние несколько лет. Помимо названия, явно поменялось отношение к клиентам и кратно раздулся маркетинг — причем не тонкий, оригинальный и меткий, как раньше, а самый что ни на есть душный и липкий. Что с ним не так — разобрали в этом материале.
• Samsung представила новую серию Galaxy Z Fold8, а также умные часы Galaxy Watch9 и Watch Ultra2
Компания Samsung официально анонсировала масштабное пополнение своей мобильной экосистемы, представив складные смартфоны серии Galaxy Z и смарт-часы серии Galaxy Watch. Главным акцентом презентации стала глубокая интеграция искусственного интеллекта Galaxy AI и новый форм-фактор складных смартфонов. Ну, а мы побывали на закрытом мероприятии в Москве, чтобы рассказать вам всё в подробностях.
• Вжух! И вылезает фотка, как на Polaroid! Собрали 10 лучших камер с функцией моментальной печати
В эпоху, когда тысячи гигабайтов цифровых снимков бесследно растворяются в облачных хранилищах, физические фотографии можно считать новым люксом. Согласитесь, что есть особая, ни с чем не сравнимая магия в том, чтобы сделать кадр, услышать характерное жужжание встроенного принтера и прямо на глазах наблюдать, как на белой карточке постепенно проявляется запечатленный момент. Именно поэтому сегодня рынок моментальной печати переживает очередной бум. Мы отобрали 10 лучших устройств в разных категориях, которые помогут вам физически осязать свои воспоминания.
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