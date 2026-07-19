Что почитать на iGuides за прошедшую неделю: самые интересные посты

Сегодня уже воскресенье, а вы за прошедшие несколько дней могли пропустить в ленте что-то интересное. Собрали 10 таких постов ниже:
- Как установить и протестировать macOS 27 Beta рядом с macOS 26, чтобы не повредить свои файлы и данные
Мы уже попробовали macOS 27 и рассказали о ней. Но если чужого обзора вам недостаточно и хочется лично проверить все нововведения, лучше сделать это самостоятельно
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- Геймер превратил старые SSD в картриджи для Steam. Получилось необычно
Пока контора Sony отменяет диски для консолей, пользователь Reddit под ником Jibril-sama собрал необычную систему хранения игр Steam. Он купил десять бывших в употреблении 2,5-дюймовых SATA SSD по 128 ГБ примерно по 7 евро за штуку, а затем превратил каждый накопитель в отдельный картридж с установленной игрой
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- Ваши обои на смартфоне — это ваша репутация. Смотрите сами
Оказывается, окружающие люди склонны оценивать вас по тому, какие обои установлены на вашем смартфоне. Об этом говорит исследование
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- 6 лет отличной автономности! Обзор HONOR MagicBook 16 2026
Устали от громоздких ноутбуков со слабой батарейкой? Нужна рабочая машина с хорошей автономностью, большим экраном и полноценной клавиатурой с цифровым блоком, но чтобы при этом устройство оставалось не громоздким? У нас на тесте побывала такая модель. Встречайте
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- ИИ, сообщества, секретность: Telegram получил крупное обновление
Апдейт меняет привычный интерфейс и добавляет ряд новых функций. Главные из них — сообщества, расширенный редактор текста, улучшенный искусственный интеллект и секретные сообщения от ботов
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- Mac больше не эталон безопасности?! Новый троян обманет даже самых осторожных
Пользователям Mac угрожает новый вирус CrashStealer, который маскируется под стандартное окно отправки системных отчетов о сбоях. Цель этой программы — похитить конфиденциальные данные, включая сохраненные пароли из связки ключей, личные файлы, данные браузеров, а также доступы к менеджерам паролей и криптовалютным кошелькам. Тут подробности
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- Внезапно: игры для Windows работают на Mac лучше. Как такое вообще возможно?
В последние годы Apple изо всех сил развивает Game Porting Toolkit — специальный инструмент, который помогает разработчикам переносить Windows-игры на Mac. Но, как оказалось, этим активно пользуются и обычные геймеры, запускающие игры без официальных портов
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- Вышел смартфон, которого боятся Apple, Google и Samsung
Китайская компания StepFun, созданная выходцами из Microsoft, представила StepX Neo. В отличие от других, ИИ в нем работает как автономный цифровой агент, способный выполнять сложные цепочки задач без постоянных подсказок. А главное — даже без интернета
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- Легкий и выносливый: обзор смартфона realme P4 с батареей на 7000 мАч и защитой IP69K
Покупателю годами приходилось выбирать: либо тонкий элегантный гаджет, требующий розетки к вечеру, либо громоздкий защищенный аппарат с гигантской батареей, который неудобно носить в кармане брюк. Новые технологии кремний-углеродных аккумуляторов постепенно меняют этот баланс
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- Эти часы Casio G-SHOCK настолько уродливы, что даже красивы. Можно и прикупить
Компания Casio дополнила серию часов G-SHOCK Color Como двумя новыми цветами. Модели GAV01CMG-4A и GAV01CMG-6A в розовом и фиолетовом цветах соответственно дополняют вышедшую в июне зеленую версию
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