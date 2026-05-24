Что почитать на iGuides за прошедшую неделю: самые интересные посты

Не успеваешь оглянуться, а неделя подошла к концу. В потоке новостей легко пропустить что-то реально интересное и полезное. Поэтому мы собрали 8 главных материалов в одном месте.
• 5 обязательных шагов, чтобы защитить свою SIM-карту от мошенниковТелефонное и кибермошенничество сегодня распространено как никогда. Власти РФ борются с ним своими методами, но это не значит, что нам самим можно расслабиться и не думать о безопасности. Современная система авторизации в онлайне оказалась завязана на один-единственный ключ — SIM-карту с номером телефона. Поэтому защитить ее нужно в первую очередь. Вот как это сделать.
• Обзор ASUS Zenbook A14: легкий и элегантный ноутбук на Snapdragon X2 EliteASUS представила новую версию Zenbook A14. Модель 2026 года стала самой легкой в линейке, что не сказалось на ее производительности. Наоборот, под крышку уместили 18‑ядерный Snapdragon X2 Elite и 32 ГБ «оперативки». Обо всем по порядку — в этом обзоре.
• 5 неочевидных дефектов подержанного ноутбука: что нужно проверить перед покупкой с рукПокупка подержанного ноутбука на вторичном рынке часто сопряжена с рисками, о которых продавцы старательно умалчивают. Внешне привлекательное устройство по низкой цене может скрывать несколько серьёзных дефектов, проявляющихся только в процессе эксплуатации. Рассказываем, как не разочароваться в покупке и не деньги впустую.
• Что такое Dolby Vision и почему это есть почти в каждом дорогом телевизоре и смартфонеПроизводители техники постоянно добавляют логотип Dolby Vision в телевизоры, смартфоны, мониторы и даже стриминговые сервисы. Но что именно скрывается за этой технологией, чем она отличается от условного HDR и почему фильмы с Dolby Vision выглядят заметно дороже? Разберемся, как работает Dolby Vision, где используется этот формат и стоит ли вообще обращать на него внимание при покупке техники.
• Обзор смарт-часов HUAWEI Watch Fit 5 ProHuawei представила новые смарт-часы Watch Fit 5 Pro на глобальном рынке. Изящность, прочность и лёгкость остались на месте благодаря комбинации алюминия и титана в корпусе, а также сапфировому стеклу. То же самое касается точной навигации, комплексного подхода к мониторингу здоровья и достойной автономности. Но нашлось местечко и для приятных новшеств. Подробнее — тут.
• Даже лучше, чем в iPhone: как красиво настроить шторку One UI 8.5 на Samsung GalaxyС недавним релизом One UI 8.5 у владельцев смартфонов Samsung Galaxy появилось заметно больше возможностей кастомизации. Часть изменений чисто визуальные, но есть и реально полезные функции, которые позволяют полностью переделать панель быстрого доступа под себя. Рассказываем, как включить скрытые настройки и сделать шторку One UI намного удобнее и красивее.
• Что такое HDR10 и HDR10+? Это не просто наклейки на коробке смарт-ТВЭти форматы есть практически в каждом современном телевизоре, смартфоне и стриминговом сервисе, но большинство пользователей вообще не понимает, как они работают. Рассказываем, чем HDR10 и HDR10+ отличаются друг от друга, зачем нужны и почему без них современные фильмы, сериалы и игры выглядели бы намного хуже.
• Новинки кино, которые уже есть в качествеЗа прошедшую неделю на просторах сети появилось почти два десятка новых фильмов: от долгожданных «Мортал комбат 2» и «Дьявол носит Prada 2» до артхаусной «Мать Мария» и безумной фантастики «Через терни к звездам».
