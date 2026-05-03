Что почитать на iGuides за прошедшую неделю: самые интересные посты

Сегодня уже воскресенье, а вы за прошедшие несколько дней могли пропустить в ленте что-то интересное. Собрали 9 таких постов ниже:
Попробовал XСhat от Илона Маска — свежую замену Telegram в России
После блокировки и замедления работы в России двух самых популярных зарубежных мессенджеров россияне начали искать им альтернативу. Большинство мессенджеров объединяет необходимость регистрации с номером телефона. Поскольку SIM-карты в основном продаются по паспорту, вы фактически идентифицируете себя и свою страну проживания и ни о какой анонимности говорить уже нельзя. XChat — совсем другая история.
Банки снизили проценты по вкладам и накопительным счетам. Какие условия они предлагают и у кого выгоднее?
В конце апреля Банк России снизил ключевую ставку с 15 до 14,5% годовых, и вслед за этим решением банки оперативно скорректировали условия по сберегательным продуктам. Корректировки затронули как срочные вклады, так и накопительные счета, которые пользуются популярностью благодаря своей гибкости. В этой статье — детальный обзор того, как изменились ставки в популярных банках и что это значит для вкладчиков.
Как моментально и тихо узнать, кто взял ваш iPhone, с помощью быстрой команды
Приложение «Команды» от Apple значительно расширяет возможности iOS благодаря самым разным сценариям автоматизации. Среди прочего, с его помощью можно узнать, кто взял ваш телефон и где он сейчас находится. Сценарий окажет незаменимую помощь в случае, если ваш айфон украдут, или же вы его забудете где-то в городе или общественном заведении. Всего одной СМС-кой вы получите геопозицию устройства и фото с фронталки — то есть, лицо вора при должном везении. Вот как это сделать.
5 полезных гаджетов для рабочего стола с AliExpress. Они вам точно нужны
Если вы видели красивые рабочие столы на Pinterest и стремитесь к такому же визуальному минимализму, вам достаточно всего лишь правильно подобрать аксессуары. Причём многие не просто прокачают обстановку, но и повысят ваш уровень комфорта при работе за компьютером. Полезные гаджеты с AliExpress, которые сделают рабочее место чище, удобнее и заметно функциональнее, мы собрали в этой подборке.
Не только Air: свежие iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max умирают, и никто не знает почему
Обзор ROG Flow Z13-KJP: игровой планшет от ASUS и Хидео Кодзимы
В этом году ASUS ROG Republic of Gamers исполнилось 20 лет. Два десятилетия инноваций, смелых экспериментов и преданности геймерам. В этом контексте коллаборация с Хидео Кодзимой — не просто громкий пиар-ход, а продуманный на уровне смыслов шаг. Планшет 2 в 1 ROG Flow Z13-KJP с 16-ядерным чипом AMD Ryzen AI Max+ 395 и 128 ГБ оперативной памяти способен легко запускать современные игровые тайтлы на максималках, при этом не потребует отдельного рюкзака для транспортировки. Звучит как что-то из будущего. Внешне так и есть. А как показал себя гаджет с частичкой Хидео Кодзимы — в этом обзоре.
Лучшая функция YouTube Premium стала бесплатной. Вот как ее включить
Компания Google решила перевести одну из удобнейших функций современности в раздел бесплатных. Речь идет о режиме «Картинка в картинке» (PiP): он позволяет свернуть видеоролик в маленькое плавающее окно во время воспроизведения и заниматься другими делами на смартфоне, параллельно смотря видео. Теперь она доступна буквально всем.
5 лучших музыкальных плееров для Android. Работают без подписки и интернета!
Стриминговые музыкальные сервисы требуют постоянного подключения и наличия платной подписки, а ассортимент в них в последние годы стал крайне скудны. Есть отличная альтернатива — бесплатные офлайн-плееры. Они позволяют слушать музыку без подписки и доступа в интернет, используя только файлы, заранее скопированные в память смартфона. 5 лучших приложений, которые превратят ваш Android-смартфон плеер, которому позавидует любой меломан, мы собрали в этой статье.
Apple тихо сняла с продажи самый доступный Silicon Mac. Что теперь брать за эти деньги?!
Компания перестала продавать Mac mini с накопителем 256 Гб. В течение нескольких лет он был самым доступным Mac на чипах Silicon — $599 или около 45000 рублей по курсу. Что теперь брать за эти деньги и какова новая цена Mac mini — читайте здесь.
