Что почитать на iGuides за прошедшую неделю: самые интересные посты
Вот и настало воскресенье, и наверняка за прошедшие несколько дней вы могли пропустить в ленте что-то интересное. Поэтому мы собрали 7 главных событий минувших дней ниже:
• Золотые ворота! Первый обзор macOS 27
После презентации новых операционных систем на WWDC 2026, на которой самим ОС было уделено минимум внимания, у меня сложилось очень странное впечатление. Вроде, Apple представила iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 и другие обновления, но этот анонс уложился в один слайд. Поэтому, вооружившись собственным энтузиазмом, я решил установить бета-версии всех новых операционок на свои основные гаджеты, но вам так делать не советую. Что вышло из моего знакомства с macOS Golden Gate — рассказал в этом материале.
• Личный опыт: как я с iPhone на Samsung переходил
Наш редактор Артём Фунтиков после пяти лет дружбы с iOS переставил симку в базовый Samsung Galaxy S26. Перекинул все приложения, фотки, контакты, отложил свой iPhone 14 и больше месяца гонял с андроидом. Без душных цифр и характеристик, но предельно честно он рассказал, есть ли жизнь по ту сторону «яблока» и стоит ли ее бояться.
• Объявлена дата старта предзаказов GTA VI
Rockstar Games объявила дату начала предзаказов Grand Theft Auto VI — геймеры ждали этого 13 лет, ну а мы не могли пройти мимо. Что, где и как — рассказали тут.
• Техномагия с браком: почему новые AirPods Pro 3 заставляют меня психовать и швырять их в кейс
Я пользуюсь наушниками AirPods с самого момента их появления на рынке, поэтому пройти мимо AirPods Pro 3 попросту не мог — взял их на самом старте продаж в прошлом году. Конструктивно и функционально они действительно стали на голову выше предыдущих поколений, но первое восторженное впечатление оказалось обманчивым. Спустя девять месяцев активной эксплуатации эти наушники продолжают методично выносить мозг регулярными сбоями, которые Apple, судя по всему, даже не торопится исправлять. Для компании, которая всегда гордилась бесшовной работой своих устройств, такое отношение к флагманскому аксессуару — откровенный провал. Что же пошло не так — рассказали в этой статье.
• Вышла Wear OS 7 — с искусственным интеллектом. Что нового?
Google начала поэтапное обновление совместимых устройств Pixel Watch до Wear OS 7. Апдейт призван сделать умные часы более полезными в повседневной жизни, предлагая мгновенный доступ к ключевой информации и улучшенное управление экосистемой устройств. Важнейшим нововведением стала интеграция функций Gemini Intelligence, которые появятся на отдельных моделях позже в этом году. Что нового в этом обновлении — читайте в нашем разборе.
• Закон принят: 20 банковских карт на человека, реестр IMEI и запрет на звонки из других стран
Госдума приняла в финальном чтении закон, который вводит комплекс дополнительных мер по защите граждан от кибермошенников. Документ, получивший название «Антифрод-2», включает в себя несколько инициатив, большинство из которых вступят в силу с 1 марта 2027 года. Все подробности собрали в этом материале.
• Первый обзор iPadOS 27: старый iPad получил вторую жизнь
Я решил провести с iPadOS 27 полноценную неделю, дождаться, пока система придёт в себя после установки, переиндексации и фоновых процессов, и только потом сформировать мнение. Как работает новая версия прошивки, и чего от неё ждать — рассказал в этой статье.
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides