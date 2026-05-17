Что почитать на iGuides: самое интересное за неделю

Александр

Фото Magnific

Настало воскресенье, и наверняка вы могли пропустить в нашей ленте что-то интересное и полезное. Вот какие публикации на нашем сайте набрали больше всего просмотров за последние 7 дней:

Названы 83 устройства Samsung, которые получат One UI 9

Среди них оказались как смартфоны, так и планшеты южнокорейского бренда. Несмотря на недавний релиз One UI 8.5, Samsung уже готовится к более крупному обновлению — One UI 9 на Android 17. На основе первых бета-тестов составлен полный список устройств, которые получат новую прошивку.

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: зубодробительный экшен в духе «Никто» с Бобом Оденкёрком; «Лики смерти» — хоррор о последователях самой жуткой и запрещенной серии фильмов XX века; хакерский триллер о политике, ставшем заложником собственного пентхауса, а также другие новинки, которые уже появились в сети.

11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro

В текущем году компания Apple изменит логику выпуска новых продуктов. Если верить инсайдерам, осенью мы увидим лишь iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra, а базовый iPhone 18 и iPhone Air 2 выйдут лишь весной 2027.  Чем меньше устройств, тем больше внимания к каждому, поэтому Apple постарается особенно удивить в линейке 18 Pro.

Три лучших iPhone за историю Apple

За прошедшие 19 лет у Apple было огромное количество культовых смартфонов. Кто-то вспоминает iPhone X из-за безрамочного дизайна, кто-то считает лучшим iPhone 5S с Touch ID, а для кого-то идеалом навсегда останется iPhone 13 Pro Max. Но если попытаться выбрать действительно самые важные, самые удачные и самые правильные iPhone за всю историю компании, то список будет состоять всего из трёх моделей.

Установите iOS 26.5 как можно скорее, и вот почему

Компания Apple внесла несколько десятков исправлений в iOS 26.5 и iPadOS 26.5. Апдейты закрывают более 50 известных уязвимостей системы, которые присутствовали в работе с изображениями, ядре, создании и обработке скриншотов, в приложении «Команды» и Spotlight.

Google представила Android 17. Что ещё: собрали все главные анонсы I/O 2026

В этом году компания Google сделала ставку не столько на железо, сколько на искусственный интеллект и объединение всей своей экосистемы. Главным анонсом сегодняшнего мероприятия стал Android 17, но вместе с новой версией ОС нам показали Googlebook, обновленный Gemini, ИИ-функции для поиска, новые возможности Android-устройств и массу изменений для приложений Google.

Steam Deck OLED или Nintendo Switch 2? Сравнили две популярные портативные консоли в 2026 году

Если вы давно хотели взять себе портативную игровую консоль, то сейчас наверняка смотрите либо в сторону Steam Deck OLED, либо на Nintendo Switch 2. И это абсолютно логично — сегодня именно эти устройства считаются самыми популярными и относительно доступными вариантами для нормального портативного гейминга. Разобрались во всех нюансах, чтобы вам было проще определиться с выбором.

Топ музыкальных плееров для Android с идеальным звучанием без потери качества

Хотите слушать музыку в максимально возможном качестве? Вам вовсе не обязательно покупать отдельный Hi-Res-плеер за десятки тысяч рублей с топовым ЦАПом: почти любой современный смартфон с хорошим аудиоприложением способен выдавать звук исключительной чистоты и детальности. Все плееры из этой подборки обеспечивают воспроизведение без искажений и нежелательной обработки.
