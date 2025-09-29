Что покажет Apple в октябре. Похоже, шанс на презентацию есть

Фархад

Apple

Главный ивент Apple прошёл в начале этого месяца, поэтому всё внимание фанатов бренда теперь сосредоточенно на следующем возможном мероприятии. По слухам, компания планирует выпустить ещё несколько новых продуктов до конца года, поэтому октябрьская презентация вполне реальна.

Последние пару раз Apple проводила презентации в октябре в 2021 и 2023 годах. При этом в 2022 и 2024 компания решила анонсировать новинки в пресс-релизах и серии коротких видеороликов. Правда, и сами девайсы в эти годы получили незначительные улучшения по типу новых чипов.

В этот раз компания должна выпустить две модели iPad Pro и гарнитуру Vision Pro с чипами M5. Поскольку эта серия процессоров ещё не появлялась в Mac, Apple не станет анонсировать её просто в пресс-релизе. К тому же, iPad Pro должны получить существенный апгрейд в плане дизайна — впервые в планшеты будет установлено по 2 селфи-камеры.

Кроме того, инсайдеры ждут анонса новой приставки Apple TV с чипом A17 Pro, который позволит запускать игры с консольным уровнем графики, колонку HomePod mini 2-го поколения и новый AirTag.

Ну, а самым мощным анонсом октябрьской презентации или очередным «One more thing» может стать бюджетный MacBook с процессором A18 Pro.

Ждём анонса презентации во второй половине октября.
Когда выйдут новые MacBook на M5

