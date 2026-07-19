Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Что почитать на iGuides за прошедшую неделю: самые интересные посты

Олег


Сегодня уже воскресенье, а вы за прошедшие несколько дней могли пропустить в ленте что-то интересное. Собрали 10 таких постов ниже: 


  • Как установить и протестировать macOS 27 Beta рядом с macOS 26, чтобы не повредить свои файлы и данные
Мы уже попробовали macOS 27 и рассказали о ней. Но если чужого обзора вам недостаточно и хочется лично проверить все нововведения, лучше сделать это самостоятельно



  • Геймер превратил старые SSD в картриджи для Steam. Получилось необычно
Пока контора Sony отменяет диски для консолей, пользователь Reddit под ником Jibril-sama собрал необычную систему хранения игр Steam. Он купил десять бывших в употреблении 2,5-дюймовых SATA SSD по 128 ГБ примерно по 7 евро за штуку, а затем превратил каждый накопитель в отдельный картридж с установленной игрой.



  • Ваши обои на смартфоне — это ваша репутация. Смотрите сами
Оказывается, окружающие люди склонны оценивать вас по тому, какие обои установлены на вашем смартфоне. Об этом говорит исследование



  • 6 лет отличной автономности! Обзор HONOR MagicBook 16 2026
Устали от громоздких ноутбуков со слабой батарейкой? Нужна рабочая машина с хорошей автономностью, большим экраном и полноценной клавиатурой с цифровым блоком, но чтобы при этом устройство оставалось не громоздким? У нас на тесте побывала такая модель. Встречайте.



  • ИИ, сообщества, секретность: Telegram получил крупное обновление
Апдейт меняет привычный интерфейс и добавляет ряд новых функций. Главные из них —  сообщества, расширенный редактор текста, улучшенный искусственный интеллект и секретные сообщения от ботов.



  • Mac больше не эталон безопасности?! Новый троян обманет даже самых осторожных
Пользователям Mac угрожает новый вирус CrashStealer, который маскируется под стандартное окно отправки системных отчетов о сбоях. Цель этой программы — похитить конфиденциальные данные, включая сохраненные пароли из связки ключей, личные файлы, данные браузеров, а также доступы к менеджерам паролей и криптовалютным кошелькам. Тут подробности



  • Внезапно: игры для Windows работают на Mac лучше. Как такое вообще возможно?
В последние годы Apple изо всех сил развивает Game Porting Toolkit — специальный инструмент, который помогает разработчикам переносить Windows-игры на Mac. Но, как оказалось, этим активно пользуются и обычные геймеры, запускающие игры без официальных портов.



  • Вышел смартфон, которого боятся Apple, Google и Samsung
Китайская компания StepFun, созданная выходцами из Microsoft, представила StepX Neo. В отличие от других, ИИ в нем работает как автономный цифровой агент, способный выполнять сложные цепочки задач без постоянных подсказок. А главное — даже без интернета



  • Легкий и выносливый: обзор смартфона realme P4 с батареей на 7000 мАч и защитой IP69K
Покупателю годами приходилось выбирать: либо тонкий элегантный гаджет, требующий розетки к вечеру, либо громоздкий защищенный аппарат с гигантской батареей, который неудобно носить в кармане брюк. Новые технологии кремний-углеродных аккумуляторов постепенно меняют этот баланс.



  • Эти часы Casio G-SHOCK настолько уродливы, что даже красивы. Можно и прикупить
Компания Casio дополнила серию часов G-SHOCK Color Como двумя новыми цветами. Модели GAV01CMG-4A и GAV01CMG-6A в розовом и фиолетовом цветах соответственно дополняют вышедшую в июне зеленую версию
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Лучше уж пешком! Вскрылась главная опасность онлайн-карт АЗС с бензином
Хватит ждать обновлений: эту правду об iOS и Android скрывают годами, чтобы продать вам смартфон подороже
Следующий Kindle необратимо изменится — вы не узнаете читалку

Рекомендации

Рекомендации

Жители РФ отказываются от подписок «Яндекса» и «Сбера» в пользу этого сервиса
⚡️ Вышел Telegram 12.7 — большое весеннее обновление
11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Три лучших iPhone за историю Apple

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также