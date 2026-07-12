Что почитать на iGuides за прошедшую неделю: самые интересные посты

Воскресный дайджест самых интересных и популярных материалов за минувшую неделю.
• Скрытая функция Samsung Galaxy для запрета переключения приложенийВ оболочке One UI немало функций, которые остаются незамеченными спустя годы использования смартфона. Некоторые из них не меняют внешний вид системы, зато способны серьезно повысить уровень безопасности устройства. Рассказываем об одной из таких возможностей.
• Это приложение поможет, если Mac тупит, глючит или зависКомпьютеры Mac известны стабильной работой, однако со временем пользователи могут столкнуться с падением производительности или зависаниями системы. Встроенная «Дисковая утилита», но она проверяет лишь накопитель. Мы нашли бесплатное приложение для комплексной диагностики системы и «железа».
• Найдено отличное применение старому iPad или iPhone — бесплатно и в пару кликовСтарый айпад есть дома у многих людей: это устройство не изнашивается так же быстро, как смартфон, поэтому живет годами. Однако со временем его полезность снижается; «железо» устаревает, да и мы всё больше переходим на смартфоны. Даем старому Apple-девайсу вторую жизнь.
• Как устанавливать на Mac любые платные приложения бесплатно и где их скачатьВ последние годы владельцы Mac все чаще сталкиваются с ситуацией, когда нужное приложение невозможно найти в App Store из-за региональных ограничений или санкций. Во всяком случае, так это объясняет Apple. Рассказываем, как устанавливать на Mac любые приложения и где их скачать бесплатно.
• Как скачать видео из YouTube, Shorts, TikTok и других сервисов?В сети есть немало онлайн-сервисов для загрузки видеороликов с разных платформ и соцсетей. Чаще всего они работают с одним или парочкой порталов, то есть для каждого нужно знать свой сайт. Бесплатное iOS-приложение решает эту проблему.
• Как скачивать музыку из Spotify в самом высоком качестве бесплатно и без регистрации. Шикарная утилита для macOS, Windows и LinuxВ последнее время пользоваться музыкальными стриминговыми сервисами в России становится всё сложнее. В Spotify официально недоступен, поэтому скачивать и оплачивать его приходится через ряд сложностей. На других платформах зачастую отсутствуют многие релизы последних лет. Скачать любимые треки для прослушивания офлайн поможет эта утилита.
• Скрытая функция Samsung Galaxy позволяет менять размер папок на рабочем столеВ One UI есть множество возможностей для персонализации, но многие из них скрыты от глаз обычного пользователя. Samsung специально вынесла расширенные настройки в отдельное приложение Good Lock, поэтому большинство владельцев Galaxy даже не подозревает, насколько гибко можно изменить интерфейс смартфона. Рассказываем, как это сделать.
• Новинки кино, которые уже есть в хорошем качествеСобрали самые свежие релизы, которые появились в сети за прошедшую неделю. Оценки, описания и трейлеры смотрите здесь.
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