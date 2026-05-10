Что почитать на iGuides за прошедшую неделю: самые интересные посты

Фархад


Вот и настало воскресенье, и наверняка за прошедшие несколько дней вы могли пропустить в ленте что-то интересное. Поэтому мы собрали 7 главных событий минувших дней ниже:

Приложение iGuides обновилось в App Store

Главнейшая новость прошедшей недели: мы выпустили грандиозное обновление нашего приложения iGuides для iOS. Были исправлены известные проблемы и ошибки, так что читать нас из него снова стало удобно. Больше подробностей тут.

Эти скрытые настройки в разы ускорят Chrome на вашем компьютере

В браузере Google Chrome существует скрытое меню экспериментальных настроек, которое открывается по адресу chrome://flags. Эти функции находятся на стадии тестирования и не отображаются в стандартном интерфейсе программы. При их активации пользователь может заметно повысить скорость загрузки веб-страниц, плавность прокрутки и отклик интерфейса. Рассказали, как это сделать.

ФНС обнаружила зарубежный банковский счет и прислала штраф. Как избежать такого сценария?

Автор телеграм-канала «Гектор валит», который рассказывает о путешествиях, опубликовал историю своего подписчика. Россиянину пришло уведомление от налоговой службы, которая обнаружила его зарубежный счет и выставила штраф за неуведомление. Что из этого вышло — рассказали тут.

Все Samsung Galaxy умеют оживлять экран блокировки. Как встроить погоду прямо в обои

Мощнейшие инструменты кастомизации — одна из главных особенностей Android-смартфонов. И каждый производитель пытается сделать для своей аудитории нечто особенно интересное. Например, Samsung в одном из обновлений One UI добавила к стандартным темам оформления «атмосферные фото», которые показывают анимацию погоды прямо на экран блокировки. Рассказываем, как это работает и где её найти.

Как не потерять связь с друзьями, родными и коллегами: 6 мессенджеров, которые работают без интернета

Обычно мессенджеры зависят от серверов и интернета, поэтому при его отключении сети отправлять и получать сообщения становится невозможно. Альтернативой служат офлайн‑приложения, которые создают прямую связь между смартфонами через Bluetooth Low Energy или Wi‑Fi Direct. Подробности — в этом материале.

Huawei представила новый смартфон, планшет и много смарт-часов на большой презентации в Бангкоке

Новые девайсы Huawei были официально представлены на мероприятии в Бангкоке. В их числе планшет Huawei MatePad Pro Max, смартфон Huawei nova 15 Max, а также несколько смарт-часов — Watch Fit 5, Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition и Watch Kids X1. Вот все что нужно знать о новинках.

Наши гаджеты: чем пользуется Леонид Воробьев — главный редактор онлайн-журнала iChip

Кто не первое десятилетие следит за движением технологий, наверняка помнят глянцевую обложку Chip с ярким содержанием и дисками в отдельном пакетике. Леонид Воробьёв, главный редактор iChip — онлайн-инкарнации журнала и новый собеседник iGuides.ru, рассказал о гаджетах, которые окружают его в повседневной жизни.


Продолжаем следить за миром технологий и приносить вам всё самое важное на iGuides. 
Комментарии (4)

Как вылетало так и вылетает если тапать на картинки
Сегодня в 13:51
Феликс 607030
Все на видосы тапают , а он на картинки.
Сегодня в 17:44
TheEwb
Блин, тапнул на картинку и вылетел...)))
Сегодня в 18:32
Ckor_30
Почините в приложении жест назад или кнопка назад пропадает.
час назад в 20:26
