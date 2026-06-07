Что почитать на iGuides за прошедшую неделю: самые интересные посты

Настало воскресенье, и наверняка вы могли пропустить в нашей ленте что-то интересное и полезное. Вот какие публикации на нашем сайте набрали больше всего просмотров за последние 7 дней:Сотовые операторы обсуждают с властями возможность предоставить россиянам легальный доступ к зарубежным сервисам, которые недоступны без использования средств обхода блокировок. В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин сообщил, что идея введения «белых списков VPN» получила поддержку.В этой подборке вы найдёте: экшен от создателей «Никто» с Самарой Уивинг и Тимоти Олифантом; режиссёрский дебют Джона Траволты; фантастический хоррор по мотивам популярной видеоигры Iron Lung, а также другие новинки, которые уже появились в сети.Продолжаем делиться полезными функциями One UI, которые улучшают пользовательский опыт на смартфонах Samsung Galaxy. Сегодня расскажем, как на Samsung Galaxy запускать разные приложения по разным отпечаткам пальцев прямо с экрана блокировки в одно касание.Apple выпустила срочный апдейт. Обновление iOS 26.5.1 устраняет сбои в работе iPhone 17 и iPhone 17 Air. В частности некоторые пользователей могли не начать проводную зарядку, когда батарея почти полностью разряжена.С начала этого месяца в России вступили в силу несколько изменений, которые затронут авиапассажиров, владельцев электромобилей, обычных граждан, бизнес и туристическую отрасль.Сервис «Яндекс Музыке» который изначально задумывался как удобный инструмент для прослушивания легального контента, всё чаще вызывает недовольство пользователей и музыкантов. С платформой происходит нечто странное: она удаляет треки и целые альбомы, а знакомые слушателям композиции цензурируют или заменяют на нейросетевые кавер-версии, отдалённо похожие на оригинал.В эпоху, когда операторы активно подталкивают абонентов к дорогим тарифам с пакетами интернета и минут и SMS, предложения с нулевой ежемесячной платой остаются более выгодным решением для многих пользователей. В этой статье мы рассказываем, какие предложения есть у российских операторов.