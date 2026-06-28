Что почитать на iGuides за прошедшую неделю: самые интересные посты
Воскресный дайджест самых интересных и популярных материалов за минувшую неделю:
• Как ускорить Windows на старом компьютере или ноутбуке с 8 ГБ ОЗУ
В июньском обновлении Windows 11 компания Microsoft добавила новую функцию Low Latency Profile, которая повышает тактовую частоту процессора при взаимодействии с операционной системой. Рассказываем, как ей воспользоваться, чтобы ускорить свой ПК.
• 20 новых гаджетов Apple выпустит в течение года? Есть полный список
Ежегодная конференция разработчиков Apple WWDC уже позади, но впереди нас ждет еще много интересного. Здесь собраны 20 продуктов, которые Apple выпустит в оставшейся части 2026 и 2027 годов.
• GTA VI: русский язык, физическая версия без диска и десятки новых скриншотов
24 июня 2026 года стало днем, когда Rockstar Games раскрыла практически все ключевые детали о Grand Theft Auto VI — за сутки до старта предзаказов. Компания официально объявила цены, подтвердила русскоязычную локализацию, показала десятки скриншотов и шокировала фанатов решением выпускать физические копии без диска. На фоне последней новости несколько крупных розничных сетей уже заявили, что откажутся продавать игру в таком формате. Собрали все главные объявления этого дня в одном материале.
• Обзор планшета HONOR MagicPad 4: невероятно тонкий с умопомрачительным экраном
В этом обзоре HONOR MagicPad 4 вы сможете оценить, насколько успешно инженерам удалось совместить тонкий корпус с высокой производительностью, качественным звуком и OLED-экраном. Мы детально изучили новинку от аппаратной платформы до возможностей интеграции в экосистемы сторонних брендов и спешим рассказать о ней.
• У геймеров наконец-то появилась игровая операционная система — SteamOS. Какие у неё плюсы и минусы?
Геймеры десятилетиями мирились с Windows как с единственной полноценной ОС для игр — и никак не могли привыкнуть к её тормозам, глюкам, внезапным перезагрузкам посреди катки и капризным драйверам, которые любят жить своей жизнью. Но эпоха безальтернативного выбора подходит к концу: компания Valve сделала то, чего от неё ждали ещё со времён анонса Steam Machine — выпустила SteamOS
• К работе готов! Обзор моноблока ASUS V400 AiO
Сегмент моноблоков долгое время ассоциировался исключительно со скучной офисной историей. На ум сразу приходили громоздкие «пластиковые коробки», которые вывозят три вкладки браузера да созвоны в зуме. Однако ASUS V400 AiO (All-in-One) не входит в их число. Это не просто ПК в корпусе монитора, а полноценная станция с процессором. Сомневаетесь? Убедитесь сами!
• Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Собрали самые свежие релизы, которые появились в сети за прошедшую неделю. Оценки, описания и трейлеры смотрите тут и здесь
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