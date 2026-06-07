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Что почитать на iGuides за прошедшую неделю: самые интересные посты
Настало воскресенье, и наверняка вы могли пропустить в нашей ленте что-то интересное и полезное. Вот какие публикации на нашем сайте набрали больше всего просмотров за последние 7 дней:
В Россию принудительно вернут Netflix, Spotify, ChatGPT, Gemini и другие зарубежные сервисы
Сотовые операторы обсуждают с властями возможность предоставить россиянам легальный доступ к зарубежным сервисам, которые недоступны без использования средств обхода блокировок. В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин сообщил, что идея введения «белых списков VPN» получила поддержку.
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
В этой подборке вы найдёте: экшен от создателей «Никто» с Самарой Уивинг и Тимоти Олифантом; режиссёрский дебют Джона Траволты; фантастический хоррор по мотивам популярной видеоигры Iron Lung, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Скрытая функция Samsung Galaxy, которая вам точно понравится. Запускаем разные приложения с помощью отпечатков пальцев
Продолжаем делиться полезными функциями One UI, которые улучшают пользовательский опыт на смартфонах Samsung Galaxy. Сегодня расскажем, как на Samsung Galaxy запускать разные приложения по разным отпечаткам пальцев прямо с экрана блокировки в одно касание.
Установите iOS и macOS 26.5.1 как можно скорее, и вот почему
Apple выпустила срочный апдейт. Обновление iOS 26.5.1 устраняет сбои в работе iPhone 17 и iPhone 17 Air. В частности некоторые пользователей могли не начать проводную зарядку, когда батарея почти полностью разряжена.
Что изменилось в жизни жителей РФ с 1 июня: 6 важных нововведений
С начала этого месяца в России вступили в силу несколько изменений, которые затронут авиапассажиров, владельцев электромобилей, обычных граждан, бизнес и туристическую отрасль.
В «Яндекс Музыке» происходит что-то странное: треки удаляют, подменяют, цензурируют
Сервис «Яндекс Музыке» который изначально задумывался как удобный инструмент для прослушивания легального контента, всё чаще вызывает недовольство пользователей и музыкантов. С платформой происходит нечто странное: она удаляет треки и целые альбомы, а знакомые слушателям композиции цензурируют или заменяют на нейросетевые кавер-версии, отдалённо похожие на оригинал.
Тарифы сотовых операторов без абонентской платы в 2026 году: у кого выгоднее?
В эпоху, когда операторы активно подталкивают абонентов к дорогим тарифам с пакетами интернета и минут и SMS, предложения с нулевой ежемесячной платой остаются более выгодным решением для многих пользователей. В этой статье мы рассказываем, какие предложения есть у российских операторов.
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