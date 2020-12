Церемония вручения наград The Game Awards прошла в ночь с 10 на 11 декабря. На мероприятии анонсировали новые игры, которые мы собрали в этой заметке. С победителями TGA 2020 вы можете ознакомиться здесь Начну, пожалуй, с проекта, который больше всего заинтриговал по сравнению с остальными анонсами. Этот хоррор от создателей Dead Space. Разработкой занимается студия Striking Distance, которую возглавил бывший глава Visceral.Второй по значимости анонс — демонстрация игрового процесса PS5-эксклюзива Returnal. Игра от Housemarque выйдет 19 марта 2021 года.Карточная rogue-like игра, действие которой разворачивается в «временной петле». Издателем выступает Devolver Digital, а релиз намечен на ПК в 2021 году.Приключенческая игра в открытом мире.Расширенное издание проекта, релиз которого намечен на Nintendo Switch 4 марта.Приключенческая игра от Focus Home Interactive и Douze-Dixièmes. Она уже доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.Релизный трейлер ремейка. Игры уже доступна.Демонстрация игрового процесса. Релиз проекта намечен на 23 апреля.Этот многопользовательский проект выйдет в раннем доступе Steam в феврале 2021 года.Официальный трейлер перезапуска серии шутеров от студии Rare. Разработку ведет The Initiative.Трейлеры нового кооперативного зомби-шутера от создателей Left 4 Dead. Игра выйдет 22 июня 2021 года.Анонс закрытого бета-тестирования многопользовательского шутера от создателей Battlefield и Halo. Запись на участие уже открыта.Игра выйдет 10 мая, в PlayStation Store начались предзаказы.Трейлер с демонстрацией игрового процесса.Анонс нового проекта от студии Fullbright, которая разрабатывала Gone Home и Tacoma.Анонс расширенного издания, обновление с которым бесплатно получат владельцы игры на ПК и Mac. Помимо этого игра летом выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.Тизер новой игры во вселенной Dragon Age.Ролевой экшен в открытом мире от создателей Black Desert. Релиз игры запланирован на зиму 2021 года.Анонс нового сезона Warzone, который запланирован на 16 декабря.Дебютный трейлер игры от студии Scavengers Studio, которая выйдет эксклюзивно на PlayStation 5.Трейлер сиквела с участием Вина Дизеля.Трейлер третьего сезона, который добавит в игру три новых уровня. Запуск запланирован на 15 декабря.Трейлер с демонстрацией геймплея для дополнения, которое обещают выпустить в начале 2021 года.Игра выйдет весной 2021 года.Выход кооперативного экшена во вселенной «Зловещих мертвецов» намечен на 2021 год.Трейлер перезапуска серии от Capcom. Игра выйдет на Nintendo Switch 25 февраля.Анонс версии на Xbox Series X|S, выход которой ожидается летом 2021 года.Игра в статусе временного эксклюзива выйдет на ПК в Epic Games Store 23 декабря.Анонс новой игры.Демонстрация нового проекта от создателей A Way Out. Игра выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК 26 марта.Тизер дополнения к MMORPG от Bethesda.Игру перенесли на весну 2021 года.Игра выйдет на Nintendo Switch 26 марта.Проект выйдет на консолях и ПК в 2021 году.Игру во вселенной Just Cause выпустят на iOS и Android выпустят в 2021 году.Анонс новых героев, в королевской битве от Epic Games появятся Мастер Чиф и джип Warthog из Halo, а также персонажи из «Ходячих мертвецов».Стратегия выйдет на ПК в Steam и Epic Games Store 22 апреля.Релизный трейлер шутера для VR от студии Respawn Entertainment. Игру уже можно приобрести.Тизер новой игры во вселенной Mass Effect от студии BioWare.