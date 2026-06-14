Что почитать на iGuides за прошедшую неделю: самые интересные посты

Воскресный дайджест самых интересных и популярных материалов за минувшую неделю:
• Gears of War: E-Day, Persona 6, Castlevania: Belmont’s Curse. Что еще показали на Xbox Games Showcase 2026?В ночь с 7 на 8 июня прошла презентация Xbox Games Showcase 2026. В честь 25-летия бренда Microsoft и их партнеры представили впечатляющую линейку проектов. Собрали все самое интересное в одном материале.
• Я достал iPhone XR спустя 8 лет. Вот на что способен легендарный смартфон Apple в 2026Как бы его не критиковали, но с одним забавным фактом не поспорить. Самым народным смартфоном Apple за всю историю компании вполне можно считать именно iPhone XR. Наш редактор Фархад Усманов решил выяснил, на что способен легендарный гаджет сегодня.
• Новинки кино, которые уже есть в хорошем качествеВ этой подборке вы найдёте: «Служебный роман» с Дженнифер Лопес; хитовый байопик о Майкле Джексоне, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
• Таксисты недовольны условиями WB Taxi. Замена «Яндексу» не получилась?Wildberries перед запуском WB Taxi на российском рынке проводит тестирование в близлежащих государствах, включая Беларусь, Узбекистан и Киргизию. Благодаря этому водители могут оценить перспективы сотрудничества с этим сервисом.
• В Россию принудительно вернули Netflix, Spotify, ChatGPT, Gemini и другие зарубежные сервисы«Билайн» объявил о запуске прямого доступа к ряду зарубежных сервисов, которым ранее были невозможно пользоваться в России без средств обхода блокировок. Речь идёт о платформах, не запрещённых Роскомнадзором, но по собственной инициативе прекративших работу на территории РФ — Spotify, Netflix, ChatGPT, Gemini, Brawl Stars и других.
• 5 новых функций экрана блокировки iOS 27, которые заставят вас обновитьсяНа этой неделе Apple представила iOS 27, но на WWDC всё внимание было уделено только обновленной Siri, хотя сама система получила кучу нововведений. Например, экран блокировки получил сразу 5 прикольных улучшений, которые вам точно захочется попробовать. Мы уже опробовали их, чтоб поделиться с вами.
• Великий раскол рунета: как отзыв сертификатов GlobalSign навсегда изменит российский интернет13 июня японская компания GlobalSign начала отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. Под угрозой от до 20 тысяч до нескольких миллионов адресов. Разбираемся, как это отразится на современном рунете.
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