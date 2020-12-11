Церемония вручения наград The Game Awards прошла в ночь с 10 на 11 декабря. На мероприятии анонсировали новые игры, которые мы собрали в этой заметке. С победителями TGA 2020 вы можете ознакомиться здесь.
The Callisto Protocol
Начну, пожалуй, с проекта, который больше всего заинтриговал по сравнению с остальными анонсами. Этот хоррор от создателей Dead Space. Разработкой занимается студия Striking Distance, которую возглавил бывший глава Visceral.
Returnal
Второй по значимости анонс — демонстрация игрового процесса PS5-эксклюзива Returnal. Игра от Housemarque выйдет 19 марта 2021 года.
Loop Hero
Карточная rogue-like игра, действие которой разворачивается в «временной петле». Издателем выступает Devolver Digital, а релиз намечен на ПК в 2021 году.
Tchia
Приключенческая игра в открытом мире.
Sea of Solitude: The Director's Cut
Расширенное издание проекта, релиз которого намечен на Nintendo Switch 4 марта.
Shady Part of Me
Приключенческая игра от Focus Home Interactive и Douze-Dixièmes. Она уже доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.
Myst
Релизный трейлер ремейка. Игры уже доступна.
NieR Replican
Демонстрация игрового процесса. Релиз проекта намечен на 23 апреля.
Century: Age of Ashes
Этот многопользовательский проект выйдет в раннем доступе Steam в феврале 2021 года.
Perfect Dark
Официальный трейлер перезапуска серии шутеров от студии Rare. Разработку ведет The Initiative.
Back 4 Blood
Трейлеры нового кооперативного зомби-шутера от создателей Left 4 Dead. Игра выйдет 22 июня 2021 года.
Scavengers
Анонс закрытого бета-тестирования многопользовательского шутера от создателей Battlefield и Halo. Запись на участие уже открыта.
Hood: Outlaws & Legends
Игра выйдет 10 мая, в PlayStation Store начались предзаказы.
Warhammer 40,000: Darktide
Трейлер с демонстрацией игрового процесса.
Open Roads
Анонс нового проекта от студии Fullbright, которая разрабатывала Gone Home и Tacoma.
Disco Elysium: The Final Cut
Анонс расширенного издания, обновление с которым бесплатно получат владельцы игры на ПК и Mac. Помимо этого игра летом выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
Dragon Age
Тизер новой игры во вселенной Dragon Age.
Endless Dungeons
Crimson Desert
Ролевой экшен в открытом мире от создателей Black Desert. Релиз игры запланирован на зиму 2021 года.
Call of Duty: Black Ops Cold War
Анонс нового сезона Warzone, который запланирован на 16 декабря.
Season
Дебютный трейлер игры от студии Scavengers Studio, которая выйдет эксклюзивно на PlayStation 5.
ARK 2
Трейлер сиквела с участием Вина Дизеля.
Fall Guys
Трейлер третьего сезона, который добавит в игру три новых уровня. Запуск запланирован на 15 декабря.
Elite Dangerous: Odyssey
Трейлер с демонстрацией геймплея для дополнения, которое обещают выпустить в начале 2021 года.
F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch
Игра выйдет весной 2021 года.
Evil Dead: The Game
Выход кооперативного экшена во вселенной «Зловещих мертвецов» намечен на 2021 год.
Ghosts 'n Goblins: Resurrection
Трейлер перезапуска серии от Capcom. Игра выйдет на Nintendo Switch 25 февраля.
Microsoft Flight Simulator
Анонс версии на Xbox Series X|S, выход которой ожидается летом 2021 года.
Super Meat Boy Forever
Игра в статусе временного эксклюзива выйдет на ПК в Epic Games Store 23 декабря.
Road 96
Анонс новой игры.
It Takes Two
Демонстрация нового проекта от создателей A Way Out. Игра выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК 26 марта.
The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion
Тизер дополнения к MMORPG от Bethesda.
Oddworld: Soulstorm
Игру перенесли на весну 2021 года.
Monster Hunter Rise
Игра выйдет на Nintendo Switch 26 марта.
Evil West
Проект выйдет на консолях и ПК в 2021 году.
Just Cause: Mobile
Игру во вселенной Just Cause выпустят на iOS и Android выпустят в 2021 году.
Fortnite
Анонс новых героев, в королевской битве от Epic Games появятся Мастер Чиф и джип Warthog из Halo, а также персонажи из «Ходячих мертвецов».
Humankind
Стратегия выйдет на ПК в Steam и Epic Games Store 22 апреля.
Medal of Honor: Above and Beyond
Релизный трейлер шутера для VR от студии Respawn Entertainment. Игру уже можно приобрести.
Mass Effect
Тизер новой игры во вселенной Mass Effect от студии BioWare.
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