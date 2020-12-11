Returnal
Церемония вручения наград The Game Awards прошла в ночь с 10 на 11 декабря. На мероприятии анонсировали новые игры, которые мы собрали в этой заметке. С победителями TGA 2020 вы можете ознакомиться здесь.

The Callisto Protocol

Начну, пожалуй, с проекта, который больше всего заинтриговал по сравнению с остальными анонсами. Этот хоррор от создателей Dead Space. Разработкой занимается студия Striking Distance, которую возглавил бывший глава Visceral.



Returnal

Второй по значимости анонс — демонстрация игрового процесса PS5-эксклюзива Returnal. Игра от Housemarque выйдет 19 марта 2021 года.



Loop Hero

Карточная rogue-like игра, действие которой разворачивается в «временной петле». Издателем выступает Devolver Digital, а релиз намечен на ПК в 2021 году.



Tchia

Приключенческая игра в открытом мире.



Sea of Solitude: The Director's Cut

Расширенное издание проекта, релиз которого намечен на Nintendo Switch 4 марта.



Shady Part of Me

Приключенческая игра от Focus Home Interactive и Douze-Dixièmes. Она уже доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.



Myst

Релизный трейлер ремейка. Игры уже доступна.



NieR Replican

Демонстрация игрового процесса. Релиз проекта намечен на 23 апреля.



Century: Age of Ashes

Этот многопользовательский проект выйдет в раннем доступе Steam в феврале 2021 года.



Perfect Dark

Официальный трейлер перезапуска серии шутеров от студии Rare. Разработку ведет The Initiative.



Back 4 Blood

Трейлеры нового кооперативного зомби-шутера от создателей Left 4 Dead. Игра выйдет 22 июня 2021 года.




Scavengers

Анонс закрытого бета-тестирования многопользовательского шутера от создателей Battlefield и Halo. Запись на участие уже открыта.



Hood: Outlaws & Legends

Игра выйдет 10 мая, в PlayStation Store начались предзаказы.



Warhammer 40,000: Darktide

Трейлер с демонстрацией игрового процесса.



Open Roads

Анонс нового проекта от студии Fullbright, которая разрабатывала Gone Home и Tacoma.



Disco Elysium: The Final Cut

Анонс расширенного издания, обновление с которым бесплатно получат владельцы игры на ПК и Mac. Помимо этого игра летом выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.



Dragon Age

Тизер новой игры во вселенной Dragon Age.



Endless Dungeons



Crimson Desert

Ролевой экшен в открытом мире от создателей Black Desert. Релиз игры запланирован на зиму 2021 года.



Call of Duty: Black Ops Cold War

Анонс нового сезона Warzone, который запланирован на 16 декабря.



Season

Дебютный трейлер игры от студии Scavengers Studio, которая выйдет эксклюзивно на PlayStation 5.



ARK 2

Трейлер сиквела с участием Вина Дизеля.



Fall Guys

Трейлер третьего сезона, который добавит в игру три новых уровня. Запуск запланирован на 15 декабря.



Elite Dangerous: Odyssey

Трейлер с демонстрацией геймплея для дополнения, которое обещают выпустить в начале 2021 года.



F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Игра выйдет весной 2021 года.



Evil Dead: The Game

Выход кооперативного экшена во вселенной «Зловещих мертвецов» намечен на 2021 год.



Ghosts 'n Goblins: Resurrection

Трейлер перезапуска серии от Capcom. Игра выйдет на Nintendo Switch 25 февраля.



Microsoft Flight Simulator

Анонс версии на Xbox Series X|S, выход которой ожидается летом 2021 года.



Super Meat Boy Forever

Игра в статусе временного эксклюзива выйдет на ПК в Epic Games Store 23 декабря.



Road 96

Анонс новой игры.



It Takes Two

Демонстрация нового проекта от создателей A Way Out. Игра выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК 26 марта.



The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion

Тизер дополнения к MMORPG от Bethesda.



Oddworld: Soulstorm

Игру перенесли на весну 2021 года.



Monster Hunter Rise

Игра выйдет на Nintendo Switch 26 марта.



Evil West

Проект выйдет на консолях и ПК в 2021 году.



Just Cause: Mobile

Игру во вселенной Just Cause выпустят на iOS и Android выпустят в 2021 году.



Fortnite

Анонс новых героев, в королевской битве от Epic Games появятся Мастер Чиф и джип Warthog из Halo, а также персонажи из «Ходячих мертвецов».




Humankind

Стратегия выйдет на ПК в Steam и Epic Games Store 22 апреля.



Medal of Honor: Above and Beyond

Релизный трейлер шутера для VR от студии Respawn Entertainment. Игру уже можно приобрести.



Mass Effect

Тизер новой игры во вселенной Mass Effect от студии BioWare.



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