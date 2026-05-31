Что почитать на iGuides за прошедшую неделю: самые интересные посты

Завершаем последнюю майскую неделю десятком полезных текстов, которые вы могли пропустить.
• Как ускорить компьютер без апгрейда железа и совершенно бесплатно
Любой компьютер с Windows со временем начинает работать медленно, и интуиция подсказывает: проблема в «железе». Пора менять процессор, добавлять оперативную память или ставить более быстрый SSD. Однако очень часто ПК тормозит вовсе не из-за слабой начинки, а из-за программного мусора. Лучший способ вернуть системе былую скорость работы — пройтись по наиболее проблемным вещам: автозагрузка, фоновые приложения и забитый мусором накопитель. Для этого не нужно быть экспертом — всё можно сделать штатными средствами Windows. Вот как это сделать
• Как отключить ИИ в поиске Google? Всего две буквы избавят вас от нейрослопа
В прошлом году компания Google встроила в свой поисковик искусственный интеллект, который не всегда может быть полезен. Увы, способа полного отключения этой суперумной опции нет, но есть небольшой лайфхак, который решает проблему. Рассказываем, как вырубить обзоры с ИИ в поиске Google самым простым методом
• Почему HLG — самый недооценённый стандарт? Без него современное телевидение невозможно представить
Продолжаем разбираться в стандартах изображения. Формат HLG используется крупнейшими телеканалами и стриминговыми платформами, но большинство пользователей вообще не знает о его существовании. Подробно разбираем, как он работает, зачем нужен и почему стал одним из главных для HDR-трансляций
• Что посмотреть: лучшие фильмы первой половины 2026 года
Собрали больше двух десятков зарубежных и российских кинолент с наивысшими оценками на IMDb и «Кинопоиске» за минувшие полгода. Большинство из них получили 7 баллов и выше, но есть и те, что совсем чуть-чуть не дотянулись до заветной планки. В отборе учитывались только те фильмы, количество просмотров которых превысило 10 000 зрителей. Подробности — тут
• Что делать, если забыл облачный пароль Telegram. Все способы попасть в свой аккаунт
Что делать, если облачный пароль от Telegram забыли? Такое случается, ведь в реальной жизни его приходится вводить крайне редко. Есть три алгоритма решения проблемы в зависимости от исходных данных
• 3 года с AirPods Max. Слишком нишевая вещь и сплошное разочарование
Наш редактор Фархад Усманов считает, что AirPods Max — и это одна из самых глупых его трат за всё время. Из всех устройств Apple именно эти наушники превратились в дорогой декор и пылесборник. Почему очень крутой девайс оказался спорным в реальной жизни — в этой статье
• Обзор Hisense E7S PRO: универсальный телевизор для игр и кино, который не разорит бюджет
Компания Hisense представила серию E7S PRO. Линейка позиционируется как универсальное решение, способное удовлетворить запросы и профессиональных геймеров, и требовательных любителей кинематографа. Новинки устройств предлагают топовые характеристики по стоимости среднего сегмента. Рассмотрим модельный ряд через призму телевизора с диагональю 85 дюймов
• Прокачайте док-панель в своём Samsung Galaxy. Вот как увеличить количество избранных приложений в One UI 8.5
Как увеличить количество приложений в нижнем доке в One UI 8.5 через GoodLock. Это особенно полезно, если стандартных 4-5 иконок вам уже не хватает, а забивать весь рабочий стол приложениями не хочется. К счастью, Samsung позволяет гибко настроить интерфейс буквально за пару минут
• 20 крутых мультсериалов, которые не стоит смотреть с детьми
Анимация давно перестала быть детским развлечением. Сегодня мультсериалы могут быть смесью диких научно-фантастических концептов, зубодробительного экшена, глубокой драмы и юмора на грани фола. И если привычные сериалы уже вызывают зевоту, мы собрали для вас 20 крутых проектов для взрослых
• Наши гаджеты: чем пользуется техноблогер Павел Хмурчик
Продолжаем знакомить вас с лучшими техноблогерами и экспертами из мира гаджетов. Наш новый собеседник — Павел Хмурчик, автор одноименных YouTube и Telegram-каналов, а также разговорного шоу «Хмурый подкаст». Специально для iGuides.ru Паша собрал целую обойму гаджетов, которыми пользуется лично и считает лучшими из лучших
